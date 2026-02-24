ચુડેલ, ધંધુકા, વાગડ : જાણો એ વિસ્તારોને જ્યાં પરંપરાગત ગુજરાતીઓએ દીકરી ન દેવાની સલાહ આપી હતી
Gujarat Village Life Challenges : ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારના લોકોને પોતાની ભૌગોલિક સ્થિતિને કારણે અનેક સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડ્યો છે. અહી વાત કરીએ ધંધુકા, વાગડ અને ચુડેલ ગામની. અહીંના સ્થાનિકો કેવી મુશ્કેલીમાંથી પસાર થયા છે તે જાણીએ
Gujarat Rural Issue દિપ્તી સાવંત/અમદાવાદ ; સુરતના છેવાડાના ચુડેલ ગામ માટે કોઈ દીકરી દેતું નથી તેવી વાતો અનેકવાર સામે આવી છે. આ ગામના નામને કારણે આવા સમાચાર ચર્ચાનો વિષય બન્યા છે. જો કે, અગાઉ પણ ગુજરાતના આવા કેટલાક વિસ્તારો ભૌગોલિક પરિસ્થિતિને કારણે જીવન નિર્વાહ માટે મુશ્કેલ હોવીથી દીકરીને વળાવવા માટે પરંપરાગત રીતે ત્યાજ્ય મનાતા હતા. આજે આપણે એવા પરંપરાગત વિસ્તારોનો પરિચય મેળવીએ. જેમાં આવે છે ધંધુકા, વાગડ અને ચુડેલ ગામ. ગુજરાતના એવા કયા વિસ્તારો છે, જ્યા લોકો પોતાની દીકરી આપવા હિંમત ન કરતા, તેના પર એક નજર કરીએ.
પ્રાચીન લોકગીત છે. ‘દાદા હો દીકરી... વાગડમાં નવ દેજો રે સઈ... વાગડની વઢિયારી સાસું દોઢ્યલી રે... દાદા હો દીકરી...’ કચ્છના વાગડ માટે આ કહેવત બહુ જ લોકપ્રિય હતી. જ્યાં દીકરી દેવાની કોઈ હિંમત ન કરવું. આજે આપણે વાત કરીએ ગુજરાતનો ધંધુકા તાલુકો, વાગડ વિસ્તાર અને ચુડેલ ગામની. આ વિસ્તારના લોકો તેની ભૌગોલિક પરિસ્થિતિને કારણે પરેશાન છે.
ધંધુકા
પાણીની કાયમી તંગી. ઉનાળામાં બળબળતા તડકામાં ચાલીને નદીના વેકરામાં જવું પડે. વીરડા ખોદવા પડે. પરણીને આવેલી વહુએ આવી આકરી મહેનત કરવાની થાય. આથી કહેવત પડી ગઈ હતીઃ દીકરીને બંધૂકે દેજો પણ ધંધૂકે ન દેજો. અહીં એક સમયે પાણીનો એવો મોટો પ્રશ્ન હતો, ત્યા પરણીને જાઓ તો બેડા માથે ઉંચકીને ત્રણ-ચાર કિલોમીટર જવુ પડતું. વડાપ્રધાન મોદીએ પણ અન્ય પ્રાંતની એક સભામાં ધંધુકા વિશે આ વાત કહી હતી. જોકે આખા ધંધુકામાં આજે પાણીની સ્થિતિ ઘણી જ સુધરી ચૂકી છે, એટલે આ જૂની વાત હવે અપ્રસ્તુત છે.
વાગડ
કચ્છનો બન્ની વિસ્તાર વાગડ તરીકે ઓળખાય છે. વાગડનો સૂકો પ્રદેશ. હવામાન અત્યંત વિષમ અને પાણીની તંગી. એટલે લોકગીતમાં કહેવાયું છેઃ ‘દાદા હો દીકરી, વાગડમાં નવ દેજો રે સઈ... વાગડની વઢિયારી સાસુ દોહ્યલી રે... દાદા હો દીકરી...’ વઢિયારી એટલે વઢકણી, વારંવાર ગુસ્સો કરતી સાસુ બહુ કામ કરાવશે એવી ચેતવણી અહીં કહેવાઈ છે. કારણ કે, વાગડમાં દીકરી આપીશું તો તે આજીવન પાણી ભર્યા કરશે. કચ્છનો બન્નીનો ઘાસિયા મેદાનનો પ્રદેશ વાગડ તરીક ઓળખાય. આ વિસ્તારમાં પાણી પણ મુશ્કેલ છે. પાણી મેળવવા માટે દૂર જવું પડે. ટપકે ટપકે પાણી આવે. હજી પણ આ વિસ્તાર કાયમી સમસ્યાથી પીડિત છે.
ચુડેલ ગામ
આજે વાત કરીએ ગુજરાતના એ ગામની જેનું નામ લેવામાં ખુદ ગામના લોકો શરમ અનુભવે છે. ગામનું નામ ચુડેલ હોવાથી લોકો તેને બોલતા અચકાય છે. એટલું જ નહિ, ગામના લોકો સામાજિક પ્રસંગોમાં પણ ચુડેલ નામને કારણે મજાકનું કેન્દ્ર બને છે. ગામના લોકોની સમસ્યા એવી છે કે, આ નામને કારણે કોઈ ગામમાં દીકરી પરણાવતું નથી. જેથી તેઓએ ગામના યુવાઓના ભવિષ્યની ચિંતા થાય છે. ગામના લોકોએ સરકારમાં અનેકવાર ગામનું નામ બદલવા રજૂઆત કરી. પરંતું તેમની વ્યથા કોઈ ન સાંભળતા આખરે તેઓએ જાતે જ ગામનું નામ બદલીને ગામના પાદરે ચંદનપુર નામનું બોર્ડ મારી દીધું છે. તો ક્યારેક આ ગામના લોકો પોતાની ઓળખ બાજુના ગામના રહેવાસી તરીકે આપે છે.
