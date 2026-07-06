/પાલિતાણામાં સિંહે માણસને શિકાર બનાવ્યો, હુમલો કર્યા બાદ પગ પકડીને જ બેસી ગયો સાવજ; હૃદય કંપાવી દેતો Video

પાલિતાણાઃ ગુજરાતના પાલિતાણાથી એક ચોંકાવનારો વીડિયો સામે આવ્યો છે. અહીં એક સિંહે વ્યક્તિ પર હુમલો કર્યો અને તેના પગ પકડીને બેસી ગયો. વીડિયોમાં સિંહની ચુંગાલમાં ફસાયેલો વ્યક્તિ ગભરાયેલો જોવા મળી રહ્યો છે અને આસપાસના લોકો બરાડા પાડી રહ્યાં છે.
શું છે સમગ્ર ઘટના?
પાલિતાણામાં ફરી જંગલી જાનવરે એક વ્યક્તિ પર હુમલો કર્યો છે. ગરજિયા ગામમાં એક સિંહે માલધારી પર હુમલો કર્યો. સિંહના હુમલામાં માલધારી કાળુભાઈ ગંભીર રૂપથી ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. શરૂઆતી જાણકારી અનુસાર માલધારી પશુઓ ચરાવી રહ્યો હતો તે સમયે સિંહે હુમલો કર્યો હતો.
હુમલામાં ઈજાગ્રસ્ત વ્યક્તિ હોસ્પિટલમાં દાખલ
સિંહના હુમલામાં ઈજા પામેલા વ્યક્તિને પાલિતાણાની માનસિંહજી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. આ ઘટના બાદ ગ્રામજનોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. સિંહે જે વ્યક્તિ પર હુમલો કર્યો, તેની ઓળખ કાળુભાઈ બોઘાભાઈ પરમારના રૂપમાં થઈ છે. વન વિભાગ પાસે ગ્રામજનોએ માગ કરી છે કે જંગલી જાનવરોને જલ્દી ગામથી દૂર કરવામાં આવે.
સિંહ કેટલા ખતરનાક હોય છે?
સિંહને જંગલનો રાજા એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે તે કોઈથી ડરતો નથી અને જંગલમાં બધા તેનાથી ધ્રૂજે છે. મનુષ્યો માટે સિંહ ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે, કારણ કે જો તે ભૂખ્યો હોય તો મનુષ્યને પણ પોતાનો શિકાર બનાવી શકે છે.
નર સિંહનું વજન આશરે 150-250 કિલો સુધી હોય છે અને તેના જડબામાં એટલી તાકાત હોય છે કે તે વ્યક્તિના શરીરના હાડકાં સરળતાથી તોડી શકે છે. તે એક ઝટકામાં 400-500 કિમી સુધીનો પ્રહાર કરી શકે છે. તેનામાં દોડવાની પણ ક્ષમતા હોય છે.
સિંહ પોતાથી મોટા આકારની ભેંસ, જિરાફ અને હિપ્પોના બાળકોને પણ મારી નાખે છે. મનુષ્ય તેના મુકાબલે નાનો અને નબળો હોય છે. સિંહ આમ તો મનુષ્યના વિસ્તારથી દૂર રહે છે પરંતુ જ્યારે તેને ભૂખ લાગી હોય કે તે પોતાના ક્ષેત્રની રક્ષા કરી રહ્યાં હોય તો મનુષ્યો પર પણ હુમલો કરે છે. આફ્રિકામાં સિંહના હુમલામાં ઘણીવાર લોકો પોતાના જીવ ગુમાવી ચૂક્યા છે. ગુજરાતમાં પણ તાજેતરમાં એક ઘટનામાં સિંહે એક યુવકનો જીવ લઈ લીધો હતો.