/મોતના વાયરસે ગુજરાતમાં મચાવ્યો હાહાકાર; શંકાસ્પદ કેસોની સંખ્યા 217 પર પહોંચી, 39 પોઝિટિવ, 23 દર્દીઓનાં મોત

Chandipura Virus: ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી ચાંદીપુરા વાયરસનો ઉપદ્રવ ચિંતાજનક રીતે વધી રહ્યો છે. રાજ્યમાં 30 જૂનથી 8 ઓગસ્ટ સુધીના સમયગાળા દરમિયાન ચાંદીપુરા વાયરસના કુલ 217 શંકાસ્પદ કેસો નોંધાયા છે. આ પરિસ્થિતિને કારણે સમગ્ર રાજ્યના આરોગ્ય તંત્રમાં દોડધામ મચી ગઈ છે અને ગ્રામીણ તેમજ શહેરી વિસ્તારોમાં વાયરસનું સંક્રમણ અટકાવવા માટેના પ્રયાસો તેજ કરવામાં આવ્યા છે.
પોઝિટિવ કેસ અને મૃત્યુઆંકની સ્થિતિ
નોંધાયેલા કુલ શંકાસ્પદ કેસોમાંથી અત્યાર સુધીમાં 39 દર્દીઓના લેબોરેટરી રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા છે. આ વાયરસના ગંભીર લક્ષણોને કારણે અત્યાર સુધીમાં 23 દર્દીઓએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા છે, જે આ રોગની ગંભીરતા દર્શાવે છે. ખાસ કરીને નાના બાળકોમાં આ વાયરસ ઝડપથી ફેલાતો હોવાથી વાલીઓમાં પણ ભારે ચિંતા જોવા મળી રહી છે.
લેબોરેટરી પરીક્ષણના તાજા આંકડા
આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલી કામગીરી અનુસાર, નોંધાયેલા 217 શંકાસ્પદ કેસોમાંથી 208 દર્દીઓના લેબોરેટરી પરીક્ષણના પરિણામો જાહેર કરી દેવામાં આવ્યા છે. જેમાં 39 કેસ પોઝિટિવ આવ્યા છે, જ્યારે બાકીના કેસ નેગેટિવ નોંધાયા છે. હાલ 9 શંકાસ્પદ કેસોના લેબોરેટરી રિપોર્ટ આવવાના બાકી છે, જેના આધારે આગામી દિવસોમાં વધુ ચિત્ર સ્પષ્ટ થશે.
આરોગ્ય વિભાગની સતત નજર અને પગલાં
વાયરસના ઝડપી પ્રસાર અને ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાત આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા સમગ્ર સ્થિતિ પર ચાંપતી નજર રાખવામાં આવી રહી છે. અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં માટીના ઘરોમાં કંટ્રોલ સ્પ્રેઇંગ (પાવડરનો છંટકાવ), સેન્ડફ્લાય (રેતીની માખી) ના નાશ માટેની ઝુંબેશ અને ઘરે-ઘરે સર્વેક્ષણની કામગીરી તીવ્ર બનાવવામાં આવી છે. ગામડાઓ અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં બાળકોમાં તાવ, ઉલટી કે મગજના સોજા (એન્સેફાલાઇટિસ) જેવા લક્ષણો દેખાય તો તુરંત જ નજીકના પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર કે હોસ્પિટલનો સંપર્ક કરવા આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે.