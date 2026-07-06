Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /પાલિતાણામાં સિંહે માણસને શિકાર બનાવ્યો, હુમલો કર્યા બાદ પગ પકડીને જ બેસી ગયો સાવજ; હૃદય કંપાવી દેતો Video

પાલિતાણામાં સિંહે માણસને શિકાર બનાવ્યો, હુમલો કર્યા બાદ પગ પકડીને જ બેસી ગયો સાવજ; હૃદય કંપાવી દેતો Video

ગુજરાતમાં ફરી વખત સિંહે એક વ્યક્તિ પર હુમલો કર્યો છે. ઘટના પાલિતાણાની છે. જ્યાં એક માલધારી પર સિંહે હુમલો કર્યો છે. તેનો વીડિયો ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 06, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 05:12 PM IST
પાલિતાણામાં સિંહે માણસને શિકાર બનાવ્યો, હુમલો કર્યા બાદ પગ પકડીને જ બેસી ગયો સાવજ; હૃદય કંપાવી દેતો Video
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
કેટલા KM કે મહિના પછી બદલવું પડે કારનું એન્જિન ઓઇલ ? જો ભૂલ કરી તો થઈ શકે છે નુકસાન!
Car Engine Oil57 min ago
2
Get Rid Of Centipedes1 hr ago
3
gujarat weather forecast1 hr ago
4
LPG gas Cylinder1 hr ago
5
ipo1 hr ago