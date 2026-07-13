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ચાંદીપુરા વાયરસ: હિંમતનગર સિવિલમાં બાળ દર્દીનું મોત, ગોધરાના બાળકે સારવાર પહેલા દમ તોડ્યો, જાણો ક્યાંથી આવ્યો આ વાયરસ?

Chandipura Virus: ચાંદીપુરા વાયરસથી વધુ એક બાળકના શંકાસ્પદ મોતનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. હિંમતનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં ચાંદીપુરાના શંકાસ્પદ લક્ષણો  ધરાવતા છઠ્ઠા દર્દીનું મોત થયું. આ ઉપરાંત ગોધરાના એક બાળકે પણ સારવાર મળે તે પહેલા જ દમ તોડ્યો. આ વાયરસ ક્યાંથી આવ્યો અને કેમ તેનું નામ ચાંદીપુરા પડ્યું તથા તેના લક્ષણો ખાસ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 13, 2026, 10:07 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 01:35 PM IST
ચાંદીપુરા વાયરસ: હિંમતનગર સિવિલમાં બાળ દર્દીનું મોત, ગોધરાના બાળકે સારવાર પહેલા દમ તોડ્યો, જાણો ક્યાંથી આવ્યો આ વાયરસ?
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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