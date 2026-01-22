Prev
ગુજરાત કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતાના ભત્રીજાએ ઘરમાં ખેલ્યો લોહિયાળ જંગ; લગ્નના બે જ મહિનામાં દંપતીનો કરૂણ અંત

Ahmedabad News: જજીસ બંગલો રોડ પર આવેલા NRI ટાવરમાં ભાવનગરના યશરાજ ગોહિલ અને તેમના પત્ની રાજેશ્વરી ગોહિલ રહેતા હતા. બંનેના બે મહિના અગાઉ જ લગ્ન થયા હતા. ગત મોડી રાતે યશરાજ અને તેમના પત્ની રાજેશ્વરી વચ્ચે કોઈ બાબતને લઈને ઝઘડો થયો હતો. ઝઘડો વધુ વધતા બંને વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ હતી. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 22, 2026, 11:07 AM IST

Ahmedabad News:  શહેરના પોશ વિસ્તાર ગણાતા જજીસ બંગ્લોઝ રોડ પર આવેલ NRI ટાવરમાં મોડી રાત્રે એક ભયાનક ઘટના બની છે. સામાન્ય ઘરકંકાસે ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરતા એક ક્લાસ-1 અધિકારી બે મહિના પહેલા લગ્નગ્રંથિથી જોડાયેલી પોતાની પત્નીની ગોળી મારી હત્યા કર્યા બાદ પોતે પણ આપઘાત કરી લેતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે.

ઝઘડા બાદ ખેલાયો ખૂની ખેલ
આ ઘટનાની મળતી માહિતી મુજબ, ભાવનગરના વતની અને ગુજરાત કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતાના ભત્રીજા અને ક્લાસ-1 અધિકારી યશરાજસિંહ ગોહિલ પત્ની રાજેશ્વરીબા ગોહિલ સાથે NRI ટાવરમાં રહેતા હતા. આ દંપતીના લગ્ન હજુ માત્ર બે મહિના પહેલા જ થયા હતા. ગત મોડી રાત્રે દંપતી વચ્ચે કોઈ અગમ્ય કારણોસર ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ હતી. ઝઘડો એટલો વધ્યો કે આવેશમાં આવીને યશરાજસિંહે પોતાની પાસે રહેલા લાયસન્સવાળા હથિયારથી પત્ની રાજેશ્વરીબા પર ફાયરિંગ કર્યું હતું. ગોળી વાગતા જ રાજેશ્વરીબા લોહીલુહાણ હાલતમાં ઢળી પડ્યા હતા.

108ને ફોન કર્યા બાદ પતિએ પણ જીવન ટૂંકાવ્યું
પત્ની પર ગોળી ચલાવ્યા બાદ ગભરાયેલા યશરાજસિંહે તાત્કાલિક 108 એમ્બ્યુલન્સને જાણ કરી હતી. જોકે, 108ના તબીબોએ ઘટનાસ્થળે પહોંચી તપાસ કરતા રાજેશ્વરીબાને મૃત જાહેર કર્યા હતા. જેવી 108ની ટીમ ઘરની બહાર નીકળી, કે તરત જ યશરાજસિંહે તે જ હથિયાર વડે પોતાના માથે ગોળી મારી આત્મહત્યા કરી લીધી હતી.

પોલીસનો કાફલો ઘટનાસ્થળે, તપાસ તેજ
આ ઘટનાની જાણ થતા જ DCP ઝોન-1, વસ્ત્રાપુર પોલીસ અને ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમો તાત્કાલિક NRI ટાવર ખાતે પહોંચી હતી. પોલીસે ઘટનાસ્થળને કોર્ડન કરી લીધું છે અને NRI ટાવરના ગેટ બંધ કરી ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવાયો છે. અત્યારે રહીશો સિવાય અન્ય કોઈને અંદર પ્રવેશ આપવામાં આવી રહ્યો નથી.

હાલ પોલીસે બંને મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપ્યા છે અને આ મામલે ઊંડાણપૂર્વકની તપાસ હાથ ધરી છે. નવા પરણેલા દંપતીના આવા કરુણ અંતથી પરિવારજનો અને સ્નેહીઓમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે.

Kinjal Patel

