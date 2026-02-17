વડોદરા, વલસાડ, અમદાવાદ સહિત અનેક શહેરોમાં ફફડાટ; ગુજરાતની કોર્ટોને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી
Gandhinagar News: ગુજરાતમાં શાળાઓ બાદ હવે ન્યાયતંત્રના ધામ એવી કોર્ટોને નિશાન બનાવવામાં આવી રહી છે. જી હા..આજે વહેલી સવારથી જ ગુજરાતની વિવિધ કોર્ટોને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાના ધમકીભર્યા ઈમેલ મળતા સમગ્ર પોલીસ તંત્ર અને પ્રશાસનમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. અમદાવાદ, વડોદરા, ગાંધીનગર અને વલસાડની કોર્ટોમાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે.
અમદાવાદ ગ્રામ્ય કોર્ટને ફરી મળી ધમકી, '19 RDX બ્લાસ્ટ કરીશું'
અમદાવાદ ગ્રામ્ય કોર્ટને આજે વહેલી સવારે 4:07 વાગ્યે એક ધમકીભર્યો ઈમેલ મળ્યો હતો. આ મેલમાં અત્યંત ભયાનક ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો કે અમે કોર્ટ પરિસરમાં 19 RDX IED જેવા બ્લાસ્ટ કરવામાં આવશે. ધમકી આપનારે સ્પષ્ટ લખ્યું હતું કે આ બ્લાસ્ટ લંચ બ્રેક દરમિયાન કરવામાં આવશે. આ મેલ બાદ તરત જ પોલીસ કાફલો કોર્ટમાં પહોંચી ગયો હતો અને પરિસર ખાલી કરાવી તપાસ તેજ કરી હતી.
વડોદરા અને વલસાડની કોર્ટમાં પણ હાઈ-એલર્ટ
વડોદરામાં અગાઉ શાળાઓને મળેલી ધમકી બાદ હવે કોર્ટને ટાર્ગેટ કરવામાં આવી છે. કોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાનો મેલ મળતા જ વકીલો અને અસીલોમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો હતો. તેવી જ રીતે, વલસાડ જિલ્લા કોર્ટને પણ ધમકી મળતા સ્થાનિક પોલીસે તાત્કાલિક અસરથી આખી બિલ્ડિંગ ખાલી કરાવી દીધી હતી. કોર્ટ પરિસરમાં મોટી સંખ્યામાં પોલીસ કાફલો ખડકી દેવામાં આવ્યો છે અને પ્રવેશદ્વાર પર કડક ચેકિંગ હાથ ધરાયું છે.
તપાસની કામગીરી ચાલુ: સુરક્ષા એજન્સીઓ એક્શનમાં...!
તમામ સ્થળોએ સુરક્ષા એજન્સીઓ દ્વારા સઘન તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. બોમ્બ સ્ક્વોડ અને ડોગ સ્ક્વોડ દરેક ખૂણે-ખૂણે તપાસ કરી રહી છે. ટેકનિકલ તપાસમાં સાયબર ક્રાઈમની ટીમ આ મેલ ક્યાંથી અને કોણે મોકલ્યો છે તેની તપાસમાં જોતરાઈ છે. ગાંધીનગરની કોર્ટમાં પણ ધમકી બાદ પોલીસ એલર્ટ પર છે અને સર્ચ ઓપરેશન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, અત્યાર સુધીની તપાસમાં કોઈ શંકાસ્પદ વસ્તુ મળી આવી હોવાની સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ નથી, પરંતુ સાવચેતીના ભાગરૂપે તમામ કોર્ટ પરિસરોમાં ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત તૈનાત કરી દેવામાં આવ્યો છે.
