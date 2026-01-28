Prev
ગુજરાતના 8 મહાનગરોના શાસકોને ગાંધીનગરનું તેડું, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની અધ્યક્ષતામાં ગુરુવારે મળશે બેઠક

Gandhinagar News: ગુજરાતના શહેરી વિકાસને વેગ આપવા અને આગામી આયોજનના ભાગરૂપે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક બોલાવી છે. રાજ્યના તમામ 8 મહાનગરોના મેયર, મ્યુનિસિપલ કમિશનર અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેનોને ગુરુવારે બપોરે 12 કલાકે ગાંધીનગર હાજર રહેવા સૂચના આપવામાં આવી છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 28, 2026, 08:06 PM IST

વિકાસ કાર્યોની સમીક્ષા
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ બેઠકનો મુખ્ય એજન્ડા મહાનગરોમાં ચાલી રહેલા વિકાસલક્ષી પ્રોજેક્ટ્સની સમીક્ષા કરવાનો છે. તેમજ રાજ્યના આગામી બજેટ સંદર્ભની ચર્ચા માટે પણ બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હોવાનું સૂત્ર દ્વારા દાવો કરવામાં આવ્યો છે.

બજેટ પૂર્વેની તૈયારીઓ?
નોંધનીય છે કે, કેન્દ્રીય બજેટ બાદ રાજ્ય બજેટ રજૂ કરવામાં આવશે. ત્યારે બજેટ પહેલા તમામ મહાનગરપાલિકાના મેયર, કમિશનર અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન સાથેની આ બેઠક ખૂબ જ મહત્વની માનવામાં આવી રહી છે. એવી ચર્ચાઓ છે કે, આ બેઠક દ્વારા મહાનગરોની જરૂરિયાતો અને અપેક્ષાઓ અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી શકે છે. જેથી આગામી બજેટમાં શહેરી વિકાસ માટે યોગ્ય જોગવાઈઓ કરી શકાય અને મહાનગરપાલિકાની જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને બજેટ જોગવાઈઓ કરી શકાય.

મુખ્યમંત્રી સીધા જ કમિશનરો અને પદાધિકારીઓ સાથે સંવાદ કરીને વહીવટી પારદર્શિતા અને ઝડપ લાવવા માંગે છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી શહેરી વિસ્તારોમાં ડ્રેનેજ, રસ્તા અને પાણીની સમસ્યાઓ બાબતે નાગરિકોની ફરિયાદો સામે આવતી હોય છે, તે સંદર્ભે પણ આ બેઠકમાં કડક સૂચનાઓ અપાય તેવી શક્યતા છે.

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

CM Bhupendra Patel8 Municipal Corporations MeetingGandhinagar Meetingમુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલમહાનગરપાલિકાની બેઠક

