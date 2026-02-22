Prev
ફાગણી પૂનમે શામળાજી મંદિરના દર્શનના સમયમાં ફેરફાર, જાણો આરતી અને ગ્રહણનો સમગ્ર કાર્યક્રમ

Shamlaji Temple: અરવલ્લી : ફાગણ સુદ પૂર્ણિમાએ યાત્રાધામ શામળાજી મંદિરના દર્શનનો સમય બદલાયો. સૂર્ય ગ્રહણ હોવાને પગલે દર્શનના સમયમાં ફેરફાર કરાયો. મંદિર તેના નિયત સમય કરત્તાં એક કલાક વહેલું  5 વાગે ખોલાશે.  

Feb 22, 2026

Shamlaji Temple: ગુજરાતનું સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ શામળાજીમાં હોળીનો તહેવાર ધામધૂમ પૂર્વક ઉજવવામાં આવે છે. જેના કારણે આગામી ફાગણ સુદ પૂર્ણિમાના પવિત્ર દિવસે શામળાજી મંદિરમાં દર્શનના સમયમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. તારીખ 3 માર્ચ, મંગળવારના રોજ ફાગણી પૂર્ણિમાની સાથે સૂર્ય ગ્રહણ હોવાને કારણે મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા દર્શન અને આરતીના સમયમાં ફેરફાર કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

વહેલી સવારે ખુલશે શામળાજી મંદિરના કપાટ
સામાન્ય દિવસોની સરખામણીએ સૂર્ય ગ્રહણને ધ્યાનમાં રાખીને મંદિર તેના નિયત સમય કરતાં એક કલાક વહેલું એટલે કે સવારે 5:00 વાગ્યે ભક્તો માટે ખોલવામાં આવશે.

દર્શન અને આરતીનો નવો સમય:

ક્રમ કાર્યક્રમ / વિગત સમય
1 મંદિર દ્વાર ખુલશે સવારે 05:00 કલાકે
2 મંગલા આરતી સવારે 05:45 કલાકે
3 શણગાર આરતી સવારે 08:00 કલાકે
4 રાજભોગ ધરાશે (મંદિર બંધ) સવારે 09:00 કલાકે
5 રાજભોગ આરતી સવારે 09:45 કલાકે
6 મંદિર પુનઃ બંધ થશે સવારે 10:30 કલાકે
7 ઉત્થાપન (મંદિર ખુલશે) બપોરે 12:30 કલાકે
8 સંધ્યા આરતી બપોરે 01:30 કલાકે

સૂર્ય ગ્રહણ અને સૂતક પાલન
બપોરે 1:30 વાગ્યા બાદ રાત્રિના 8:30 વાગ્યા સુધી ઠાકોરજી આગળની ઝાળી બંધ રાખવામાં આવશે. જોકે, ભક્તો ઝાળીની બહારથી ભગવાનના દર્શનનો લાભ લઈ શકશે. ગ્રહણનો પ્રારંભ બપોરે 03:20 વાગ્યે અને ગ્રહણ મોક્ષ (સમાપ્તિ) સાંજે 06:47 વાગ્યે થાય છે. સાંજે 6:47 કલાકે ગ્રહણ પૂર્ણ થયા બાદ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ મુજબ મંદિરનું પ્રક્ષાલન (શુદ્ધિકરણ) કરવામાં આવશે અને ત્યારબાદ જ અન્ય ધાર્મિક વિધિઓ પૂર્ણ કરવામાં આવશે. 

ઉલ્લેખનીય છે કે, ફાગણી પૂનમે મોટી સંખ્યામાં ભક્તો ઉમટી પડતા હોય છે, ત્યારે આ સમયમાં થયેલા ફેરફારની નોંધ લેવા મંદિર વહીવટી તંત્ર દ્વારા વિનંતી કરવામાં આવી છે.

