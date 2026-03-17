પ્રેમલગ્ન કરીને ગયેલી દીકરીની બે સમાજને કરુણ અપીલ : અમારો માળો ન વિખેરો, મારો દીકરો નાનો છે!
Chaudhary Samaj Vs Rabari Samaj : માતાપિતાની મરજી વિરુદ્ધ રબારી સમાજના યુવક સાથે પ્રેમલગ્ન કરનાર ચૌધરી સમાજની દીકરીએ વીડિયો વાયરલ કર્યો છે. રુની ગામની દીકરીએ રબારી સમાજ તથા ચૌધરી સમાજને બે હાથ જોડીને વિનંતી કરી, જાણો તેણે સમાજના આગેવાનોને શું કહ્યું...
- બનાસકાંઠાના કાંકરેજમાં પ્રેમ લગ્નનો વિવાદ
- રૂની ગામમાં ચૌધરી સમાજની બેઠક પહેલાં યુવતીનું પહેલું નિવેદન
- પરિવાર અને સમાજે કરેલી માગણી પર યુવતીનું નિવેદન
- અમારો માળો હવે ના વિખેરશો: કંકુ ચૌધરી
- મારા બાળકને મા-બાપ વિનાનું ના કરશો: કંકુ ચૌધરી
Gujarati Singer Kinjal Rabari Love Marriage Controversy : ગુજરાતમાં દીકરી પાછી લાવોના વિવિધ સમાજના આંદોલન હવે નવો વળાંક લઈ રહ્યું છે. કિંજલ રબારીના ઘરવાપસી બાદ રુણી ગામના ચૌધરી સમાજના માતાપિતાએ કરુણ અપીલ કરી હતી કે, રબારી સમાજનો યુવક તેમની દીકરીને લઈ ગયો છે તો તેને પરત અપાવે. ત્યારે રબારી સમાજમાં ગયેલી દીકરીએ વીડિયો વાયરલ કરીને બંને સમાજને મેસેજ આપ્યો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, આવતીકાલે ચૌધરી સમાજનું મહાસંમેલન મળવા જઈ રહ્યું છે, તે પહેલા કંકુ ચૌધરીના આ વીડિયોએ સમાજમા ભારે ચર્ચા જગાવી છે.
ભાભરના રૂની ગામે ચૌધરી સમાજની દીકરીના કેસમાં નવો વળાંક આવ્યો છે. કંકુ ચૌધરીએ રબારી સમાજના યુવક સાથે પ્રેમલગ્ન કર્યાં હતા. બે વર્ષ બાદ ચૌધરી પરિવારે દીકરી પાછી આપવા માંગ કરી છે. તેથી કંકુ ચૌધરીએ વીડિયો મારફતે ચૌધરી અને રબારી સમાજને વિનંતી કરી છે કે,
અમારો માળો હવે ન વિખેરસો. મારા બાળકને મા-બાપ વિનાનું ન કરશો. હું જાતે જ આવી છું અને હિન્દુ રીત રિવાજ મુજબ મે લગ્ન કર્યાં છે.
દીકરીએ શું કહ્યું...
‘મારું નામ ચૌધરી કંકુબેન છે. મારું ગામ રૂણી છે. 31 માર્ચ, 2024ના રોજ હું ઘરેથી નીકળી છું. ગામના મહાદેવ રબારી સાથે હું ગઈ હતી. હિન્દુ રીતરિવાજો સાથે મેં તેમની સાથે લગ્ન પણ કર્યાં છે. મને એક વર્ષનું સંતાન પણ છે. વીડિયો દ્વારા જણાવવા માગું છું કે, ચૌધરી સમાજ અને રબારીના આગેવાનોને મારી બે હાથ જોડીને વિનંતી છે કે, મને મારા દીકરાથી દૂર ન કરતા. તેને માતાપિતા વગરના કરશો નહિ. જે પણ નિર્ણય લો, તેમાં અમારો માળો ન વિખેરાય એ રીતે લેજો. વડીલોને મારી આટલી વિનંતી છે. હુ વીડિયો દ્વારા કહેવા માગું છું કે, મને કોઈએ બ્લેકમેઈલ નથી કરી, હું મારી મરજીથી આવી છું. અને હું મારી જિંદગીમાં બહુ ખુશ છું...’
જો કે આવનાર દિવસોમાં કંકુબેનને પરત લાવવા ચૌધરી સમાજે સામાજિક બેઠક બોલાવી છે. આવતીકાલે 18 માર્ચે ચૌધરી સમાજના મહાસંમેલનનું આયોજન કરાયું છે. જેમાં ચૌધરી સમાજના મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહેશે.
માતાપિતાએ દીકરી પરત માંગી હતી
ગુજરાતની ગાયિકા કિંજલ રબારીની ઘરવાપસી બાદ તેના પ્રેમલગ્ન વિવાદનો અંત આવ્યો હતો. રબારી સમાજના આગેવાન ઠાકરશી રબારીએ કિંજલ રબારીની ઘરવાપસીને રબારી સમાજની જીત ગણાવી હતી. જેના બાદ ભાભરના રૂની ગામમાં રહેતા માતા-પિતાએ વીડિયો બનાવી પોતાની દીકરી રબારી સમાજ પાસે પાછી માંગી હતી. માતાપિતાએ વીડિયો બનાવીને આક્ષેપ કર્યા હતા કે, ચૌધરી અશોકના પરિવારે કિંજલ રબારીને પરત કરી છે, તો રબારી સમાજે પણ તેમની દીકરીને સન્માનપૂર્વક પરત કરી દેવી જોઈએ. પીડિત પરિવારે ઠાકરશી રબારીને આ મામલે મધ્યસ્થી કરી દીકરીને હેમખેમ પરત લાવી આપવા માટે કરુણ અરજ કરી છે.
રબારી સમાજને માતાએ કરી હતી વિનંતી
દીકરીના પિતા જગમાલભાઈએ આક્ષેપ કર્યો હતો છે કે, ‘દીકરી ઘરમાંથી દાગીના લઈને ગઈ છે અને આ મામલે પોલીસમાં ફરિયાદ કરવા છતાં તંત્ર દ્વારા પૂરતો રસ લેવામાં આવ્યો નથી.’ તો માતાએ પણ કહ્યું કે, ‘મેં દીકરીને શોધવા માટે મારું ઘર 4-4.5 લાખ રૂપિયા ગીરવે મૂક્યા છે. રબારી સમાજને વિનંતી કરું છું કે મને મારી દીકરી સન્માનપૂર્વક પરત અપાવો.’
ચૌધરી સમાજ દીકરી પરત લાવવા તત્પર
આ ઘટનાને પગલે ચૌધરી સમાજ લાલઘુમ થયો છે અને દીકરી પરત લાવવા હાકલ કરી છે. આ મુદ્દે સમાજના આગેવાનોની એક બેઠક પણ મળી હતી. જેમાં નિર્ણય લેવાયો હતો કે આગામી દિવસોમાં આ લડતને ઉગ્ર બનાવવામાં આવશે. 18 માર્ચના રોજ રૂની ગામના સગત માતાના મંદિરે ચૌધરી સમાજનું મહાસંમેલન યોજાશે જેમાં દીકરીને પરત લાવવા માટેની રણનીતિ ઘડવામાં આવશે.
