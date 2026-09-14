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કચ્છ-બનાસકાંઠાને 692 કરોડની ભેટ... હાઈ સ્પીડ કોરિડોર અંતર્ગત રોડ થશે પહોળા અને ફોરલેન

CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે રાજ્યના સરહદી જિલ્લાઓ કચ્છ અને બનાસકાંઠામાં રોડ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને વધુ મજબૂત બનાવવા કુલ 692 કરોડ રૂપિયાના કામોને મંજૂરી આપી છે. હાઈ સ્પીડ કોરિડોર અંતર્ગત આ બંને જિલ્લાના રોડ પહોળા કરવા તેમજ ફોરલેન બનાવવા માટે ગુજરાત સરકારે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. 
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 14, 2026, 09:07 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 09:07 PM IST
કચ્છ-બનાસકાંઠાને 692 કરોડની ભેટ... હાઈ સ્પીડ કોરિડોર અંતર્ગત રોડ થશે પહોળા અને ફોરલેન

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

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