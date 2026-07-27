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છોટાઉદેપુરમાં ભાજપને મોટો ફટકો, નગરપાલિકાના પ્રમુખનું સભ્યપદ રદ, જાણો શું છે સમગ્ર મામલો

Chhota Udepur News : છોટા ઉદેપુરના રાજકારણમાં મોટો વળાંક આવ્યો છે. જિલ્લા કલેક્ટર ગાર્ગી જૈને છોટા ઉદેપુર નગરપાલિકાના પ્રમુખ મંજુલાબેન કોલીનું સભ્યપદ રદ કરવાનો આદેશ કર્યો છે. આ કાર્યવાહી બાદ નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર-4ની બેઠક ખાલી થઈ છે, તો સાથે પ્રમુખ પદ પણ ખાલી થયું છે. ત્યારે કલેક્ટર દ્વારા કેમ તેમનું સભ્યપદ રદ કરવામાં આવ્યું છે અને શું છે સમગ્ર મામલો તેના પર એક નજર કરીએ.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 27, 2026, 09:54 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 09:57 PM IST
છોટાઉદેપુરમાં ભાજપને મોટો ફટકો, નગરપાલિકાના પ્રમુખનું સભ્યપદ રદ, જાણો શું છે સમગ્ર મામલો

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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