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ગુજરાતમાં ફેલાયો મોતનો વાયરસ! ગોધરામાં બે માસૂમ બાળકોના મોત; આરોગ્ય તંત્રમાં દોડધામ, જાણો શું છે લક્ષણ અને બચવાના ઉપાયો?

Godhara Chandipura virus: ગોધરામાં ચાંદીપુરમ વાયરસનો કહેર વતાવી રહ્યો છે. ચાંદીપુરમ વાયરસના કારણે 2 બાળકોના મોત થતા ખળભળાટ મચી જવા પામ્યો છે. ગોધરાના વીંઝોલ અને જીચપુરા ગામના બાળકોના મોતથી તંત્રમાં દોડધામ મચી છે, ત્યારબાદ સર્વેલન્સ, દવાનો છંટકાવ સહિતની કામગીરી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. બન્ને બાળકોને તાવ આવ્યા બાદ ખેંચ આવતા સારવાર માટે ગોધરા સિવિલ હોસ્પિટલ લાવવામાં આવ્યા હતા ત્યારબાદ વધુ સારવાર માટે વડોદરા એસ એસ જી હોસ્પિટલમાં ખસેડવમાં આવ્યા હતા.  દર ચોમાસાની સીઝનમાં સેન્ડ ફ્લાય માખી કરડવાથી આ વાઇરસના લીધે બાળકોના મોત થાય છે. આઈ સી એમ આર દ્વારા જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં આ વાયરસ પર છેલ્લા 2 વર્ષથી સંશોધન કરવામાં આવી રહ્યું છે પરંતુ નકકર પરિણામ હજુ સુધી મળ્યું નથી.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 07, 2026, 12:48 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 12:48 PM IST
ગુજરાતમાં ફેલાયો મોતનો વાયરસ! ગોધરામાં બે માસૂમ બાળકોના મોત; આરોગ્ય તંત્રમાં દોડધામ, જાણો શું છે લક્ષણ અને બચવાના ઉપાયો?
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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