Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /સૌ ભણે સૌ આગળ વધેના દાવાઓની ખોલી પોલ, વર્ગખંડ વિહોણા બાળકો મંદિરમાં ભણવા મજબૂર, શિક્ષકને CM કે રાષ્ટ્રપતિનું નામ પણ ખબર નથી!

'સૌ ભણે સૌ આગળ વધે'ના દાવાઓની ખોલી પોલ, વર્ગખંડ વિહોણા બાળકો મંદિરમાં ભણવા મજબૂર, શિક્ષકને CM કે રાષ્ટ્રપતિનું નામ પણ ખબર નથી!

રાજ્ય સરકાર ગુજરાતમાં બધાને સારૂ શિક્ષણ મળે તેના દાવા કરે છે પરંતુ હકીકત અલગ છે. છોટાઉદેપુરમાં ઝી 24 કલાકના રિયાલિટી ચેકમાં શાળાની વાસ્તવિકતા સામે આવી છે. બાળકો મંદિરમાં ભણવા માટે મજબૂર છે. 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 12, 2026, 11:16 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 11:16 PM IST
'સૌ ભણે સૌ આગળ વધે'ના દાવાઓની ખોલી પોલ, વર્ગખંડ વિહોણા બાળકો મંદિરમાં ભણવા મજબૂર, શિક્ષકને CM કે રાષ્ટ્રપતિનું નામ પણ ખબર નથી!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
આઝાદીનો જશ્ન, નહીં રહે ટેન્શન: દિલ્હીથી કાશ્મીર સુધી કડક સિક્યોરિટીનું ચક્રવ્યૂહ
2
3
4
5