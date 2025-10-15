Prev
દ્વારકાધીશ જગત મંદિરમાં દર્શનના સમયમાં ફેરફાર, દિપાવલી-નૂતન વર્ષ નિમિત્તે નવો કાર્યક્રમ જાહેર

Dwarka News: દ્વારકા જગત મંદિરમાં મોટાભાગના હિન્દુ ધર્મના તહેવારોની વિશેષ ઉજવણી કરવામાં આવતી હોય છે. જેના ભાગરૂપે જગત મંદિરમાં તારીખ 19 થી 23 ઓક્ટોબર સુધી દિવાળી પર્વ ઉજવાશે. પરિણામે શ્રીજીના દર્શન ક્રમમાં બદલાવ કરવામાં આવ્યો છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 15, 2025, 11:39 AM IST

Dwarka News: આગામી દિવાળીના પવિત્ર તહેવારને ધ્યાનમાં રાખીને દેવભૂમિ દ્વારકા સ્થિત સુપ્રસિદ્ધ દ્વારકાધીશ જગત મંદિરના દર્શન અને કાર્યક્રમોમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. તારીખ ૧૯/૧૦/૨૦૨૫ થી ૨૩/૧૦/૨૦૨૫ દરમિયાન મંદિરમાં “દીપાવલી/નૂતન વર્ષ ઉત્સવ” ની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવશે.

દ્વારકાધીશના ભક્તો માટે આ ઉત્સવના દિવસો દરમિયાનના દર્શનના સમયમાં થયેલા ફેરફારોની વિગતો નીચે મુજબ છે...

તારીખ ૧૯/૧૦/૨૦૨૫, રવિવાર - ધન તેરસ:

  • * શ્રીજીના દર્શન “નિત્ય ક્રમ” મુજબ રહેશે.

તારીખ ૨૦/૧૦/૨૦૨૫, સોમવાર - રૂપ ચતુર્દશી (દિવાળી)

  • મંગળા આરતી: સવારે ૦૫:૩૦ વાગ્યે.
  • સ્નાન દર્શન: સવારે ૦૬:૩૦ થી ૦૭:૩૦ સુધી બંધ રહેશે.
  • અન્નકૂટ ઉત્સવ અને અન્ય ક્રમ “નિત્ય ક્રમ” મુજબ રહેશે.
  • અનોસર દર્શન બંધ: બપોરે ૦૧:૦૦ વાગ્યે.
  • ઉત્થાપન: સાંજે ૦૫:૦૦ વાગ્યે.
  • હાટડી દર્શન: સાંજે ૦૮:૧૫ વાગ્યે.
  • શયન આરતી: રાત્રે ૦૯:૪૫ વાગ્યે.

તારીખ ૨૧/૧૦/૨૦૨૫, મંગળવાર - નૂતન વર્ષ (બેસતું વર્ષ):

  • મંગળા આરતી: સવારે ૦૬:૩૦ વાગ્યે.
  • ગોવર્ધન પૂજા: સવારે ૧૧:૩૦ વાગ્યે.
  • અનોસર દર્શન બંધ: બપોરે ૦૧:૦૦ વાગ્યે.
  • અન્નકૂટ દર્શન: સાંજે ૦૫:૦૦ થી ૦૭:૦૦ વાગ્યા સુધી.
  • શયન: રાત્રે ૦૯:૪૫ વાગ્યે.

તારીખ ૨૨/૧૦/૨૦૨૫, બુધવાર - નૂતન વર્ષ નિમિત્તે:

  • આ દિવસે દર્શનનો ક્રમ નિત્યક્રમ મુજબ જ રહેશે.

તારીખ ૨૩/૧૦/૨૦૨૫, ગુરુવાર - ભાઈબીજ:

  • મંગળા આરતી: સવારે ૦૭:૦૦ વાગ્યે.
  • * અન્ય ક્રમ: “નિત્ય ક્રમ” મુજબ જ રહેશે.

દ્વારકાધીશના દર્શન માટે પધારતા તમામ ભક્તોને આ સમયપત્રકનો ખ્યાલ રાખીને દર્શનનો લાભ લેવા મંદિર તંત્ર દ્વારા વિનંતી કરવામાં આવી છે. આ પવિત્ર દિવસોમાં ભગવાન દ્વારકાધીશના દર્શન કરીને ભક્તો ધન્યતા અનુભવશે.

