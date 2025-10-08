રૂપિયાની લાલચમાં અભણ-બેરોજગાર લોકોની જિંદગી સાથે થઈ રહ્યો છે ખેલ? ફરી મેડિકલ કંપનીઓ બેફામ!
Clinical Tial News : ફાર્મા ઉદ્યોગમાં ગુજરાતનું એક તરફ વર્ચસ્વ વધતું જાય છે, ત્યારે બીજી તરફ રાજ્યના મુખ્ય શહેર અમદાવાદમાં ગેરકાયદેસર ક્લિનિકલ ટ્રાયલનો ધંધો ફૂલ્યો ફાલ્યો છે. આ પહેલાં પણ ક્લિનીકલ ટ્રાયલ મામલે અનેક વિવાદો સામે આવ્યા છે. હવે વીડા ક્લિનિકલ રિસર્ચ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને લાંબડા થેરા બ્યુટીક રિસર્ચ લિમિટેડ કંપની સામે મોટા આક્ષેપો થયા છે. જોકે, ક્રાઈમ બ્રાન્ચે તપાસ શરૂ કરી ઘણાના નિવેદનો લીધા છે. હવે સમય જ બતાવશે કે આ તપાસ કેટલે પહોંચે છે અને સત્ય શું સામે આવે છે.
Ahmdabad News: અમદાવાદ શહેરમાં ક્લિનિકલ ટ્રાયલ (દવા પરીક્ષણ)માં નિયમોના કથિત ઉલ્લંઘન અને ગેરરીતિ મામલે ક્રાઇમ બ્રાન્ચની તપાસ વચ્ચે લામડા થેરા બ્યુટીક રિસર્ચ લિમિટેડ અને વીડા ક્લિનિકલ રિસર્ચ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સંસ્થા હાલમાં ચર્ચામાં છે. જોકે, સંસ્થાએ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા મૂકવામાં આવેલા તમામ આક્ષેપોને ફગાવી દીધા છે અને દાવો કર્યો છે કે તેમની સમગ્ર પ્રક્રિયા 'લીગલ વે' માં થાય છે.
'સહમતી અને સમજણ સાથે થાય છે પ્રક્રિયા'
સંસ્થાએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે ક્લિનિકલ ટ્રાયલ માટે આવતી વ્યક્તિઓના તમામ રિપોર્ટ કરવામાં આવે છે, તેમની સહમતી લેવામાં આવે છે, અને તેમને ગુજરાતીમાં ફોર્મ ભરાવીને સમજણ આપીને જ પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે. સંસ્થાએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું છે કે તેઓ કોઈપણ વ્યક્તિ પર દબાણ કરતા નથી. ટ્રાયલમાં ભાગ લેનાર એક વ્યક્તિ દીઠ 12,000 થી 15,000 જેટલું વળતર આપવામાં આવે છે. જોકે, આ મામલે પોલીસ તપાસ બાદ વિગતો વધુ બહાર આવે તેવી સંભાવના છે.
ક્રાઇમ બ્રાન્ચે શરૂ કરી તપાસ
અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચને થોડા દિવસો પહેલા જ શહેરમાં ક્લિનિકલ ટ્રાયલમાં નિયમો નેવે મૂકાયા હોવાના ઇનપુટ મળ્યા હતા. ક્રાઇમ બ્રાન્ચે વીડા ક્લિનિકલ રિસર્ચ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને લાંબડા થેરા બ્યુટીક રિસર્ચ લિમિટેડ કંપનીઓમાં તપાસ હાથ ધરી હતી. તપાસના ભાગરૂપે ક્રાઇમ બ્રાન્ચે બંને કંપનીઓ પાસેથી ટ્રાયલ કરાવનાર લોકોના નામ-સરનામા મેળવ્યા. એક માહિતી મુજબ, બંને કંપનીમાંથી 7,000 થી વધુ લોકોનો ડેટા મળ્યો છે. જેમાંથી રેન્ડમલી 100 લોકોની પૂછપરછ કરીને નિવેદન લેવામાં આવ્યા.
અમે તપાસમાં સહયોગ આપીશું
આ નિવેદનોના આધારે ક્રાઇમ બ્રાન્ચે અમદાવાદ હેલ્થ વિભાગને બેદરકારી અંગે પત્ર પણ લખ્યો હતો, જે બાદમાં હેલ્થ વિભાગે ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ કંટ્રોલ એડમિનિસ્ટ્રેશનને જરૂરી કાર્યવાહી માટે મોકલ્યો છે. જોકે, લામડા સંસ્થાએ જ્યાં એક તરફ ક્રાઇમ બ્રાન્ચના આક્ષેપોને ફગાવ્યા છે, ત્યાં બીજી તરફ ગેરરીતિ મામલે ક્રાઇમ બ્રાન્ચની તપાસમાં સંપૂર્ણ સહકાર આપવાની સહમતી પણ દર્શાવી છે.
ક્લિનિકલ ટ્રાયલની પ્રક્રિયાની વિગતો
સંસ્થાએ તેમની પ્રક્રિયા અને સુવિધાઓ વિશે પણ વિગતો આપી છે. તેમના મતે પાંચ માળની બિલ્ડિંગમાં ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર સ્ક્રિનિંગ અને ચેકિંગ એરિયા આવેલો છે. એક વ્યક્તિના ટ્રાયલ પહેલાં 16 જેટલા બ્લડ રિપોર્ટ અને અન્ય એક્સ-રે સહિતના 13 રિપોર્ટ કરવામાં આવે છે. એક વ્યક્તિનો ક્લિનિકલ ટ્રાયલ બે થી ત્રણ દિવસ ચાલે છે. એકવાર ટ્રાયલ કરાયા બાદ તે વ્યક્તિ ત્રણ મહિના બાદ જ ફરીથી ટ્રાયલ કરાવી શકે છે. એક ટ્રાયલમાં બે ફેઝ વચ્ચે એક સપ્તાહનો ગેપ પણ રાખવામાં આવે છે. બિલ્ડિંગમાં 6 ડોકટર રૂમ તેમજ ટ્રાયલ માટે આવતા લોકોના રહેવા માટે ટીવી અને એન્ટરટેનમેન્ટ માટેની સુવિધા પણ છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે , અગાઉ આક્ષેપો થયા હતા કે નિરક્ષર વ્યક્તિઓ પાસે રૂપિયાની લાલચ આપીને સમજણ આપ્યા વગર અંગ્રેજી ડોક્યુમેન્ટ પર સહી કરાવીને ટ્રાયલ કરાવાતા હતા. જોકે, સંસ્થાએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું છે કે ગુજરાતીમાં જ ફોર્મ ભરીને સમજણ આપીને પ્રોસેસ કરવામાં આવે છે.
26 વર્ષમાં 7000 ટ્રાયલ, 40% ફેલ્યોર રેશિયો
લામડા સંસ્થાએ છેલ્લા 26 વર્ષમાં કરેલા કાર્યનો પણ ડેટા આપ્યો છે. તેમના દાવા મુજબ સંસ્થામાં વર્ષના અંદાજે 250 જેટલા ક્લિનિકલ ટ્રાયલ થાય છે. છેલ્લા 26 વર્ષમાં અંદાજે 7,000 જેટલા ક્લિનિકલ ટ્રાયલ સંસ્થામાં કરવામાં આવ્યા છે. આ 7,000 ક્લિનિકલ ટ્રાયલમાંથી 20% થી 40% નો રેશિયો દવા પરીક્ષણ ફેલ થવાનો રહ્યો છે. હવે આગામી સમય અને પોલીસ તપાસમાં શું બહાર આવે છે એ જોવું રહ્યું.. પોલીસ તપાસમાં મોટા આક્ષેપો કરાઈ રહ્યાં છે પણ આ સંસ્થાઓ લિગલી કાર્યવાહી થતી હોવાનો બચાવ કરી રહી છે.
