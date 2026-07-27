/છોટાઉદેપુરમાં ભાજપને મોટો ફટકો, નગરપાલિકાના પ્રમુખનું સભ્યપદ રદ, જાણો શું છે સમગ્ર મામલો

Chhota Udepur News : છોટાઉદેપુર નગરપાલિકાના પ્રમુખ મંજુલાબેન કિશનભાઈ કોળીનું સભ્યપદ જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા રદ કરવામાં આવ્યું છે. જાતિના પ્રમાણપત્ર મામલે વિશ્લેષણ સમિતિ દ્વારા પ્રમાણપત્ર અમાન્ય જાહેર કરવામાં આવ્યા બાદ જિલ્લા કલેક્ટરે આ નિર્ણય લીધો છે. આ નિર્ણયને પગલે વોર્ડ નંબર-4ની બેઠક ખાલી જાહેર થઈ છે અને પ્રમુખપદ પણ આપમેળે ખાલી થયું છે.
ભાજપના નગરપાલિકા પ્રમુખનું સભ્યપદ રદ
મળતી માહિતી મુજબ, નગરપાલિકાની ચૂંટણી દરમિયાન વોર્ડ નંબર-4 અનુસૂચિત જનજાતિ (એસટી) માટે અનામત હતો. આ બેઠક પરથી મંજુલાબેન કિશનભાઈ કોળી ભાજપના ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી લડીને વિજેતા બન્યા હતા. ત્યારબાદ તેમને છોટાઉદેપુર નગરપાલિકાના પ્રમુખ તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા.
મંજુલા કોલી દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલા જાતિના પ્રમાણપત્ર અંગે વિવાદ ઊભો થયો હતો. આ મામલે વિશ્લેષણ સમિતિએ તપાસ હાથ ધરી હતી. તપાસ બાદ સમિતિએ રજૂ કરાયેલ જાતિનું પ્રમાણપત્ર અમાન્ય હોવાનું ઠેરવી તેને રદ કરવાની કાર્યવાહી માટે છોટાઉદેપુર મામલતદારને સૂચના આપી હતી.
જરૂરી પુરાવા રજૂ ન થતાં સભ્યપદ રદ
આ કાર્યવાહી બાદ મંજુલાબેન કોળીએ પોતાનું સભ્યપદ અને પ્રમુખપદ યથાવત રાખવા જિલ્લા કલેક્ટર સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી. અંતિમ સુનાવણી દરમિયાન જિલ્લા કલેક્ટરે જરૂરી આધાર-પુરાવા રજૂ કરવા જણાવ્યું હતું, પરંતુ સંતોષકારક પુરાવા રજૂ ન થતાં કલેક્ટરે તેમનું સભ્યપદ રદ કરવાનો આદેશ કર્યો. સભ્યપદ રદ થતાં તેમનું પ્રમુખપદ પણ સમાપ્ત થયું છે.
પ્રમુખપદ ખાલી થતાં હાલ નિયમો મુજબ ઉપપ્રમુખ ઇન્ચાર્જ પ્રમુખ તરીકે વહીવટી જવાબદારી સંભાળે તેવી શક્યતા છે. આ ઘટનાના પગલે નગરપાલિકાના રાજકીય સમીકરણોમાં ફેરફારની ચર્ચા તેજ બની છે. સ્થાનિક રાજકીય વર્તુળોમાં હવે આગામી સમયમાં પ્રમુખપદ અને સત્તાના નવા સમીકરણો કેવી રીતે રચાશે તેના પર સૌની નજર છે.