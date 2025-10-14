આ મંત્રીઓના કામકાજથી ખુશ 'દાદા', યથાવત રહી શકે છે મંત્રીપદ, જુઓ લિસ્ટમાં કોણ સામેલ
જગદીશ વિશ્વકર્માને ગુજરાત ભાજપની કમાન આપ્યા બાદ હવે ભૂપેન્દ્ર પટેલના મંત્રીમંડળમાં વિસ્તરણ થવા જઈ રહ્યું છે. ટૂંક સમયમાં નવા મંત્રીઓને કેબિનેટમાં સામેલ કરવામાં આવશે. આ વચ્ચે ચર્ચા છે કે જૂના મંત્રીમંડળમાં સામેલ કેટલાક મંત્રીઓ પોતાના પદ પર યથાવત રહી શકે છે. એટલે કે આ મંત્રીઓને રિપીટ કરવામાં આવી શકે છે.
Gujarat Cabinet expansion: દિવાળી પહેલા દાદાના મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ થવાનું છે. વર્તમાન મંત્રીમંડળમાંથી કેટલાક નેતાઓને પડતા મુકવામાં આવશે તો કેટલાક નવા નેતાઓને મંત્રીમંડળમાં સામેલ કરવામાં આવી શકે છે. આ વચ્ચે કેટલાક મંત્રીઓ એવા છે જેને રિપીટ કરવામાં આવી શકે છે. ગુજરાત સરકારમાં મંત્રીઓના પદ જળવાઈ રહેવા પાછળ તેમની વહીવટી કુશળતા, રાજકીય પકડ, જ્ઞાતિગત સમીકરણોનું સંતુલન અને તેમના વિભાગોમાં કરેલી નોંધપાત્ર કામગીરી મુખ્ય કારણો હોય છે. ગુજરાતના મંત્રી મંડળમાં વિસ્તરણની હલચલ વચ્ચે હાલમાં કોણ મંત્રી રહેશે અને કોનું મંત્રીપદ જશે એ સૌથી મોટી ઉત્સુકતા છે. અમે અહીં તમને એવા કેટલાક મંત્રીઓની વિગતો આપી રહ્યાં છે જેઓનું મંત્રીપદ જળવાય તેવી સંભાવના છે. તો શા માટે આ નેતાઓ મંત્રીપદ જાળવી શકશે એ માટે અહીં અમે તમને વિગતવાર માહિતી આપી રહ્યાં છે.
બળવંતસિંહ રાજપૂત : સિદ્ધપુરના ક્ષત્રિય સમાજના નેતા હાલમાં ઉદ્યોગ, શ્રમ અને રોજગાર, ખાણ અને ખનીજ, કુટિર ઉદ્યોગનો હવાલો સંભાળી રહ્યાં છે. જેઓનું વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત અને ઔદ્યોગિક વિકાસમાં મોટુ યોગદાન છે. ગુજરાતને સેમિકન્ડક્ટર હબ બનાવવાની નીતિના અમલ માટે મજબૂત ભૂમિકા ભજવી છે. રાજ્યમાં મોટા ઉદ્યોગો અને મૂડીરોકાણને આકર્ષવામાં તેઓ સક્રિય રહ્યાં છે.
- રાજકીય વજન: તેઓ અગાઉ કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં આવ્યા છે. હાલમાં તેઓ ભૂપેન્દ્ર પટેલની કેબિનેટમાં સૌથી સીનિયર મંત્રીઓમાં સ્થાન ધરાવે છે.
કુંવરજી બાવળીયાઃ કુંવરજી બાવળીયા એ કોળી સમાજના નેતા છે. જેઓ હાલમાં જળસંપત્તિ અને પાણી પુરવઠા મંત્રાલય સંભાળી રહ્યાં છે. કુવરજીએ કોળી સમાજના મોટા નેતા છે. સૌરાષ્ટ્રમાં કોળી સમાજનું સૌથી મોટું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જે ભાજપ માટે એક મોટો વોટ બેંક છે. તેમનું પદ જાળવી રાખવું રાજકીય રીતે અત્યંત જરૂરી છે. ગુજરાતના જળસ્રોતો અને પાણી પુરવઠાના પ્રોજેક્ટ્સ પર અસરકારક દેખરેખ રાખી છે.
