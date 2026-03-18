અમારી દીકરી કંકુ 5 દિવસમાં પાછી નહિ આવે તો...! ચૌધરી સમાજનું મહાસંમેલનમાં અલ્ટીમેટમ

Chaudhary Samaj Ultimatum To Bring Back Daughter : રુની ગામની ચૌધરી સમાજની દીકરી કંકુ ચૌધરી અંગે આજે મહાસંમેલન યોજાયું હતું. આ મહાસંમેલનમાં 64 ગોળ આંજણા કેળવણી મંડળે દીકરીને પરત લાવવાની જવાબદારી લીધી. આ સંમેલનમાં મોટી સંખ્યામાં સમાજના લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 18, 2026, 02:55 PM IST
  • દીકરીને પરત લાવવા ભાભરમાં ચૌધરી સમાજનું મહાસંમેલન યોજાયું
  • મહાસંમેલનમાં ગુજરાત અને રાજસ્થાનના ચૌધરી સમાજના લોકો ઉપસ્થિત
  • 5 દિવસમાં નહીં આવે તો આગળની રણનીતિ નક્કી થશે તેવું નક્કી કરાયું
  • કંકુ ચૌધરીએ રબારી યુવક સાથે પ્રેમ લગ્ન કરતાં વિવાદ વકર્યો
     

Gujarati Singer Kinjal Rabari Love Marriage Controversy : ગુજરાતમાં આંતરજ્ઞાતિય પ્રેમલગ્ન પેચીદો વિષય બન્યો છે. બીજા સમાજમાં ગયેલી દીકરીઓને પરત લાવવા માટે હવે સમાજોએ કમર કસી છે. એક તરફ રબારી સમાજે કિંજલ રબારીને પરત લાવી સમાધાન કર્યું. તો હવે ચૌધરી સમાજે રબારી સમાજની વહુ બનેલી કંકુને પરત લાવવા માટે અલ્ટીમેટમ આપ્યું છે. રબારી સમાજના યુવક સાથે પ્રેમલગ્ન કરનાર કંકુ ચૌધરીને પરત લાવવા માટે આજે ચૌધરી સમાજનું મહાસંમેલન મળ્યું હતું. જેમાં મોટી સંખ્યામાં સમાજના લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. જેમાં સર્વાનુમતે નિર્ણય લેવાયો કે, 5 દિવસમાં નહીં આવે તો આગળની રણનીતિ નક્કી થશે. 

દીકરીના માતા-પિતાના સમર્થનમાં સમાજ એક થયો 
ભાભર તાલુકાના રૂની ગામમાં આજે ચૌધરી સમાજની જંગી સભા યોજાઈ હતી. જેમાં હજારોની સંખ્યામાં ચૌધરી સમાજના લોકો તેમજ આગેવાનો હાજર રહ્યા હતા. રૂની ગામની દીકરી કંકુ ચૌધરીએ ઉણ ગામના રબારી યુવક સાથે લગ્ન કર્યા બાદ મુદ્દો ગરમાયો છે. જેથી ચૌધરી સમાજે પોતાની દીકરી પરત લાવવા માટે કમર કસી છે. દીકરીના માતા-પિતાના સમર્થનમાં સમાજ એકજૂટ થયો હતો. 

પાંચ દિવસ બાદ રણનીતિ નક્કી કરીશું 
આ સંમેલનમાં ચૌધરી સમાજના લોકોનો ઉગ્ર હુંકાર જોવા મળ્યો કે, જો પાંચ દિવસમાં દીકરી પરત નહીં આવે તો આગળની રણનીતિ બાદમાં નક્કી કરવામાં આવશે. દીકરીને પરત લાવવા ચૌધરી સમાજ મેદાને આવ્યો છે. 64 ગોળ આંજણા ચૌધરી સમાજના પ્રમુખ રજનેશ ચૌધરી જણાવ્યું કે, આગામી પાંચ દિવસમાં દીકરી પરત લાવવાની જવાબદારી લીધી છે. પાંચ દિવસમાં રબારી સમાજના આગેવાનો સાથે વાતચીત કરીશું અને દીકરી પરત લાવવાનો પ્રયાસ કરીશું, જો દીકરી પરત નહીં આવે તો પાંચ દિવસ બાદ આગળની રણનીતિ નક્કી કરવામાં આવશે.

64 ગોળ આંજણા કેળવણી મંડળે જવાબદારી લીધી
રજનેશ ચૌધરીએ વધુમાં કહ્યું કે, આજે રુની ગામ ઉત્તર ગુજરાત તેમજ રાજસ્થાનથી પણ આવેલા આંજણા ચૌધરી સમાજના લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા છે. સમાજના આગેવાનોએ અલગ અલગ અભિપ્રાય આપ્યા છે અને છેલ્લે બધા એ નિર્ણય પર પહોંચ્યા છીએ કે, આગામી પાંચ દિવસમાં રબારી સમાજના અગ્રણીઓ સાથે વાતચીત કરીને દીકરીને પરત લાવવા 64 ગોળ આંજણા કેળવણી મંડળે જવાબદારી લીધી છે.  

પ્રેમલગ્ન કરીને ગયેલી દીકરીની બે સમાજને કરુણ અપીલ : અમારો માળો ન વિખેરો, મારો દીકરો નાનો છે!

કોણ છે કંકું ચૌધરી 
રાધનપુરના રુની ગામની દીકરી કંકુ પટેલે બે વર્ષ પહેલા ઉણ ગામના રબારી સમાજના યુવક મહાદેવ રબારી સાથે પ્રેમલગ્ન થયા હતા. કંકુ પટેલને સંતાનમાં એક બાળક પણ છે. ત્યારે રબારી સમાજના લોકોએ સિંગર કિંજલ રબારીના પ્રેમલગ્ન સામે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો. જેના બાદ કિંજલ રબારી પોતાના સમાજમાં પરત ફરી હતી. આ બાદ કંકુ પટેલના માતાપિતાએ પોતાની દીકરીને પરત લાવવા માટે રબારી સમાજના આગેવાન ઠાકરશી રબારીને અપીલ કરી હતી. આ બાદ મામલો ગુંચવાયો છે. ચૌધરી સમાજે પણ કંકુ પટેલને પરત લાવવા માટે આજે રુની ગામમાં મહાસંમેલન બોલાવ્યું હતું. આ ઘટના બાદ ચૌધરી સમાજમાં પણ ભારે આક્રોશનો માહોલ જોવા મળ્યો છે. 

કંકુ પટેલે વીડિયો વાયરલ કરીને અપીલ કરી
બીજી તરફ, કંકુ પટેલે પણ રબારી સમાજ અને ચૌધરી સમાજને અપીલ કરતો વીડિયો જાહેર કર્યો હતો. જેમાં તેણે કહ્યું હતું કે, તેને એક વર્ષનું સંતાન છે. તેથી બંને પરિવારનો માળો ન વિખેરાય તે રીતે નિર્ણય લે. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

