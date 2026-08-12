/સૌ ભણે સૌ આગળ વધેના દાવાઓની ખોલી પોલ, વર્ગખંડ વિહોણા બાળકો મંદિરમાં ભણવા મજબૂર, શિક્ષકને CM કે રાષ્ટ્રપતિનું નામ પણ ખબર નથી!

હકીમ ઘડિયાળી, છોટાઉદેપુરઃ સૌ ભણે...સૌ આગળ વધે... સરકારના આ સૂત્રો સાંભળવામાં તો ખૂબ સારા લાગે છે... પરંતુ જ્યારે કેમેરો પહોંચે છે આદિવાસી વિસ્તાર સુધી... ત્યારે વિકાસના દાવાઓની પોલ ખુલી જાય છે... ક્યાંક શાળા જ નથી... તો ક્યાંક શાળા છે પણ મોતના માંચડા જેવી બની ગઈ છે... બાળકો મંદિરમાં ભણવા મજબૂર છે... તો ક્યાંક જર્જરિત શાળામાં જીવના જોખમે અભ્યાસ કરી રહ્યા છે... ઝી 24 કલાકના રિયાલિટી ચેકમાં સામે આવી છે ગુજરાતના શિક્ષણની ચિંતાજનક તસવીર... જુઓ આ અહેવાલ...
સૌ ભણે...સૌ આગળ વધે...સરકારના સૂત્રો અને જમીની હકીકત વચ્ચેનું અંતર જોવું હોય તો છોટાઉદેપુર પહોંચી જાઓ...આ દ્રશ્યો વિકાસના દાવા કરતા ગુજરાતના શિક્ષણ તંત્રને સવાલો પૂછે છે...કારણ કે અહીં બાળકો માટે શિક્ષણ મેળવવું એટલે સંઘર્ષ...
અહીં બાળકો માટે શિક્ષણ મેળવવું એટલે સંઘર્ષ!
આ દ્રશ્યો છે પાવી જેતપુર તાલુકાના કોલીયારી ગામના...અહીં ધોરણ 1થી 5ના 27 વિદ્યાર્થીઓ માટે શાળાનું પોતાનું મકાન જ નથી...વર્ષોથી બાળકો ગામના રામ કબીર મંદિરમાં બેસીને અભ્યાસ કરે છે...જે જગ્યાએ આરતી થવી જોઈએ...ત્યાં હવે રોજ પાઠ ભણાવવામાં આવે છે...પણ સવાલ એ છે કે...વિકસિત ગુજરાતમાં બાળકોને શાળા નહીં... મંદિર કેમ મળ્યું?
શાળાના ઠેકાણા ન હોવાથી મંદિરમાં ભણી રહ્યા છે બાળકો, છોટાઉદેપુરના કોલિયારી-2 પ્રા.શાળાની હાલત દયનીય#ChhotaUdepur #Koliyari #GovernmentSchool #Gujarat #viralvideo #viral #viralshort #trending #trendingshorts #trendingvideo #SHORT pic.twitter.com/vTQiAc3NKy
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) August 12, 2026
હવે જુઓ નસવાડી તાલુકાના માથા જલધુણી ગામની તસવીર...અહીં શાળા છે...પણ એવી કે કોઈપણ ક્ષણે મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ શકે...દિવાલોમાં પહોળી તિરાડો...છતમાંથી ખરી પડતા પોપડા...વરસાદ પડે એટલે ટપકતું પાણી...દરેક દિવસ બાળકો માટે ભણવાનો નહીં... પરંતુ જીવ બચાવવાનો બની જાય છે. જોખમ એટલું મોટું છે કે શિક્ષકોને પણ વર્ગખંડમાં બાળકોને બેસાડવાની હિંમત નથી...તેથી હાલ પતરાના કામચલાઉ શેડ નીચે અભ્યાસ ચાલી રહ્યો છે...વાલીઓ દરરોજ બાળકોને શાળાએ મોકલે છે...પણ મનમાં એક જ ડર સાથે...બાળક ભણશે કે કોઈ અકસ્માતનો ભોગ બનશે?
ઝી 24 કલાકના રિયાલિટી ચેક દરમિયાન એક વધુ ચોંકાવનારી વાત સામે આવી...ભવિષ્ય ઘડવાની જવાબદારી જેમના ખભા પર છે...એ શિક્ષકને દેશના રાષ્ટ્રપતિનું નામ ખબર નથી...રાજ્યના શિક્ષણમંત્રીનું નામ ખબર નથી...ગુજરાતના ગૃહમંત્રીનું નામ ખબર નથી...મુખ્યમંત્રીનું નામ પૂછતાં નીતિન પટેલનો જવાબ...હવે સવાલ એ છે. જ્યાં શિક્ષકની તૈયારી આવી હોય...ત્યાં વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્ય કેવી રીતે ઉજ્જવળ બનશે? શાળા ન હોય...જર્જરિત શાળા હોય...અને શિક્ષણની ગુણવત્તા પર પણ પ્રશ્નો ઊભા થાય...તો પછી સરકારના પ્રવેશોત્સવ અને ગુણોત્સવ જેવા કાર્યક્રમોનો અર્થ શું?...જ્યારે આ અંગે શિક્ષણ અધિકારીને પૂછવામાં આવ્યું...ત્યારે તેમણે નવા ઓરડાઓ માટે દરખાસ્ત મોકલાઈ હોવાની વાત કરી...
તો રાજ્ય સરકારના પ્રવક્તા જીતુ વાઘાણીએ પણ કહ્યું કે સરકાર આ અહેવાલને ગંભીરતાથી લઈ કાર્યવાહી કરશે. આ માત્ર બે શાળાની વાત નથી... આ સમગ્ર આદિવાસી વિસ્તારના શિક્ષણની વાસ્તવિકતા છે... સવાલ એટલો જ છે કે સરકારના દાવા પહેલાં બાળકોને સુરક્ષિત શાળા ક્યારે મળશે?