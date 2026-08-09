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મોતના વાયરસે ગુજરાતમાં મચાવ્યો હાહાકાર; શંકાસ્પદ કેસોની સંખ્યા 217 પર પહોંચી, 39 પોઝિટિવ, 23 દર્દીઓનાં મોત

Chandipura Virus: રાજ્યમાં ચાંદીપુરા વાયરસના કેસોમાં સતત વધારો નોંધાતા આરોગ્ય તંત્ર દોડતું થયું છે. 30 જૂનથી 8 ઓગસ્ટ દરમિયાન રાજ્યભરમાં ચાંદીપુરા વાયરસના 217 જેટલા શંકાસ્પદ કેસો સામે આવ્યા છે, જેણે ભારે ચિંતા જગાડી છે. રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 217 શંકાસ્પદ કેસો નોંધાયા છે. 217 શંકાસ્પદ કેસોમાંથી 208 દર્દીઓના લેબોરેટરી ટેસ્ટના પરિણામ આવી ગયા છે, જેમાં ૩૯ કેસ ચાંદીપુરા વાયરસના પોઝિટિવ માલૂમ પડ્યા છે. ચાંદીપુરા વાયરસના કારણે અત્યાર સુધીમાં કુલ 23 દર્દીઓએ જીવ ગુમાવ્યો છે. હજુ પણ 9 શંકાસ્પદ દર્દીઓના લેબોરેટરી રિપોર્ટ આવવાના બાકી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 09, 2026, 10:06 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 10:06 AM IST
મોતના વાયરસે ગુજરાતમાં મચાવ્યો હાહાકાર; શંકાસ્પદ કેસોની સંખ્યા 217 પર પહોંચી, 39 પોઝિટિવ, 23 દર્દીઓનાં મોત

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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