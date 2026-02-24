ગુજરાત પર ફરી ઘેરાયા માવઠાના વાદળ! ખેડૂતો માટે માર્ચ મહિનો પણ ભારે, અંબાલાલની ખતરનાક આગાહી
Ambalal Patel Forecast: હાલ ઠંડી અને ગરમી બન્નેનો અહેસાસ ગુજરાતમાં થઈ રહ્યો છે. મોડી રાત્રે અને વહેલી સવારે ઠંડીનો ચમકારો જોવા મળે છે જ્યારે દિવસે કાળઝાળ ગરમીમાં શેકાવું પડે છે. ગરમી અને ઠંડી વચ્ચે સૌથી વધુ પરેશાન હોય તો તે ખેડૂતો છે. કારણ કે વાતાવરણ પાકને માફક નથી આવી રહ્યું. ત્યાં ફરી એકવાર ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો કરતી આગાહી અંબાલાલ પટેલે કરી છે. શું કરી આગાહી? કેવી છે જગતના તાતની સ્થિતિ? ચાલો જાણીએ.
- સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, પંચમહાલના વાતાવરણમાં પલટો આવશે
- કચ્છ, અમદાવાદ અને ગાંધીનગર જિલ્લામાં છાંટા પડી શકે છે
- સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગોમાં વાદળછાયા વાતાવરણની સંભાવના
Ambalal Patel Forecast: ગુજરાતમાં વાતાવરણ ફરી એકવાર પલટો મારવા તૈયાર છે. સતત બદલાતા ઋતુ ચક્ર વચ્ચે અંબાલાલ પટેલે ફરી એકવાર મોટી આગાહી કરી છે. ઉત્તર ગુજરાત, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી અને પંચમહાલના વાતાવરણમાં તીવ્ર પલટો આવશે. જ્યારે કચ્છ, અમદાવાદ-ગાંધીનગરમાં છાંટા પડી શકે છે, જ્યારે સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની આગાહી અંબાલાલે કરી છે.
ગુજરાતના વાતાવરણમાં સતત ફેરફારો થવાની આગાહી અંબાલાલ પટેલે કરી છે. હાલ વાતાવરણમાં જે ફેરફાર જોવા મળી રહ્યો છે તે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે છે. રાજ્યમાં ક્યારેક તડકો તો ક્યારેક વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળી શકે છે. ગુજરાતના ઉત્તર ગુજરાત ભાગોમાં, સાબરકાંઠા અરવલ્લી પંચમહાલ ભાગોમાં મધ્ય ગુજરાતના કરછના ભાગોમાં હવામાનમાં પલટો આવશે. કેટલાક સ્થળે માવઠાની પણ શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. આવું જ હવામાન માર્ચ મહિનામાં પણ રહી શકે છે.
અરવલ્લી જિલ્લામાં હાલત અત્યારથી જ ગંભીર
માર્ચ મહિનામાં આવનાર વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર પણ ગુજરાત પર પડશે. 27 ફેબ્રુઆરીથી એક નવું વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવશે, જેના કારણે ફરી એકવાર ગુજરાતના હવામાનમાં પલટો જોવા મળશે. માર્ચ મહિનામાં પણ ઉપરાઉપરી વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવવાની શક્યતા હોવાથી તેની સીધી અસર ગુજરાત પર થશે. આ પલટો ખેડૂતો માટે મોટી ચિંતાનું કારણ બની ગયો છે. અરવલ્લી જિલ્લામાં તો હાલત અત્યારથી જ ગંભીર બની ગઈ છે. રવિ સીઝનમાં ઘઉં, ચણા અને બટાકાનું મબલખ વાવેતર કરાયું હતું. બટાકા તો સમયસર લણી લેવાયા, પણ ઘઉં અને ચણાના પાક પર કમોસમી વરસાદ અને પવનનો વિનાશક તાણ વર્તાઈ રહ્યો છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી
ગુજરાતમાં હાલ વિચિત્ર હવામાન જોવા મળી રહ્યું છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોના વાતાવરણમાં મોટો પલટો જોવા મળી રહ્યો છે. શિયાળાની વિદાય વચ્ચે અનેક જિલ્લાઓમાં કમોસમી વરસાદ ખાબક્યો છે. હવામાન વિભાગે આજે પણ રાજ્યના ઘણા જિલ્લાઓમાં માવઠાની આગાહી કરી છે. હવામાન વિભાગે અનેક જિલ્લાઓ માટે યલ્લો એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે, બે સિસ્ટમ સક્રિય હોવાના કારણે વરસાદ પડી શકે છે. એક અપર એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અને એક ટ્રફ સક્રિય થયું છે. દ્વારકા, પોરબંદર, જૂનાગઢ, રાજકોટ, જામનગર, મહીસાગર, નર્મદા અને તાપીમાં કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે.
શું આ વખતે સરકાર મદદ કરશે?
હેક્ટરે હજારો રૂપિયાનો ખર્ચ કરીને તૈયાર થયેલા પાકને પવન સાથે વરસાદે આડો પાડી દીધો છે. ઘઉંના દાણા તૂટી રહ્યા છે, ઉત્પાદન ઘટશે અને આવક પણ બેવડી ઘટશે. ખેડૂતોનો ચિંતા સાથે એક જ સવાલ છે, આ વખતે સરકાર ક્યારે મદદ કરશે?
એક તરફ અંબાલાલ પટેલની આગાહી, બીજી તરફ ખેડૂતોની આંખોમાં અસહાયતા. સરકારે તાત્કાલિક ખેડૂતોની વ્હારે આવવું જોઈએ. નહીંતર આ વર્ષે પણ ખેડૂતોના સપના વાદળો સાથે વીખરાઈ જશે.
