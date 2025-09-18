શિક્ષણ જગતને લાંછન લગાવતી ઘટના : નગરપાલિકાના સત્તાધીશોએ નવા નિમાયેલા શિક્ષકો પાસેથી માંગી લાંચ
Corruption In Education : છોટાઉદેપુરની શાળામાં શિક્ષકો પાસે લાખો રૂપિયાની લાંચ માગવાનો ગંભીર આક્ષેપ વિદ્યાર્થી નેતા યુવરાજસિંહ જાડેજા અને શાળાના શિક્ષકો દ્વારા કરવામાં આવતા ખળભળાટ
Trending Photos
Gujarat Education News હકીમ ઘડિયાળી/છોટાઉદેપુર : વિદ્યાર્થી નેતા યુવરાજસિંહ જાડેજાએ ગુજરાતના શિક્ષણ જગતમાં વધુ એક મોટો ધડાકો કર્યો છે. છોટાઉદેપુરમાં શાળાનાં આચાર્ય, નગરપાલિકાનાં પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ અને અધિકારીઓ સામે ધોરણ 9 થી 12 ના નવા નિમાયેલા શિક્ષકો પાસે પૈસાની માગણી કરાય રહી હોવાનો ગંભીર આરોપ લગાવ્યો છે.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, છોટાઉદેપુર નગરપાલિકા હસ્તક ચાલતી એસ. એફ. હાઈસ્કૂલના 9 શિક્ષકોએ ગંભીર આક્ષેપો લગાવીને નગરપાલિકાના સત્તાધીશો સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધવા માટે ગુજરાત ડીજીપીને પત્ર લખતા નગરપાલિકાના સત્તાધીશો વિવાદમાં આવ્યા છે. ગાંધીનગર ખાતે યુવરાજસિંહ જાડેજા દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી નગરપાલિકાના સત્તાધીશો સામે ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. નગરપાલિકાના ઉ.પ્રમુખ દ્વારા તમામ આક્ષેપોને ખોટા ઠેરવ્યા છે.
જિલ્લા માધ્યમિક શિક્ષણ અધિકારીને એસ. એફ. હાઈસ્કૂલના શિક્ષકોએ લેખિતમાં રજુઆત કરતા નગરપાલિકાના સત્તાધીશો સામે તપાસ સમિતિ બનાવવામાં આવી છે. પાંચ સભ્યોની ટીમ શિક્ષકોએ કરેલા આક્ષેપોની તપાસ કરશે. આ કારણે નગરપાલિકાના સત્તાધીશોમાં ફફડાટ ફેલાયો છે.
એસ.એફ.હાઈસ્કૂલમાં તપાસ શિક્ષણાધિકારી દ્વારા તપાસ સમિતિ નીમવામાં આવી છે. આ તપાસ સમિતિ એસ.એફ.હાઈસ્કૂલમાં પ્રિન્સિપાલના મુખ્ય ચેમ્બરને તાળું મારી બંધ બારણે તપાસ કરતા ઝડપાયા. એસ.એફ હાઈસ્કૂલના પ્રિન્સિપાલ ઉપર આક્ષેપ કરતા અચાનક પ્રિન્સિપાલ માંદગીની રજા પર ઉતરી ગયા છે.
છોટાઉદેપુર નગરપાલિકા હસ્તક ચાલતી એસ એફ હાઈસ્કૂલમાં 9 જેટલા શિક્ષકો 2025 માં ભરતી થયા છે અને આ શિક્ષકોની ભરતીને બે માસ થયા છે. આ શિક્ષકો સરકારના નિયમો અનુસાર ભરતી થયા છે. જ્યારે આ શિક્ષકોએ કરેલા આક્ષેપ મુજબ, તારીખ 15/9/2025 ના રોજ શાળાના આચાર્ય દ્વારા ફોન આવ્યો હતો કે, શાળાના સમય બાદ નગરપાલિકાના હોદ્દેદારો સાથે મિટિંગ કરવાની છે. શિક્ષકો આચાર્યની સૂચના બાદ નગરપાલિકા પહોંચ્યા હતા અને પ્રમુખની ચેમ્બર પાસે તેઓ પાસેથી મોબાઈલ લઇ લેવામાં આવ્યા હતા. આ મીટિંગમાં નગરપાલિકાના હોદ્દેદારો હાજર હતા, જેમાં આ શિક્ષકો પાસે ફૂલ નહિ ને ફૂલની પાંખડી આપવા માટે આચાર્યએ વાત કરી હતી અને જો માંગણી નહિ સંતોષાય તો નોકરીમાંથી હાથ ધોવાનો વારો આવશે તેવી ચીમકી પણ આપવામાં આવી હતી.
જ્યારે નગરપાલિકાના સત્તાધીશોને શિક્ષકોએ મચક ના આપતા શિક્ષકોને નોકરીથી હાથ ધોઈ બેસશો અને કોઈને કોઈ કેસમાં ફસાવી દેવાની તેમજ કાયમી થવાની ફાઈલ તેમજ નોકરીના તમામ ઈજાફામાં નગરપાલિકાના સત્તાધીશોની મંજૂરી જરૂરી હોય છે. પાંચ વર્ષ પૂર્ણ નહિ થવા દઈએ તેવી ધમકી આપતા શિક્ષકો હેબતાઈ ગયા હતા. જ્યારે જુના કિસ્સાઓ સંભળાવીને શિક્ષકોને દબાવવામાં આવી રહ્યા હતા, તેને લઈને શિક્ષકોને નોકરીનો ડર લાગ્યો હતો. તેઓએ છોટાઉદેપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં તેમજ ગુજરાત રાજ્યના ડીજીપીને નગરપાલિકાના હોદ્દેદારો સામે ફરિયાદ નોંધવા માટે અરજી કરી.
હાલ તો છોટાઉદેપુર નગરપાલિકામાં આ આક્ષેપથી ખળભળાટ મચી ગયો છે. જયારે સમગ્ર મામલામાં શિક્ષકોએ જીવનું જોખમ હોવાથી પોલીસ બંદોબસ્ત પણ માંગ્યો છે.
હાલ શિક્ષકોએ લેખિતમાં રજુઆત કરતા પાંચ સભ્યોની તપાસ સમિતિ બનાવવામાં આવી છે. તપાસ સમિતિ એસ.એફ. હાઈસ્કૂલમાં પહોંચીની શિક્ષકોનો જવાબ લેવાની કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ છે. નગરપાલિકાના સત્તાધીશોના નામ અરજીમાં છે. જેમાં નગરપાલિકા પ્રમુખના પતિ કિશનભાઈ કોળી, ઉ. પ્રમુખ પરવેઝ મકરની, કારોબારી ચેરમેન સૌરભભાઈ શાહ, અને સભ્ય કિરમાની સહિતના સભ્યો સામે તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે. જે દોષિત હશે તેમના સામે સખ્ત કાર્યવાહી કરવામાં આવશે તેવું તપાસ સમિતિના અધિકારી અમિત પ્રજાપતિએ જણાવ્યું.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે