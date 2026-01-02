Prev
બગદાણા વિવાદમાં બળતામાં ઘી હોમાયું! ‘ઠાકોર કોળી ભાઈ ભાઈ’ નામે ખુલ્લી ચેતવણી અપાઈ

Mayabhai Ahir Video Controversy : બગદાણામાં નવીનભાઈ બાલદીયા પર થયેલા હુમલા બાદ રાજકારણ ગરમાયુ છે. હવે આ વિવાદે ‘ઠાકોર કોળી ભાઈ ભાઈ’ ની ભાવના જગાવી છે 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 02, 2026, 11:12 AM IST

Bhavnagar News ભાવનગર : લોકસાહિત્યકાર માયાભાઈ આહીર દ્વારા મુંબઈ ખાતે 24 ડિસેમ્બર 2025 ના રોજ યોજાયેલ ડાયરામાં બગદાણા ધામના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટીના શબ્દોને લઈ વિવાદ સર્જાયો હતો. આ બાદ માયાભાઈ આહીરે માફી પણ માંગી, પરંતું કામ ન ચાલ્યુ, હવે આ વિવાદમાં સમગ્ર કોળી સમાજ લાલઘુમ થયો છે. બગદાણા વિવાદમાં હવે ભાજપ અને ઠાકોર સેના આગેવાન જોડાયા છે. ‘ઠાકોર કોળી ભાઈ ભાઈ’ ટાઈટલ સાથે સોશિયલ મીડિયામાં પોસ્ટ થઈ રહી છે. તો વિપક્ષના નેતા અમિત ચાવડાએ પણ કોળી સમાજના પડખે આવીને પોસ્ટ કરી છે. 

બગદાણા વિવાદમાં ચેતન ઠાકોર નામના શખ્સે ખુલ્લી ચેતવણી આપી છે. તેમજ બીજા આરોપીની જેમ કલાકાર અને દીકરાના વરઘોડા કાઢવાની માંગ કરી છે. કાયદો સૌ માટે સમાન હોવો જોઈએ નામ દમ કે ઓળખ જોઈને નહીં

ચેતન ઠાકોરની ખુલ્લી ચેતવણી…
એક ગાયક કલાકાર ગમે એટલા પ્રખ્યાત કેમ ન હોય,
એને કાયદો હાથમાં લેવાનો કોઈ અધિકાર નથી.
એ જ રીતે એના દીકરાને પણ,
લુખ્ખાગીરી કરીને કાયદા વિરુદ્ધના કાંડ કરી
ખુલ્લેઆમ ફરવાનો કોઈ હક નથી.
રોડ પર જે રીતે વરઘોડા કાઢવામાં આવે છે,
એ જ કાયદો, એ જ કાર્યવાહી
આ કલાકારના દીકરાને માટે પણ લાગુ થવી જોઈએ.
કાયદો સૌ માટે સમાન હોવો જોઈએ —
નામ, દમ કે ઓળખ જોઈને નહીં.
અમે સમાજ સાથે આજે પણ ઉભા છીએ
અને હંમેશા ન્યાયની બાજુએ રહીશું.
ઠાકોર – કોળી ભાઈ ભાઈ 

અમિત ચાવડાની પોસ્ટ 
તો બીજી તરફ, બગદાણા વિવાદમાં કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ પણ પોસ્ટ કરી છે. તેમણે પોસ્ટમાં લખ્યું કે, ગુજરાતમાં  ડબલ એન્જિન સરકારનું રાજ નથી ચાલતું પણ દાદાઓ ( ગુંડાઓ)નું રાજ ચાલે છે. બગદાણાના કોળી સમાજના સરપંચના પરિવારના યુવાન પર ગુંડાઓ ખુલ્લેઆમ જાનલેવા હુમલો કરી હાથ પગ તોડી નાખે છે,ત્યારે પોલીસ દેખાવ પુરતી કાર્યવાહી કરી કોળી સમાજનો ગુસ્સો શાંત પાડવા પ્રયાસ કરે છે, પરંતુ હુમલો કરાવનારા કોણ છે તેની તપાસ કેમ નથી થતી? તમારી પોલીસ,ગુંડાઓ ભવિષ્યમાં આવી ફરી હિંમત ના કરે તેવી કડક કાર્યવાહી કરશે કે નહીં?

 

માયાભાઈ આહીરથી શું ભૂલ થઈ હતી 
પ્રસિદ્ધ લોકગાયક માયાભાઇ આહીરનો વીડિયો વાયરલ થયા બાદ વિવાદ સર્જાયો હતો. આ વાયરલ વીડિયોને લઈને ટ્રસ્ટી શબ્દ અંગે માયાભાઈ સાથે ટેલિફોનિક વાત કરનાર બગદાણાના સેવક પર અજણયા શખસો દ્વારા હુમલો કરાયો હતો. 24 ડિસેમ્બરના મુંબઈના કાંદિવલી ખાતે યોજાયેલ કાર્યક્રમમા માયાભાઇ આહીરના નિવેદન બાદ વિવાદ સર્જાયો હતો. જેમાં માયાભાઇ આહીરે બગદાણાધામ ટ્રસ્ટના મેનેજીંગ ટ્રસ્ટી શબ્દનો ઉલ્લેખ કરી કોઈ જાહેરાત કરી હતી. આ વીડિયો વાયરલ થતા બગદાણા આશ્રમના સેવકે માયાભાઈને ફોન કરી ‘અહીં બધા માત્ર ટ્રસ્ટીઓ છે કોઈ મેનેજીંગ ટ્રસ્ટી કોઈ નથી’ એમ જણાવ્યું હતું. જે બાબતે માયાભાઇ આહીરે પોતાની ભૂલ સ્વીકારી ટ્રસ્ટી શબ્દ અંગે માફી સાથેનો વિડીયો વાયરલ કર્યો હતો.

માયાભાઈએ માફી પણ માંગી હતી
આ વિવાદ બાદ માયાભાઈ આહીર દ્વારા મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી શબ્દને લઈ ભૂલ સ્વીકારતો વીડિયો બનાવી સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કરવામાં આવ્યો હતો. જેને લઈ તેના માયાભાઈ આહીરના દીકરા જયરાજ આહીરે નવીનભાઈ બાલદીયાને ફોન કરે રૂબરૂ મળવા માટે કહ્યું હતું. જેમાં નવીન બાલોદીયાના ટ્રેક્ટરની ચાવી કોઈ અજાણ્યા શખ્સોએ લઈ લીધી હોય તેવો નવીન બાલોદીયા પર ફોન આવતા તેઓ ઘટના સ્થળ પર દોડી ગયા હતા. જેમાં સાતથી આઠ શખ્સોએ નવીનભાઈ પર ધોકા પાઈપથી હુમલો કર્યો હતો. જેનો વીડિયો પણ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો હતો અને નવીનભાઈ ઈજાગ્રસ્ત તયા હતા, જેના બાદ તેમને તાત્કાલિક મહુવાની હનુમંત હોસ્પિટલ ખાતે સારવારમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા.

કોળી સમાજ લાલઘુમ 
ભાવનગર જિલ્લા ના બગદાણા ખાતે અસામાજિક તત્વો દ્વારા નવનીત બાલદીયા પર થયેલા હુમલાને લઈ કોળી સમાજ મેદાને આવ્યો છે. કોળી સમાજના આગેવાન અને પ્રદેશ પ્રમુખ હીરાભાઈ સોલંકીએ કરી પીડિત સાથે મુલાકાત કરી અને પીડિત નવીન બાલદીયાને મત્સ્ય ઉદ્યોગ મંત્રી પરષોત્તમ સોલંકી સાથે ટેલિફોનિક વાતચીત કરાવી હતી. હીરા સોલંકીએ કહ્યું કે, સમાજ પર થયેલા અત્યાચાર ને સાખી ન લેવાય નહીં આવે હું એટલા માટે જ અહીં આવ્યો છું કે ફરી વખત કોઈ કોળી સમાજનો જાળો નહીં કરે. કોળી સમાજ માટે હર હંમેશા હું બેઠો છું અને સમાજ મારા માટે આ બનાવને લઈ હીરાભાઈ સોલંકી જાહેર સભામાં જણાવ્યું કેસ ગાંધીનગર ખાતે કોળી સમાજના તમામ ધારાસભ્યોને સાથે લઈ અને મત્સ્ય ઉદ્યોગ મંત્રી પરષોત્તમભાઈ ને પણ સાથે રાખીને સીએમ અને ગૃહ મંત્રીને ઉગ્રમા ઉગ્ર રજૂઆત કરવા માટે જવાના છીએ અને આ કોળી સમાજના દીકરાને ન્યાય અપાવશો. તેમજ બગદાણા ખાતેના પી.આઈ ને બદલે પણ કરાવવાની રજૂઆત કરશો અને બીજા નિષ્ઠાવાન અધિકારીઓને આ કેસ સોંપે અને યોગ્ય તપાસ કરે તેવી માંગ કરશો. 
 

