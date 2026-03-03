અમદાવાદમાં ઘરનું ઘર લેવું છે ? સરકારી કર્મચારીઓ માટે બેંક કરતા સસ્તી લોન, જાણો શું છે HBA સ્કીમ
દરેક વ્યક્તિનું એક સપનું હોય કે પોતાના ઘરનું ઘર હોય. આજકાલ મકાનો લેવા સામાન્ય વ્યક્તિનું કામ નથી. અમદાવાદ જેવા શહેરમાં 2 BHKનો ભાવ 50થી 60 લાખ અને 3 BHKનો ભાવ 80 લાખથી એક કરોડની આસપાસ છે. હવે આ રકમ બેન્ક લોન સિવાય તો શક્ય નથી. જેથી અમે તમને અહીં સૌથી સસ્તા વ્યાજ દરે કઈ લોન મળી શકે એની વિગતો તમને અહીં આપી રહ્યા છીએ.
- અમદાવાદમાં મકાના ભાવ આસમાને પહોંચ્યા છે
- અમદાવાદમાં મકાન લેવું તો સપના જોવા સમાન છે
- સરકારી કર્મચારીઓ માટે HBA સ્કીમ સૌથી બેસ્ટ છે
અમદાવાદ પૂર્વ અને પશ્વિમમમાં મકાના ભાવ આસમાને પહોંચ્યા છે. જમીનોના ભાવ અને મટિરિયલ કોસ્ટમાં સતત વધારાને કારણે ફ્લેટના ભાવો વધી રહ્યા છે. અમદાવાદમાં મકાન લેવું તો સપના જોવા સમાન છે. પશ્વિમમાં મકાનના ભાવ 2 કરોડથી લઈને 10 કરોડના બોલાઈ રહ્યાં છે. હવે જો તમે સરકારી કર્મચારી છો અમે તમને એક સ્કીમ અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ જે તમારા માટે અતિ ફાયદાકારક છે. હાલમાં પ્રાઈવેટ અને સરકારી બેન્કો તમારી ક્રેડેટીબિલીટીને આધારે લોન તો આપી દે છે પણ એના વ્યાજદર તમને ચૂસે રાખે છે. અમે તમને એક એવી યોજના અંગે જણાવી રહ્યા છીએ જેમાં તમને સૌથી સસ્તા વ્યાજદરે 25 લાખની લોન મળશે.
જાણી લો કોને અને કઈ રીતે મળી શકે છે આ લાભ
જો તમે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારી છો તો House Building Advance (HBA) એ ઘર ખરીદવા કે બનાવવા માટેની સૌથી ફેમસ સ્કીમ છે. આ યોજના હેઠળ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને બેંક લોન કરતાં ઓછા વ્યાજ દરે સરકાર તરફથી એડવાન્સ રકમ (લોન) આપવામાં આવે છે. આ રકમનો ઉપયોગ ઘર બાંધવા, ફ્લેટ ખરીદવા અથવા પ્લોટ ખરીદીને તેના પર બાંધકામ કરવા માટે કરી શકાય છે.
કોણ લાભ લઈ શકે ?
જે વ્યક્તિએ કેન્દ્રમાં કર્મચારી તરીકે ઓછામાં ઓછી 5 વર્ષની સતત સેવા પૂર્ણ કરી હોય એ આ યોજનાનો લાભ લઈ શકે છે. જો પતિ અને પત્ની બંને કેન્દ્રીય કર્મચારી હોય, તો બંને સંયુક્ત રીતે અથવા અલગ-અલગ પણ આનો લાભ લઈ શકે છે. આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે પણ નિયમો છે.
|HBA (કેન્દ્રીય કર્મચારી યોજના)
|બેંક હોમ લોન (SBI/HDFC વગેરે)
|વ્યાજ દર
|અંદાજે 7.1% થી 7.5% (સ્થિર)
|8.5% થી 9.5% (ફ્લોટિંગ - વધઘટ થાય)
|વ્યાજની ગણતરી
|સાદું વ્યાજ (Simple Interest)
|ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ (Compound Interest)
|પ્રોસેસિંગ ફી
|શૂન્ય (0)
|લોનના 0.5% થી 1% સુધી + GST
|ચુકવણીની રીત
|પહેલા મુદ્દલ, પછી વ્યાજ
|મુદ્દલ અને વ્યાજ બંને સાથે (EMI)
|મહત્તમ રકમ
|₹25 લાખ સુધી મર્યાદિત
|પ્રોપર્ટીની કિંમત અને પગાર મુજબ ગમે તેટલી
|વીમો (Insurance)
|ફરજિયાત (સરકારી દરો મુજબ સસ્તો)
|ફરજિયાત (બેંકના દરો મુજબ મોંઘો હોઈ શકે)
|પ્રી-પેમેન્ટ ચાર્જ
|કોઈ ચાર્જ નથી
|ફ્લોટિંગ રેટમાં ચાર્જ નથી, ફિક્સ્ડમાં હોઈ શકે
|દસ્તાવેજી પ્રક્રિયા
|થોડી જટિલ અને સમય માંગી લે તેવી
|ઝડપી અને સરળ (ખાનગી બેંકોમાં)
સરકારી કર્મચારીઓ માટે આ સૌથી બેસ્ટ સ્કીમ છે. આ લોન સૌથી સસ્તા દરે મળે છે. હાલમાં આ દર આશરે 7.1% થી 7.5% ની આસપાસ ચાલે છે. જે બેંકોના ફ્લોટિંગ રેટ કરતા સ્થિર અને સસ્તો છે. HBA સ્કીમ એ બેંક લોન કરતા શ્રેષ્ઠ છે કારણ કે તેમાં પ્રોસેસિંગ ફી હોતી નથી અને વ્યાજની ગણતરી 'સિમ્પલ ઇન્ટરેસ્ટ' (સાદું વ્યાજ) મુજબ થાય છે, જે લાંબા ગાળે લાખો રૂપિયાની બચત કરાવે છે.
ઓનલાઈન અરજી ક્યાં કરવી ?
આ લોન માટે કોઈ ઓનલાઈન પોર્ટલ નથી. પરંતુ દરેક વિભાગના પોતાના આંતરિક પોર્ટલ અથવા 'ઈ-આવાસ' (e-Awas) પોર્ટલ દ્વારા આ પ્રક્રિયા થાય છે. હાઉસિંગ અને અર્બન અફેર્સ મંત્રાલયની વેબસાઈટ mohua.gov.in પરથી તમે લેટેસ્ટ ગાઈડલાઈન્સ અને ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી શકો છો.
તમે તમારા વિભાગના ઇન્ટ્રાનેટ અથવા પોર્ટલ પર તમારા એમ્પ્લોયી આઈડી (Employee ID) થી લોગિન કરો. જેમાં 'Advances' અથવા 'Loans' સેક્શનમાં જઈને 'House Building Advance' વિકલ્પ પસંદ કરો. તમારા મૂળ પગાર (Basic Pay), પ્લોટની વિગત, મકાનનો અંદાજિત ખર્ચ અને તમે કેટલી રકમની લોન ઈચ્છો છો તેની માહિતી તમારે અહીં ભરવી પડશે. આ સાથે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ્સ (જેમ કે NOC, પ્લોટના પેપર્સ, એપ્રુવ્ડ પ્લાન) સ્કેન કરીને અપલોડ કરો.
ફોર્મ સબમિટ કર્યા પછી તેની એક પ્રિન્ટ કાઢીને તમારા વિભાગના વડા (HOD) અથવા એકાઉન્ટ ઓફિસમાં ફિઝિકલ કોપી જમા કરાવવાની રહેશે. જો તમે બનેલું ઘર ખરીદતા હોવ, તો રકમ એકસાથે મળે છે. જો તમે બાંધકામ કરતા હોવ, તો રકમ હપ્તાવાર (Instalments) મળે છે.
