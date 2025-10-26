લાભપાંચમે ભાજપમાં મોટું રાજીનામું પડ્યું, છોટાઉદેપુરના યુવા નેતા આમ આદમી પાર્ટીમાં જશે

Prev
Gujarat Politics : છોટાઉદેપુર ભાજપને ઝટકો... તાલુકા પંચાયતના કારોબારી અધ્યક્ષે આપ્યું રાજીનામું... સોશિયલ મીડિયા પર રાજીનામું કર્યું પોસ્ટ...

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Oct 26, 2025, 04:34 PM IST

Chhota Udepur News ; છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં ભાજપને મોટો ઝટકો મળ્યો છે. તાલુકા પંચાયતના કારોબારી અધ્યક્ષ રાજેશ રાઠવાએ ઈન્સ્ટાગ્રામ પર રાજીનામું પોસ્ટ કરતા ખળભળાટ મચી ગયો છે. સ્થાનિક સંગઠન અને વહીવટી કારણ આપીને તેમણે રાજીનામું ધર્યુ છે. 

છોટાઉદેપુર ભાજપના તાલુકા પંચાયતના કારોબારી અધ્યક્ષ રાજેશ રાઠવાની ઈન્સ્ટાગ્રામમાં પોસ્ટથી ખળભળાટ મચી ગયો છે. ભાજપમાંથી રાજીનામું આપવાની પોસ્ટ કરી છે. રાજીનામાનું કારણ સ્થાનિક સંગઠન અને વહીવટના કારણે રાજીનામું પોસ્ટથી ચર્ચા જાગી છે. તેમણે લખ્યુ કે, હું સ્થાનિક આદિવાસી વિસ્તારની ગુલામી કરીશ, પરંતુ બહારની એજન્સીઓની ગુલામી નહિ કરું. 

આમ, છોટાઉદેપુર ભાજપના તાલુકા પંચાયતના કારોબારી અધ્યક્ષ રાજેશ રાઠવાઈ ભાજપમાંથી રાજીનામુ આપવાની વાત કરી છે. આગામી દિવસોમાં ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાના હાથે કેસ ધારણ કરી આમ આદમી પાર્ટીમાં 7 હાજર કાર્યકરો સાથે જોડાવાની પણ વાત કરી.

આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાશે 
છોટાઉદેપુરના ભાજપના તાલુકા પંચાયતના કારોબારી અધ્યક્ષ રાજેશ વીરસીંગ રાઠવાએ ભાજપમાંથી રાજીનામુ આપવાની વાત કરી છે. સાથે જ કહ્યું કે, સ્થાનિક ભાજપ સંગઠન અને સ્થાનીક વહીવટથી કંટાળીને ભાજપ માંથી રાજીનામું આપી રહ્યાં છે. તેમના સાથી 7 કાર્યકરો સાથે આમ આદમી પાર્ટીમાં તેઓ જોડાશે. આગામી દિવસોમા ડેડીયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાના હાથે કેસ ધારણ કરી આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાશે. 

Gujarat politicsresignationChhota UdepurBJP gujaratAam Aadmi Party

