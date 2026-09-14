/કચ્છ-બનાસકાંઠાને 692 કરોડની ભેટ... હાઈ સ્પીડ કોરિડોર અંતર્ગત રોડ થશે પહોળા અને ફોરલેન

રાજ્યના સરહદી જિલ્લાઓમાં રોડ કનેક્ટિવિટી વધુ મજબૂત બનાવવા ગુજરાત સરકારે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે કચ્છ અને બનાસકાંઠા જિલ્લામાં હાઈ સ્પીડ કોરિડોર અંતર્ગત વિવિધ રોડને પહોળા કરવા અને ફોરલેન બનાવવા માટે કુલ 692 કરોડ રૂપિયાની મંજૂરી આપી છે. આ નિર્ણયથી ગ્રામજનો, વેપારીઓ, ઉદ્યોગો અને પ્રવાસીઓને વધુ સારી તથા સલામત રોડ સુવિધા મળી શકશે.
કચ્છના આ રોડ થશે પહોળા
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે હાઈ સ્પીડ કોરિડોર અંતર્ગત કચ્છ જિલ્લામાં પાન્ધ્રો નારાયણ સરોવર રોડ, લખપત નારાયણ સરોવર રોડ અને દયાપર-સુભાષપર પાન્ધ્રો રોડ એમ ત્રણ માર્ગોને 7 મીટરથી 10 મીટર પહોળા કરવાના કામો માટે 363 કરોડ રૂપિયાના કામો મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે.
બનાસકાંઠાનો આ રોડ બનશે ફોરલેન
કચ્છ ઉપરાંત બનાસકાંઠાને પણ 229 કરોડના કામોની ભેટ આપવામાં આવી છે. બનાસકાંઠામાં શિહોરી-પાટણ રોડને 10 મીટરથી પહોળો કરીને ફોરલેન બનાવવામાં આવશે, આ માટે સરકાર દ્વારા 229 કરોડ રૂપિયા ફાળવવામાં આવ્યા છે.
ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં રોડ કનેક્ટિવિટી મજબૂત બનશે
કચ્છ અને બનાસકાંઠાના આ રસ્તાઓ આજુબાજુના તાલુકાઓને એકબીજા સાથે જોડતા હોવાથી ગ્રામજનો માટે અત્યંત મહત્વના પુરવાર થશે. તેમજ 10 મીટર પહોળા અને ફોરલેન બનવાથી આસપાસના નાના-મોટા ઔદ્યોગિક, તથા વાણિજ્ય વિસ્તારોમાં અવરજવર કરતાં ભારે વાહનો વધુ ઝડપથી અને સુરક્ષિત રીતે પસાર થઈ શકશે. પરિણામે સ્થાનિક ઉદ્યોગો, વેપાર-ધંધા તથા કૃષિ ઉત્પાદનોના પરિવહનમાં પણ નોંધપાત્ર સરળતા થશે.
કચ્છ જિલ્લામાં આ માર્ગોના પહોળા થવાથી નારાયણ સરોવર, કોટેશ્વર જેવા યાત્રાધામો તથા આસપાસના પ્રવાસન સ્થળો સુધી પહોંચવું વધુ સરળ અને આરામદાયક બનશે અને પરિણામે આ વિસ્તારમાં પ્રવાસન ક્ષેત્રનો પણ વિકાસ થશે. આ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયથી કચ્છ-બનાસકાંઠાના સર્વાંગી વિકાસને વેગ મળશે.