ગુજરાતમાં સરકારી નોકરી ઈચ્છુક યુવાઓ માટે ખુશખબર, પોલીસ અને આંગણવાડીમાં આવશે મોટી ભરતી!
Sarkari Naukri: ગુજરાતમાં સરકારી નોકરી માટે પ્રયાસ કરનાર ઉમેદવારો માટે એક ખુશખબર મળ્યા છે. મુખ્ય સચિવ એમ કે દાસની મોટી જાહેરાત કરી છે. ટૂંક સમયમાં હજુ વધુ લોકોને સરકારી નોકરી મળશે. 9 હજાર આંગળવાળી માટે ભરતી થવાની છે, જ્યારે પોલીસ વિભાગ માટે પણ 12 હજાર જગ્યાઓ માટે ભરતી થશે.
Sarkari Naukri: ગુજરાતના યુવાનોને સરકારી નોકરી આપવાના અભિયાન અંતર્ગત આજે ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિર ખાતે એક મહત્વપૂર્ણ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની ઉપસ્થિતિમાં અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી સહિત મંત્રીમંડળના સભ્યોની વિશેષ હાજરીમાં ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ (GSSSB) દ્વારા વિવિધ વિભાગોમાં પસંદગી પામેલા 4,473 ઉમેદવારોને નિમણૂક પત્રો એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા.
મુખ્ય સચિવ એમ.કે. દાસની મોટી જાહેરાત
આ પ્રસંગે રાજ્યના મુખ્ય સચિવ એમ. કે. દાસે સરકારી નોકરી માટે રાહ જોઈ રહેલા યુવાઓ માટે એક મોટી જાહેરાત કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ટૂંક સમયમાં રાજ્યમાં હજુ વધુ લોકોને સરકારી નોકરી મળશે. આ કાર્યક્રમમાં મુખ્ય સચિવ એમ. કે. દાસે એક મોટી જાહેરાત કરતા જણાવ્યું હતું કે, પોલીસ વિભાગમાં આશરે 12,000 જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં આવશે. જ્યારે 9,000 જેટલી આંગણવાડી કાર્યકરો માટેની ભરતી પણ ટૂંક સમયમાં શરૂ થશે. આ જાહેરાતથી રાજ્યના હજારો નોકરી વાંચ્છુકોમાં ઉત્સાહની લહેર ફેલાઈ છે.
નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ કરી જાહેરાત
ગુજરાતમાં બેરોજગાર યુવાનો માટે એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. રાજ્યના ગૃહ વિભાગે પોલીસ દળમાં મોટા પાયે ભરતી કરવાની જાહેરાત કરી છે. રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત પોલીસમાં વિવિધ કેડરમાં કુલ 14,507 જેટલી નવી જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં આવશે. યુવાનોને રાજ્યની સુરક્ષા વ્યવસ્થામાં જોડાઈને સેવા કરવાની આ એક સુવર્ણ તક છે.
પીએસઆઈ સહિતની મુખ્ય કેડરમાં થશે ભરતી
આ ભરતીઓમાં પોલીસ સબ-ઇન્સ્પેક્ટર (PSI), કોન્સ્ટેબલ, અને અન્ય મહત્ત્વની કેડરની જગ્યાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ જાહેરાતથી રાજ્યના પોલીસ દળની ક્ષમતામાં વધારો થશે અને કાયદો તથા વ્યવસ્થાની સ્થિતિ વધુ મજબૂત બનશે. ભરતી પ્રક્રિયાની સંપૂર્ણ વિગતો અને સમયપત્રક ટૂંક સમયમાં સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જાહેર કરવામાં આવશે. ઉમેદવારોને નિયમિતપણે અપડેટ્સ ચેક કરતા રહેવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
4,473 ઉમેદવારોને નિમણૂક પત્ર એનાયત
આજના કાર્યક્રમમાં રાજ્ય સરકારના વિવિધ 16થી વધુ કેડરમાં પસંદગી પામેલા કુલ 4,473 ઉમેદવારોને વર્ગ-૩ની સરકારી નોકરીના નિમણૂક પત્રો આપવામાં આવ્યા હતા.
અહીં મુખ્ય કેડર અને એનાયત કરાયેલા પત્રોની વિગત
કુલ 4473 ઉમેદવારોને સરકારી નોકરી માટેના નિમણૂંક પત્ર એનાયત કરવામાં આવ્યા, જેમાં સૌથી વધુ જુનિયર ક્લાર્ક વર્ગ-૩ના ૨,૮૨૮નો સમાવેશ થાય છે. ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા પરીક્ષા લેવાઇ હતી. આ સિવાય રાજ્ય સરકારના વિવિધ વિભાગોમાં ૧૬ થી વધુ કેડર માં નોકરી અપાઇ. વર્ગ-૩ માટે ઉમેદવારોને પણ નિમણૂંક પત્ર અપાયા.
આ સિવાય સબ રજિસ્ટ્રાર ગ્રેડ-૧ અને -૨ના ૯૨, સ્ટેમ્પ નિરીક્ષક વર્ગ-૩, સિનિયર ક્લાર્ક વર્ગ-૩, હેડ ક્લાર્ક વર્ગ- 3, મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અધિકારી વર્ગ-૩,સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક વર્ગ-૩ ગૃહપતિ, ડેપો મેનેજર, આસિસ્ટન્ટ ડેપો મેનેજર, મદદનીશ આદિજાતિ વિકાસ અધિકારી વર્ગ-૩, હિસાબની વર્ગ- ૩ પેટા હિસાબનીશ વર્ગ -3 અને સર્વેયર કેડરનો સમાવેશ થાય છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, ગાંધીનગરમાં યોજાયેલા આ કાર્યક્રમ ગુજરાત સરકાર દ્વારા યુવાઓને રોજગારી પૂરી પાડવા અને વહીવટી તંત્રને વધુ મજબૂત કરવાના મિશનનો એક ભાગ છે.
