સુરતના માંડવી તાલુકાના 'ચુડેલ' ગામનું નામ બદલાયું, જાણો શું છે નવું નામ? કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની મંજૂરી

Chandanpur Village: દક્ષિણ ગુજરાતના સુરત જિલ્લાના માંડવી તાલુકામાં આવેલા ‘ચુડેલ’ ગામનું નામ હવે ભૂતકાળ બની ગયું છે. સરકાર દ્વારા આ ગામનું નામ સત્તાવાર રીતે બદલીને ‘ચંદનપુર’ કરવામાં આવ્યું છે. વર્ષોથી ગ્રામજનો જે નામથી સંકોચ અનુભવતા હતા, તે નામ હવે ઇતિહાસના પાનાઓમાં દટાઈ ગયું છે અને ગામને એક નવું, સન્માનજનક નામ મળ્યું છે.
કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની મંજૂરી બાદ સત્તાવાર જાહેરનામું બહાર પડાયું
આ નામ પરિવર્તન લાંબી વહીવટી પ્રક્રિયા અને સ્થાનિકોની માંગણી બાદ શક્ય બન્યું છે. કેન્દ્ર સરકારના ગૃહ મંત્રાલય (Ministry of Home Affairs) તરફથી લીલી ઝંડી મળ્યા બાદ, ગુજરાત સરકારના સામાન્ય વહીવટ વિભાગ (GAD) દ્વારા આ અંગેનું સત્તાવાર જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. ગુજરાત સરકાર દ્વારા તા. 07 જુલાઇ, 2026 ના રોજ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલા સત્તાવાર જાહેરનામા અનુસાર, તમામ સંબંધિત સરકારી વિભાગોને તેમના સત્તાવાર રેકોર્ડ અને દસ્તાવેજોમાં જૂનું નામ બદલીને 'ચંદનપુર' કરવા માટેના આદેશો આપી દેવામાં આવ્યા છે.
ત્રણેય લિપિમાં 'ચંદનપુર' તરીકે જ ઉલ્લેખ થશે
સામાન્ય વહીવટ વિભાગની યાદીમાં સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે આગામી સમયમાં સરકારી રેકોર્ડ, નકશા અને વહીવટી કામકાજમાં વિવિધ ભાષાઓની લિપિ મુજબ આ નવું નામ નીચે મુજબ જ લખવાનું રહેશે. આ ગામના નવા નામની વિવિધ ભાષાઓની લિપિ મુજબ રોમન લિપિમાં: "ચંદનપુર" , દેવનાગરી લિપિમાં: "ચંદનપુર" અને ગુજરાતી લિપિમાં: "ચંદનપુર" તરીકે ઉલ્લેખ કરવાનો રહેશે, તેમ સામાન્ય વહીવટ વિભાગની યાદીમાં જણાવાયુ છે.
ગ્રામજનોમાં ખુશીનો માહોલ
ગામનું જૂનું નામ 'ચુડેલ' હોવાને કારણે સ્થાનિક લોકોને બહાર ક્યાંય પણ પોતાના ગામનું નામ જણાવવામાં ઘણીવાર સંકોચ કે ક્ષોભજનક સ્થિતિનો સામનો કરવો પડતો હતો. ખાસ કરીને નવી પેઢીના યુવાનો અને વિદ્યાર્થીઓ લાંબા સમયથી આ નામ બદલવાની માંગ કરી રહ્યા હતા. હવે જ્યારે ગામનું નામ સુગંધિત 'ચંદન' પરથી 'ચંદનપુર' થઈ ગયું છે, ત્યારે ગ્રામજનોમાં ભારે હર્ષ અને ઉલ્લાસનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. લોકોનું માનવું છે કે નામ બદલાવા સાથે હવે ગામના વિકાસને પણ નવી ઓળખ અને નવી ગતિ મળશે.