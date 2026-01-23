ગુજરાતના ખેડૂતે હવે કરવું તો કરવું શું? કેરીના પાક પર કુદરતનો પ્રકોપ, બચ્યો છે માત્ર એક જ રસ્તો!
MANGO CROPS PROBLEM CHANGING CLIMATE POSES CHALLENGES: બદલાતા વાતાવરણની સીધી અસર હવે ખેતી પાકો પર જોવા મળી રહી છે. ખાસ કરીને ફળોના રાજા તરીકે ઓળખાતી કેરીના ઉત્પાદન પર છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં મોટી અસર પડી છે. આ વર્ષે લાંબા સમય સુધી ચાલેલા ચોમાસા અને ત્યારબાદ દિવસ તથા રાતના તાપમાનમાં આવેલા ભારે તફાવતને કારણે કેરીના પાક સામે અનેક સમસ્યાઓ ઊભી થઈ છે.
ધવલ પારેખ/નવસારી: બજારમાં કેરીના આગમનની તો હજુ વાર છે.. પરંતુ આ વખતે કેરીની મિઠાશ કેવી રહેશે તે એક ચિંતાનો વિષય છે. આવુ એટલા માટે કહીએ છીએ, કારણ કે વાતાવરણમાં આવતો સતત બદલાવ કેરીના પાકને બગાડી રહ્યો છે.. જે ખેડૂત માટે પણ ચિંતાનો વિષય બન્યો છે.. કારણ કે કેરીના પાકને બચાવવા હવે મોંઘીદાટ દવા જ ઉકેલ છે. ત્યારે કેવી છે આ વર્ષે ખેડૂતોની વ્યથા, જાણીએ આ અહેવાલથી..
ફળોના રાજા કેરીના આગમન પહેલા જ તેના માથે સંકટ આવી ગયું છે. આ વર્ષે કેરીનો પાક સારો આવશે કે કેમ તેની ચિંતા ખેડૂતોને સતાવી રહી છે.. અને તેનું મુખ્ય કારણ છે વાતાવરણમાં આવતો સતત બદલાવ. વાતાવરણમાં ફેરફાર, ધુમ્મસ, ઝાંકળના કારણે આંબા પર આવતી આમ્રમંજરી કાળી પડી રહી છે.. જે કેરીનો પાક ખરાબ થવાનો સંકેત છે, ત્યારે કેરીના પાકને બચાવવા હવે ખેડૂતો પાસે મોંઘી દવાનો છાંટવાનો જ એક રસ્તો બચ્યો છે..
ઉત્તરાયણ વિતી ગઈ...હવે હોળી આવશે અને ત્યારબાદ ધીરે ધીરે કેરીની આવક શરૂ થઈ જશે. પરંતુ આ વર્ષે કેરી પર વાતાવરણની અસર જરૂર જોવા મળશે. કારણ કે, આ વખતે ચોમાસા દિવસો લાંબા ચાલ્યા..શિયાળાની ઠંડી પણ મોડા મોડા શરૂ થઈ. એટલું ઓછુ હતું તેમ માવઠુ પણ પડી ગયું. વાતાવરણમાં થયેલા આ બદલાવના કારણે આમ્રમંજરી કાળી પડી રહી છે. આ ઉપરાંત કેરીના પાકમાં ભૂકિછારો રોગ પણ જોવા મળતા ખેડૂતો ચિંતાતૂર થયા છે. હવે મોંઘીદાટ દવાઓ છાંટીને જ પાકને બચાવી શકાય તેમ છે.
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી ખેડૂતોને પાક બચાવવા અલગ અલગ સલાહ આપી રહી છે. જેમા ખાસ કરીને હલકુ પિયત કરવાથી જમીનને ઠંડી રાખી શકાય. જેના કારણે આમ્રમંજરી ખરાબ થવી કે પછી ખરવાની સમસ્યાથી ઘણા અંશે રાહત મેળવી શકાય.
ગુજરાત સહિત દેશભરમાં લોકો કેરીનો સ્વાદ માણવા ઉત્સુક છે. જોકે આ મીઠાશ પાછળ ખેડૂતોને કેટલી સમસ્યા વેઠવાનો વારો આવ્યો છે તે લોકોને અંદાજ નહી હોય.. તેમા પણ મોંઘીદાટ દવાઓ છાંટ્યા બાદ ઉનાળામાં કેરીના ભાવ કેવા રહે છે તે કોઈને ખબર નથી. હવે આ ઉનાળો ખેડૂતોને ખુશહાલ કરે છે કે પછી પાયમાલ કરે છે તે આવનારો સમય જ બતાવશે.