હર્ષ સંઘવીઃ હર્ષ સંઘવીએ ગુજરાતના સૌથી સક્રિય નેતા છે અને ભાજપના સંકટ મોચક છે. જેઓ હાલમાં ગૃહ રાજ્યમંત્રી, રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓનું મંત્રાલય સંભાળે છે. જેઓની સૌથી મોટી ખૂબી એ છે કે સરકારના સૌથી યુવા અને ગતિશીલ મંત્રીઓમાંના એક છે. વડાપ્રધાન અને ગૃહમંત્રીના વિશ્વાસુ છે. તેઓનું મંત્રાલય બદલાય તો પણ તેઓ કેબિનેટમાં સ્થાન મેળવી શકે છે.
- ગૃહ વિભાગમાં સક્રિયતા: કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ જાળવવા માટે સક્રિય રહ્યા છે. 'નશા મુક્ત ગુજરાત' અભિયાન અને પોલીસ આધુનિકીકરણમાં યોગદાન.
- રમતગમત: ગુજરાતમાં ખેલ મહાકુંભ અને અન્ય સ્પોર્ટ્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને મજબૂત કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી છે.
કુબેર ડિંડોરઃ કુબેર ડિંડોરએ આદિજાતિ વિકાસ, પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને પ્રૌઢ શિક્ષણ મંત્રાલય સંભાળી રહ્યાં છે. મધ્ય અને પૂર્વ ગુજરાતના આદિવાસી વિસ્તારના મજબૂત પ્રતિનિધિ છે. આદિવાસી સમાજમાં ભાજપની પકડ જાળવી રાખવા માટે તેમનું પદ મહત્વનું છે.
શૈક્ષણિક સુધારા: આદિવાસી ક્ષેત્રોમાં શિક્ષણના સ્તરમાં સુધારો લાવવા અને શાળાઓના માળખાકીય વિકાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે.
પ્રફુલ પાનસેીયાઃ પ્રફુલ પાનસેરીયા પણ સંસદીય બાબતો, પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને પ્રૌઢ શિક્ષણ (રાજ્યકક્ષા)ના મંત્રાલયનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યાં છે. જેઓ સુરત શહેર અને સૌરાષ્ટ્રના લેઉવા પાટીદાર સમાજના પ્રભાવશાળી નેતા છે. જેઓ શિક્ષણ વિભાગમાં સક્રિય રહીને નીતિઓના અસરકારક અમલ અને શૈક્ષણિક ગુણવત્તા સુધારવા પર ભાર મૂક્યો છે.
ઋષિકેશ પટેલઃ ઋષિકેશ પટેલએ ગુજરાત સરકારના સંકટ મોચક છે. ભૂપેન્દ્ર પટેલની સરકારમાં ખાસ એ સક્રિય રહ્યાં છે. હાલમાં પટેલ પાસે આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ, તબીબી શિક્ષણ, ઉચ્ચ અને ટેકનિકલ શિક્ષણ મંત્રાલય છે. આરોગ્ય અને શિક્ષણ જેવા રાજ્યના સૌથી મહત્વપૂર્ણ વિભાગોમાં અનુભવી મંત્રીની સરકારને જરૂર છે. કોવિડ પછીના આરોગ્ય માળખાને મજબૂત બનાવવામાં તેમની સક્રિય ભૂમિકા રહી છે. લાંબા સમયથી મંત્રી પદનો અનુભવ અને સ્વચ્છ વહીવટની છબી ધરાવે છે. ઋષિકેશ પટેલની ઉત્તર ગુજરાતમાં મજબૂત પકડ છે.
પરશોત્તમ સોલંકીઃ પરશોત્તમ સોલંકી એ સૌરાષ્ટ્ર અને મધ્ય ગુજરાતના કોળી સમાજના સૌથી સ્વીકૃત અને દિગ્ગજ નેતા છે. તેમને જાળવી રાખવા રાજકીય રીતે નિર્ણાયક છે. કોળી સમાજમાં તેમની વફાદારી અને પકડને કારણે ભાજપ કોળી સમાજનો વિશ્વાસ જાળવી શકે છે.
