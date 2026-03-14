ગુજરાતી ન્યૂઝGujaratતમે કિંજલને પાછી લઈ ગયા, તો અમારી દીકરી પરત આપો! ચૌધરી સમાજના માતા-પિતાની રબારી સમાજને અપીલ

તમે કિંજલને પાછી લઈ ગયા, તો અમારી દીકરી પરત આપો! ચૌધરી સમાજના માતા-પિતાની રબારી સમાજને અપીલ

Chaudhary Samaj Vs Gujarati Samaj : ગુજરાતમાં પ્રેમીપંખીડાઓના પ્રેમલગ્નનો વિવાદ હવે સળગી રહ્યો છે. કિંજલ રબારીના વિવાદમાં ઘીના ઠામમાં ઘી ઠર્યું છે, ત્યારે વધુ એક દીકરીને સમાજે પરત લાવવાની અપીલ કરી છે. ત્યારે આગામી સમયમાં ગુજરાતમાં ચૌધરી સમાજ વર્સિસ રબારી સમાજ થાય તેવા ભણકારા વાગી રહ્યા છે.
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 14, 2026, 05:18 PM IST

તમે કિંજલને પાછી લઈ ગયા, તો અમારી દીકરી પરત આપો! ચૌધરી સમાજના માતા-પિતાની રબારી સમાજને અપીલ

Gujarati Singer Kinjal Rabari Love Marriage Controversy : કિંજલ રબારીના પ્રેમલગ્ન બાદ થયેલા વિવાદ બાદ તેની ઘરવાપસીની ઘટનાને રબારી સમાજે પોતાની જીત ગણાવી છે. ત્યારે ગુજરાતમાં પ્રેમલગ્નના કિસ્સા હવે બે સમાજ વચ્ચેની વર્ચસ્વની લડાઈ બની ગયા હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. દરેક સમાજ પ્રેમલગ્ન કરીને ગયેલી દીકરીને પરત લાવવા માંગે છે. આવામાં બનાસકાંઠાના ચૌધરી સમાજના એક દંપતીએ રબારી સમાજમાં ગયેલી પોતાની દીકરીને પાછી લાવવા અપીલ કરી છે.   

ઉત્તર ગુજરાતમાં હાલ બહુચર્ચિત બની ગયેલા કિંજલ રબારીના લગ્ન વિવાદનો આખરે સુખદ અંત આવ્યો છે. રબારી સમાજે ચૌધરી સમાજ સાથે રાતોરાત બેઠક હતી. જેના હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામા બાદ કિંજલ રબારીની ઘરવાપસી થઈ છે. રબારી સમાજના આગેવાન ઠાકરશી રબારીએ આ બાબતને રબારી સમાજની જીત ગણાવી છે. ત્યારે હવે ભાભરના રૂની ગામમાં રહેતા માતા-પિતાએ વીડિયો બનાવી પોતાની દીકરી પાછી માંગી છે. 

આ પણ વાંચો : 

રૂની ગામના વતની માતા પિતાએ સોશિયલ મીડિયામાં વીડિયો બનાવીને વાયરલ કર્યો છે. માતા-પિતાનો આક્ષેપ છે કે, ચૌધરી અશોકના પરિવારે કિંજલ રબારીને પરત કરી છે, તો રબારી સમાજે પણ તેમની દીકરીને સન્માનપૂર્વક પરત કરી દેવી જોઈએ. પીડિત પરિવારે ઠાકરશી રબારીને આ મામલે મધ્યસ્થી કરી દીકરીને હેમખેમ પરત લાવી આપવા માટે કરુણ અરજ કરી છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, કાંકરેજ તાલુકાના ઉણ ગામનો એક રબારી યુવક, રૂની ગામની ચૌધરી પરિવારની દીકરીને ભગાડી ગયો હોવાની ઘટનાને પગલે સમગ્ર પંથકમાં ચર્ચાઓ જાગી છે. આ મામલે દીકરીના માતાપિતાએ પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ અરજી કરી હતી. હવે જ્યારે કિંજલ રબારીના પ્રેમલગ્નનો વિવાદ થાળે પડ્યો છે, ત્યારે રૂની ગામના માતા-પિતાએ પણ રબારી સમાજને પોતાની દીકરી પરત આપવા અપીલ કરી છે.

આ પણ વાંચો : 

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

