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સંભાળજો! ગુજરાતમાં જીવલેણ વાયરસનો રાફડો ફાટ્યો; 184 શંકાસ્પદ કેસ, 22 માસૂમ બાળકો બન્યા ભોગ, આરોગ્ય તંત્ર એલર્ટ

Chandipura Virus: રાજ્યમાં ચાંદીપુરા વાયરસનો પ્રકોપ વધી રહ્યો છે, જેમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 184 શંકાસ્પદ કેસ નોંધાયા છે. આ વાયરસના સંક્રમણને કારણે અત્યાર સુધીમાં કુલ 22 બાળકોનાં દર્દનાક મોત થયા છે. વિવિધ હોસ્પિટલોમાં હાલ સાત જેટલા પોઝિટિવ દર્દીઓ દાખલ છે અને તેમની સારવાર ચાલી રહી છે. આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા તમામ સરકારી અને ખાનગી હોસ્પિટલોને વિશેષ સૂચના આપીને ત્વરિત સારવાર કરવા માટે જણાવાયું છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 06, 2026, 10:01 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 10:01 AM IST
સંભાળજો! ગુજરાતમાં જીવલેણ વાયરસનો રાફડો ફાટ્યો; 184 શંકાસ્પદ કેસ, 22 માસૂમ બાળકો બન્યા ભોગ, આરોગ્ય તંત્ર એલર્ટ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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