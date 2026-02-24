નર્મદા જિલ્લાને મુખ્યમંત્રીએ આપી ભેટ, 2 નવા બ્રિજ માટે મંજૂર કર્યાં 302.40 કરોડ રૂપિયા
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે નર્મદા જિલ્લામાં રોડ કનેક્ટિવિટી સુદ્રઢ બનાવવા માટે મોટો નિર્ણય લીધો છે. મુખ્યમંત્રીના આ નિર્ણયથી 11 ગામડાઓના 18 હજારથી વધુ લોકોને ફાયદો થશે.
Narmada News: નર્મદા જિલ્લાના 11 જેટલા ગામોના 18 હજારથી વધુ લોકોને લાભ થવાનો છે. ગુજરાત સરકારે રોડ કનેક્ટિવિટી માટે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય કર્યો છે. નર્મદા જિલ્લામાં રોડ કનેક્ટિવિટી મજબૂત બનાવવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. આ માટે મુખ્યમંત્રીએ 302.40 કરોડ રૂપિયા મંજૂર કર્યાં છે.
બે નવા પૂલોનું થશે નિર્માણ
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે નર્મદા જિલ્લામાં બે નવા પૂલના નિર્માણ માટે 302.40 કરોડ રૂપિયાના કામોને મંજૂરી આપી છે. નર્મદા જિલ્લાના રેંગણ ઘાટથી રામપુરા ઘાટ ઉપર પૂલ માટે 123.13 કરોડ અને શહેરાવ ઘાટથી તિલકવાડા ઘાટને જોડતા પૂલ માટે 179.29 કરોડ રૂપિયા મંજૂર કર્યા છે
આ ગામડાઓને થશે ફાયદો
રાજ્ય સરકારના આ નિર્ણયથી આજિદાતિ ક્ષેત્રના નર્મદા જિલ્લાના તિલકવાડા, વાસણ, રેંગણ, રામપુરા, માંગરોળ અને શહેરાવ ગામમાં રહેતા લોકોને અવર-જવર માટે ફાયદો થશે. તો ચોમાસા દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓને શાળા-કોલેજોમાં જવા માટે સુવિધા મળી રહેશે.
નર્મદા પરિક્રમાવાસીઓને પણ થશે લાભ
દર વર્ષે ચૈત્ર મહિનામાં યોજાતી નર્મદા ઉત્તરવાહિની પરિક્રમામાં લોખોની સંખ્યામાં લોકો જતાં હોય છે. આ બંને પૂલના નિર્માણ બાદ પરિક્રમામાં જતા લોકોને પણ ફાયદો થશે.
