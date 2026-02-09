સીટીઝ ઓફ ટુમોરો: ઉર્જાવાન ગુજરાતથી વિકસિત ભારત, ગ્રીન હાઈડ્રોજન અને ક્લીન એનર્જી ક્ષેત્રે ગુજરાતની હરણફાળ
Cities of Tomorrow: ગુજરાત આજે દેશના વિકાસનું એન્જિન ગણાય છે. જ્યારે આપણે શહેરોની વાત કરીએ છીએ, ત્યારે તેના પાયામાં ઉર્જા અને ગ્રામીણ-શહેરી સમન્વય ખૂબ મહત્વના છે. ગુજરાતના ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ મંત્રી ઋષિકેશભાઈ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, ગુજરાત માત્ર ઉર્જા ક્ષેત્રે આત્મનિર્ભર જ નથી, પરંતુ હવે તે વિશ્વ માટે ગ્રીન એનર્જીનું હબ બનવા જઈ રહ્યું છે.
Z 24 કલાકના સીટીઝ ઓફ ટુમોરોમાં ગુજરાતના ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ મંત્રી ઋષિકેશભાઈ પટેલ સાથે ગુજરાતના અનેક મુદ્દા પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. Z 24 કલાક સાથેની એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં ઋષિકેશ પટેલે જણાવ્યું કે, ગુજરાત આમ પણ ઉર્જાવાન જ છે અને ભારત પણ ઉર્જાવાન બની રહ્યું છે. જ્યારે ઉર્જાવાન ગુજરાતની વાત કરીએ તો વડાપ્રધાન મોદી જ્યારે ગુજરાતમાં મુખ્યમંત્રી બન્યા એ વખતે ઉર્જાની શું પરિસ્થિતિ હતી અને અત્યારે આટલા વર્ષો પછી આપણે ખૂબ ગૌરવ ભેર કહી શકીએ આપણે ગ્રીન હાઈડ્રોજન તરફ જઈ રહ્યા છીએ ગ્રીન એનર્જી તરફ જઈ રહ્યા છીએ.
એક સમય હતો જ્યારે ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં પાણી અને વીજળીની ભારે અછત હતી. આજે સ્થિતિ બદલાઈ છે. ગુજરાતનું ઉર્જા બાસ્કેટ વિશાળ બન્યું છે, જેમાં 42 ગીગાવોટ જેટલી એનર્જી ક્લીન એનર્જીમાંથી આવે છે. રાજ્યનો રોડમેપ હવે માત્ર વીજળી મેળવવા પૂરતો સીમિત નથી, પરંતુ સામાન્ય નાગરિક કે ગામડું પોતે વીજળી પેદા કરી ગ્રીડને આપી કમાણી કરી શકે તે દિશામાં આગળ વધી રહ્યો છે. ગ્રીન હાઈડ્રોજન ક્ષેત્રે 5 લાખ કરોડના રોકાણો અને 1 લાખથી વધુ રોજગારીની તકો આગામી સમયમાં ગુજરાતની તસવીર બદલી નાખશે.
ગુજરાતનો વિકાસ એ માત્ર કોઈ એક ક્ષેત્ર કે વર્ગ પૂરતો મર્યાદિત નથી, પરંતુ તે સર્વાંગી વિકાસની વિભાવના પર આધારિત છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગુજરાતને જે દ્રષ્ટિ આપી છે, તેમાં ગામડું હોય કે શહેર, ગરીબ હોય કે મધ્યમ વર્ગ, યુવાન હોય કે ખેડૂત દરેકના કલ્યાણનો વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. આ સર્વગ્રાહી અભિગમને કારણે જ જનતાનો વિશ્વાસ હંમેશા ભારતીય જનતા પાર્ટી પર અકબંધ રહ્યો છે.
સર્વગ્રાહી આર્થિક માળખું
ગુજરાતનું વિકાસ મોડલ ઉદ્યોગપતિઓથી લઈને નાના વેપારીઓ અને કુશળ કારીગરોથી લઈને શ્રમિકો સુધીના તમામ સ્તરોને આવરી લે છે. વર્ષ 2001 પહેલા રાજ્યનો જીડીપી દર 5-6% ની આસપાસ હતો, જે આજે ડબલ ડિજિટના લક્ષ્યાંક સાથે સરેરાશ 8 થી 10% પર પહોંચ્યો છે. ભારતને 2047 સુધીમાં વિકસિત બનાવવાના વિઝનમાં ગુજરાત અગ્રેસરની ભૂમિકા ભજવી રહ્યું છે.
ઊર્જા ક્ષેત્રે મજબૂત વ્યવસ્થાપન
વીજળીના દરો અને વિતરણ વ્યવસ્થામાં પણ ગુજરાત દેશમાં મોખરે છે. વીજ દરોનું નિર્ધારણ જી.ઈ.આર.સી. (GERC) જેવી સંસ્થાઓ દ્વારા રાજ્યની આર્થિક સ્થિતિ અને ખરીદીના આધારે પારદર્શક રીતે કરવામાં આવે છે. ગુજરાતની ચારેય વીજ વિતરણ કંપનીઓ (Discoms) અને GUVNL આજે રાષ્ટ્રીય સ્તરે રેન્કિંગમાં પ્રથમ હરોળમાં સ્થાન ધરાવે છે.
ગ્રીન એનર્જી અને ભવિષ્યનું લક્ષ્ય
ગુજરાતે ઊંચા ભાવે વીજળી ખરીદીને પણ ગ્રીન એનર્જીની શરૂઆત કરી હતી, જેના પરિણામે આજે સસ્તા દરે પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જા ઉપલબ્ધ બની છે. પ્રધાનમંત્રીના 2070 સુધીના 'નેટ ઝીરો' લક્ષ્યાંકને ગુજરાતે 2047 સુધીમાં જ સિદ્ધ કરવાનો મક્કમ નિર્ધાર કર્યો છે. આમ, સતત સુધારા અને દીર્ઘકાલીન આયોજન દ્વારા ગુજરાત દેશનું ગ્રોથ એન્જિન બની રહ્યું છે.
