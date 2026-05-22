/CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે દિલ ખોલીને કરી વાતો: ક્યારે મૌન રહેવું એ પણ મોટી કળા છે, પેટ્રોલ- ડીઝલ પર પણ કરી દીધો ખુલાસો

ZEE 24 કલાક દ્વારા આયોજિત આજના 'મહાસન્માન' કાર્યક્રમમાં ગુજરાતના સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલે સાંપ્રત સમય વ્યવસ્તા અને ભારતના વધતા જતા ગૌરવ અને પીએમ મોદીની દૂરંદેશીના વખાણ કરતું વક્તવ્ય આપી સૌને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા હતા.
અમદાવાદમાં ZEE 24 કલાક ચેનલનો મહાસન્માનનો આજે કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. જેમાં ગુજરાતના અગ્રગણ્ય બિઝનેસમેનો, રાજકીય નેતાઓ અને સામાજિક અગ્રણીઓની હાજરીમાં 40 પ્રતિષ્ઠીત વ્યક્તિઓનું સન્માન કરાયું હતું. આ કાર્યક્રમમાં હાજર રહેલા ગુજરાતના સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલે દિલ ખોલીને વાતો કરી હતી અને આજની પરિસ્થિતિને સમજાવી હતી.
અત્યારે જે વૈશ્વિક પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે, આવી કપરી પરિસ્થિતિમાં પણ આટલી શાંતિ અને સ્વસ્થ ચિત્તે બેસવું અને વેપારીઓનો માનનીય વડાપ્રધાનશ્રી પર જે અડગ વિશ્વાસ છે, તે ખરેખર પ્રશંસનીય છે. આ વિશ્વાસ સમય સાથે સતત વધતો રહ્યો છે અને મને ચોક્કસ ખાતરી છે કે આ વૈશ્વિક મહા-પરિસ્થિતિમાં પણ આપણો આ ભરોસો વધુ મજબૂત બનશે. ઉદ્યોગસાહસિકો કે બિઝનેસમેન ગમે તેવી પરિસ્થિતિનો સામનો કરવા અને તેની વચ્ચે કામ કરવા ટેવાયેલા હોય છે, કારણ કે તેઓ જાણે છે કે વ્યાપારમાં ગમે ત્યારે ગમે તેવા પડકારો આવી શકે છે.
ભારતનું વિશ્વમાં અપાય છે ઉદાહરણ
આપણે ભૂતકાળમાં જે દેશોના નામ વારંવાર ઉદાહરણ તરીકે આપતા હતા કે, "આ દેશો એટલે સર્વશ્રેષ્ઠ, ત્યાં ક્યારેય કોઈ મુશ્કેલી ન આવે", તેવા વિકસિત દેશો આજે ભારત કરતાં પણ વધુ મોટી આર્થિક અને સામાજિક મુશ્કેલીઓ ભોગવી રહ્યા છે. આપણા દેશ માટે આ બહુ મોટા ગૌરવ અને ક્રેડિટની વાત છે કે, જેમના ઉદાહરણો આપણે આપતા હતા, આજે એ લોકો દુનિયા સામે આપણું ઉદાહરણ આપી રહ્યા છે. તેઓ કહી રહ્યા છે કે, "જુઓ, ભારત આટલો વિશાળ દેશ હોવા છતાં ત્યાં આટલી મોટી તકલીફો નથી આવી, જ્યારે આપણે આપણી વ્યવસ્થામાં ડગમગી ગયા છીએ."
અપીલને સ્વીકારીશું તો અડગ રહીશું
આ સફળતા પાછળ આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીની વિશિષ્ટ કાર્યપદ્ધતિ રહેલી છે. તેમણે હંમેશાં 'વિકાસની રાજનીતિ' કરી છે. આ રાજનીતિને તેમણે "સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનો વિશ્વાસ અને સૌનો પ્રયાસ" ના કાર્યમંત્રથી ચરિતાર્થ કરી છે. વર્તમાન સમયમાં પણ તેમણે દેશના તમામ નાગરિકોને એકસાથે મળીને આગળ આવવાની અપીલ કરી છે. જો આપણે બધા આ અપીલને સ્વીકારીને સાથે મળીને અડગ રહીશું, તો ગમે તેવી કપરી પરિસ્થિતિમાંથી પણ આપણે ખૂબ જ સારી રીતે બહાર નીકળી જઈશું.
ટૂંકા ગાળામાં ગુજરાતે અભૂતપૂર્વ પ્રગતિ કરી છે
આ 'મહાસન્માન' કાર્યક્રમની શરૂઆતમાં તમને કદાચ એવું લાગશે કે વાત ક્યાંની છે અને શરૂઆત ક્યાંથી થઈ રહી છે, પરંતુ આ સમય આપણા બધા માટે ધૈર્ય રાખીને આગળ વધવાનો છે. આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીએ ગુજરાતમાં એક એવો મજબૂત રાજકીય અને આર્થિક પાયો નાખ્યો છે કે જ્યારે પણ 'વિઝનરી લીડરશિપ' (દૂરદર્શી નેતૃત્વ) ની વાત નીકળે, ત્યારે દરેક વ્યક્તિએ આદરપૂર્વક નરેન્દ્રભાઈનું નામ લેવું જ પડે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ભૂતકાળમાં ગુજરાતની પરિસ્થિતિ કેવી હતી. એ પરિસ્થિતિમાંથી બહાર આવવા માટે કેટલો મોટો સંઘર્ષ કરવો પડ્યો અને ત્યારબાદ ટૂંકા ગાળામાં ગુજરાતે કેટલી અભૂતપૂર્વ પ્રગતિ કરી, તે બંને ચિત્રો આપણી નજર સામે છે.
ગુજરાતને વૈશ્વિક પ્લેટફોર્મ આપવા માટે 'વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત'નો મોટો રોલ
કોઈપણ ઉદ્યોગ માટે જરૂરી તમામ માળખાકીય સુવિધાઓ સમગ્ર ગુજરાત સ્તરે પૂરી પાડવાનું વિઝન જો કોઈએ સાકાર કર્યું હોય, તો તે માનનીય વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઈએ કર્યું છે. વીજળી, પાણી કે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની વ્યવસ્થા તેમણે ક્યારેય ટુકડા-ટુકડામાં નથી કરી. તેઓ હંમેશાં કહેતા હોય છે કે, "આપણે જ્યારે પણ વિચારીએ ત્યારે નાનું ક્યારેય ન વિચારવું જોઈએ, હંમેશાં મોટા પાયે જ આયોજન કરવું જોઈએ." વર્ષ 2003માં જ્યારે દેશના સ્તરે ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વિશે કોઈ વિચારતું પણ નહોતું, ત્યારે તેમણે ગુજરાતને વૈશ્વિક પ્લેટફોર્મ આપવા માટે 'વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત' ની શરૂઆત કરી હતી. તે સમયે લોકો અને મીડિયામાં કેવી વાતો થતી હતી, તે કદાચ પ્રેસ-મીડિયાના મિત્રોને સારી રીતે યાદ હશે. પરંતુ આજે એ જ 'વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત' જ્યારે દેશનું 'ગ્રોથ એન્જિન' બન્યું છે, ત્યારે સ્વીકારવું પડે કે તેના પાયામાં આ દીર્ઘદૃષ્ટિ જ હતી.
આવા મોટા નિર્ણયો સામાન્ય રીતે કોઈના મગજમાં ન આવી શકે. તમે 'ગિફ્ટ સિટી' (GIFT City) જુઓ, આ વિચાર પણ ગુજરાતના સ્તરે થયો હતો. ભારતનું એક આંતરરાષ્ટ્રીય ફાઇનાન્સિયલ હબ બને, તેવું સ્વપ્ન ગુજરાત જ જોઈ શકે અને આજે તે સાકાર કરીને બતાવ્યું છે, જેનું પરિણામ આપણી સામે છે. તેમણે જે વચન આપ્યું, તે પૂરું કરીને બતાવ્યું છે અને જનતા આજે તેના મીઠા ફળ ચાખી રહી છે. અહીં માત્ર વાતો નથી થતી; ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતૃત્વએ જે પણ નીતિઓ ઘડી, તેનો લાભ છેક છેવાડાના માનવી સુધી પહોંચાડ્યો છે.
એક બે દિવસ ખાલી અગવડ પડે છે
પરિસ્થિતિ ગમે તે આવે, કેટલાક લોકો સોલ્યુશન (ઉકેલ) લાવવાને બદલે માત્ર નકારાત્મક વાતો અને રાજનીતિ કર્યા કરે છે. વૈશ્વિક આર્થિક મંદીને કારણે પેટ્રોલ-ડીઝલ કે ભાવવધારાની સ્થિતિ સર્જાય, ત્યારે તેમાં પણ રાજકીય લાભ ખાટવાના પ્રયાસો થાય છે. સંગ્રહખોરી કે અફવાઓને કારણે ચાર જગ્યાએ લાઈનો લાગે, પરંતુ એ પરિસ્થિતિમાં પણ રાત-દિવસ પેટ્રોલનો પૂરતો પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરીને જનતાને સંતોષ આપવાનું કામ ગુજરાત સરકારે કર્યું છે. ક્યારેક પ્રાઇવેટ પેટ્રોલ પંપો (જે ગુજરાતમાં આશરે 26% જેટલા છે) ભાવવધારાની અપેક્ષાએ ખરીદ-વેચાણ ધીમું કરી દે, ત્યારે તેનો આખો ધસારો સરકારી પંપો પર આવે છે. તેમ છતાં, સરકારે વ્યવસ્થા જાળવી રાખીને એક-બે દિવસની નાની-મોટી અગવડ સિવાય કોઈ મોટી તકલીફ પડવા દીધી નથી અને ભવિષ્યમાં પણ પડવા દેશે નહીં.
અહીં મંચ પર અને સામે બેઠેલા તમામ મહાનુભાવો એવું પ્રભાવશાળી વ્યક્તિત્વ ધરાવે છે કે જેઓ હજારો લોકોને આરામથી માર્ગદર્શન આપી શકે છે અને સ્થિતિ નિયંત્રિત કરી શકે છે. એટલે તમે પોતે પણ કોઈ ચિંતા ન કરતા અને સમાજમાં પણ કોઈને ચિંતા ન કરવા દેતા, કારણ કે આપણું નેતૃત્વ મજબૂત છે.
વિદેશમાં ભારતીય પાસપોર્ટનું વધ્યું છે મહત્વ
આજે ગુજરાતના વિકાસ મોડલને કારણે દેશ અને દુનિયામાં ભારતનું નામ રોશન થયું છે. વિશ્વના જુદા-જુદા દેશોએ આપણા માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીને પોતાના સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માનથી નવાજ્યા છે, જે આપણી નજર સામે છે. આ વૈશ્વિક સન્માનને કારણે આજે ભારતીય નાગરિકો તરફ જોવાનો દુનિયાનો નજરિયો બદલાયો છે. તમારામાંથી ઘણા લોકો અવારનવાર વિદેશ પ્રવાસે જતા હશે. તમે જ્યારે વિદેશના એરપોર્ટ પર ઇમિગ્રેશન કાઉન્ટર પર 'ભારતીય પાસપોર્ટ' મૂકો છો, ત્યારે ત્યાંના અધિકારીઓના ચહેરા પર જે સન્માન અને ચમક જોવા મળે છે, તેમાં અને ભૂતકાળની સ્થિતિમાં આસમાન-જમીનનો ફરક છે. આ આપણા બધા માટે ગૌરવની ક્ષણ છે.
યોગ્ય સમયે ન બોલવું એ પણ એક કળા છે
આપણે આપણી ક્ષમતા તાકાતથી સાબિત કરી બતાવી છે. જીવનમાં અને રાજનીતિમાં ક્યારે મૌન રહેવું અને ક્યારે બોલવું, તેનું સંતુલન બહુ મહત્વનું હોય છે. અમારા સ્તરે તો ઘણી વખત મૌન રહેવું વધુ ફાયદાકારક સાબિત થાય છે. મને એક કિસ્સો યાદ આવે છે. જ્યારે હું મુખ્યમંત્રી નહોતો અને માત્ર ધારાસભ્ય હતો, ત્યારે સવારે છ-સવા છ વાગ્યે એક યોગાના કાર્યક્રમમાં ગયો હતો. ત્યાં આયોજકોએ મને અચાનક માઇક પકડાવીને બોલવા માટે વિનંતી કરી.
મેં વિવેકપૂર્વક સ્પષ્ટ ના પાડી દીધી કે, "સવારના છ વાગ્યે લોકો અહીં યોગ કરવા આવ્યા છે, રાજકીય ભાષણ સાંભળવા નહીં. એટલે હું અત્યારે કંઈ નહીં બોલું, તમે યોગ શરૂ કરાવો." મારી આ વાત સાંભળીને ત્યાં હાજર લોકોએ એટલી જોરદાર તાળીઓ પાડી કે મને થયું - 'હાશ, આજે ખોટું લાંબુ બોલવામાંથી બચી ગયો, નહિતર સવાર-સવારમાં લોકો કંટાળી જાત!'
એટલે કે, યોગ્ય સમયે ન બોલવું અથવા યોગ્ય સમયે કોઈ વિષયને છોડી દેવો, તે પણ બહુ મોટી કળા છે. આ બધી કોઠાસૂઝ અને સમયસૂચકતા આપણે આપણા વરિષ્ઠ નેતૃત્વમાંથી સતત શીખતા રહેવું પડે છે. આપણી પાસે આવું સક્ષમ અને મજબૂત નેતૃત્વ છે, તેનો આપણને ગર્વ અને આનંદ છે.
આજે 'Zee 24 Kalak' દ્વારા આયોજિત આ 'મહાસન્માન' કાર્યક્રમમાં જુદા-જુદા ક્ષેત્રોમાંથી આવીને જેમણે સમાજમાં ઉત્કૃષ્ટ યોગદાન આપ્યું છે અને સન્માન મેળવ્યું છે, તે તમામ મહાનુભાવોને હું હૃદયપૂર્વક ખૂબ-ખૂબ અભિનંદન આપું છું. આવો, આપણે સૌ સાથે મળીને આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીના 'વિકસિત ભારત' ના સંકલ્પને સાકાર કરવા માટે 'વિકસિત ગુજરાત' ના નિર્માણમાં આપણું યોગદાન આપીએ અને સાથે મળીને આગળ વધીએ.