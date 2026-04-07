ખેલ પાડનારાઓનો ખેલ પડી ગયો, ગુજરાતના ઈતિહાસમાં પ્રથમવાર ટોચના અધિકારીઓની સામૂહિક હકાલપટ્ટી
Gujarat Forest Department: ગુજરાતના ઈતિહાસમાં એક એવી ઘટના ઘટી છે, જેની ગુંજ વર્ષો સુધી સંભળાશે. રાજ્યના વન વિભાગમાં ભૂપેન્દ્ર પટેલે ‘સર્જિકલ સ્ટ્રાઈક’ કરતાં સરકારી બાબુઓમાં સોંપો પડી ગયો છે. આજે ગાંધીનગર સચિવાલયમાં ફક્ત આ જ ચર્ચા રહી છે. વર્ષો પહેલાં એક DGPની ચાલુ ફરજે બદલીનો કિસ્સો ઉદાહરણ રૂપ હતો. આજે વન વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓની જે રીતે હકાલપટ્ટી થઈ છે, તે ગુજરાતના ઈતિહાસની કદાચ પહેલી ઘટના માનવામાં આવી રહી છે.
- ગુજરાત વન વિભાગમાં CMનો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો 'સપાટો'
- વન વિભાગના ટોચના અધિકારીઓની સાગમટે હકાલપટ્ટી
- ભ્રષ્ટાચાર અને ગેરરીતિ મામલે ગુજરાત વન વિભાગમાં મોટાપાયે વહીવટી ફેરફાર
Gujarat Forest Department: ગુજરાતમાં એક સાથે ચાલુ નોકરીએથી ટોચના અધિકારીઓની બદલી કરી દેવાઈ છે. હા અમે વાત કરી રહ્યાં છે ગુજરાતના વન વિભાગની. જેમાં સત્તા પર બિરાજમાન ટોચના વડાને પણ બાકાત રખાયા નથી. સરકારે ઝીરો ટોલરન્સની નીતિ અપનાવી હોવાની ચર્ચા છે. ભૂપેન્દ્ર પટેલની સરકારે એ સાબિત કરી દીધું છે કે ભ્રષ્ટાચારને ક્યારેય સ્વીકારવામાં નહીં આવે... કાર્ટેલ રચીને ખેલ પાડનારાઓ પર CMની ગાજ વાગી છે!, વન વિભાગના વડાઓએ સ્વપ્ને પણ નહીં વિચાર્યું હોય કે સરકાર એક સામટે બદલીઓ કરી દેશે.
* ગુજરાતમાં એક એવી ઘટના ઘટી છે, જેને વર્ષો સુધી યાદ કરાશે
* આ પહેલાં એક ડીજીપીને સરકાર સાથે વિવાદ થતાં તેમની ચાલુ ફરજે બદલી કરાઈ હતી.
* મુખ્યમંત્રી અને વનમંત્રી અને વન સચિવ વિનોદ રાવનો સપાટો
* 350 આરએફઓની બદલીઓમાં કંઈક અજુગતું ઘટ્યું હોવાની સચિવાલયમાં ચર્ચા
* સીએમના સપાટાથી અધિકારીઓમાં મચ્યો ફફડાટ
* તમામને અંધારામાં રાખીને કાર્ટેલ રચીને બદલીઓ થઈ હોવાની ચર્ચાઓ
ગાંધીનગર સચિવાલયમાં સપાટો
હાલમાં વન વિભાગ એ અર્જુંન મોઢવાડીયા પાસે છે. કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં જોડાયેલા અર્જુંનભાઈ પણ ઝીરો ટોલરન્સમાં માનનારા મંત્રી છે. અર્જુંનભાઈએ વર્ષો સુધી કોંગ્રેસમાં રહીને વહીવટી પ્રક્રિયાને સારી રીતે સમજી છે. સચિવાલયના સૂત્રોમાં ચર્ચાતી વિગતો મુજબ, તાજેતરમાં થયેલી 350 જેટલા RFO (રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસર)ની બદલીઓમાં કંઈક મોટું ‘અજુગતું’ ઘટ્યું હોવાની ગંધ સરકાર સુધી પહોંચી હતી. ચર્ચાઓ એવી છે કે, આ બદલીઓમાં પારદર્શકતાના નામે કેટલાક અધિકારીઓએ મીલીભગત કરીને ‘કાર્ટેલ’ રચી હતી અને સરકારને અંધારામાં રાખીને મનસ્વી રીતે બદલીઓનો ખેલ પાડ્યો હતો. એમને એમ કે કાર્ટેલ રચીને બદલીઓ કરીશું કોઈ પણ સમસ્યા નહીં આવે.
જો કે, કહી ખુશી કહી ગમની જેમ કેટલાક અધિકારીઓની મનની મનમાં રહી જતાં આ મામલો મુખ્યમંત્રી સુધી પહોંચ્યો હતો. ભૂપેન્દ્ર પટેલે ક્ષણભરનો પણ વિલંબ કર્યા વિના વન મંત્રી અને વન સચિવ ડો. વિનોદ રાવ સાથે મળીને શિસ્તનો એવું ‘કોરડો’ વીંઝ્યો છે કે ઉચ્ચ અધિકારીઓ ફફડી ગયા છે. હાલમાં ગાંધીનગર સચિવાલયમાં સપાટો બોલાઈ ગયો છે. અધિકારીઓ છાનેછપને આ મામલે ચર્ચાઓ કરી રહ્યાં છે પણ સરકારે સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે કોઈ પણ ચમરબંધીને છોડવામાં નહીં આવે... સૌથી મોટી વાત એ છે કે વન વિભાગના ટોચના વડાને પણ બાકાત રખાયા નથી.
* વિભાગના વડા (HoFF) કક્ષાના અધિકારીથી લઈને MD સુધીના સ્તરે સાફસૂફી કરી નાખી
* બદલીઓમાં ભ્રષ્ટાચાર કે વ્હાલા-દવલાની નીતિ રાખનારા તત્વોને સ્પષ્ટ સંદેશ આપી દેવાયો છે.
* જે રીતે વરિષ્ઠ અધિકારીઓની બદલી કરવામાં આવી છે, તે જોતા સ્પષ્ટ જણાય છે કે સરકાર હવે ‘ઝીરો ટોલરન્સ’ મોડમાં છે.
* અધિકારીઓમાં ફફડાટને સચિવાલયમાં ચર્ચાનો માહોલ
વનવિભાગના ટોચના અધિકારીઓની બદલીઓનો ઓર્ડર માત્ર વહીવટી પ્રક્રિયા નથી, પરંતુ ગુજરાતમાં ભાજપના શાસનમાં ભૂપેન્દ્ર પટેલના શાસનની મજબૂતીનો પરચો છે. સચિવાલયમાં ચર્ચા છે કે, જો આટલી મોટી કક્ષાના અધિકારીઓ સામે આટલી ઝડપી અને કડક કાર્યવાહી થઈ શકતી હોય, તો કોઈ પણ ગેરરીતિ કરનાર બચી શકશે નહીં. સીએમના આ સપાટા બાદ અન્ય વિભાગોમાં પણ ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે. ગુજરાતમાં ગઈકાલે રાતે એવો ખેલ પડ્યો છે કે એ જિંદગીભર યાદ અપાવશે કે જ્યારે સિસ્ટમ સાથે છેડછાડ થાય છે ત્યારે ‘સત્તાનો સપાટો’ કેવી રીતે બોલે છે! આ સપાટા મામલે કોઈ બોલવા તૈયાર નથી પણ આ તમામ બાબતો હાલમાં ગાંધીનગર સચિવાલયમાં ટોક ઓફ ધી ટાઉન છે. એવી ચર્ચા પણ છે કે સચિવાલયના સચિવો અને નાયબ સચિવને પણ છોડવામાં આવ્યા નથી.
કોની કોની થઈ છે બદલીઓ
ડો. અનિરુદ્ધ પ્રતાપ સિંહ, IFS (GJ-RR-1990), અગ્ર મુખ્ય વન સંરક્ષક અને હેડ ઓફ ફોરેસ્ટ ફોર્સ (HoFF), ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગરની બદલી કરવામાં આવે છે અને તેમને ડો. અંશુમન શર્મા, IFS (GJ-RR-2008)ની બદલીથી ખાલી પડેલી જગ્યા પર મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, ગુજરાત રાજ્ય વન વિકાસ નિગમ લિમિટેડ, વડોદરા તરીકે નિયુકત.
ડો. જયપાલ સિંહ, IFS (GJ-RR-1991), અગ્ર મુખ્ય વન સંરક્ષક (વન્યજીવ) અને મુખ્ય વન્યજીવ વોર્ડન, ગાંધીનગર, આગામી આદેશો સુધી ઇન્ચાર્જ (I/C) અગ્ર મુખ્ય વન સંરક્ષક અને હેડ ઓફ ફોરેસ્ટ ફોર્સ (HoFF), ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગરના પદનો વધારાનો હવાલો સંભાળશે.
ડો. સંદીપ કુમાર, IFS (GJ-RR-2005), મુખ્ય વન સંરક્ષક, વડોદરા સર્કલ, વડોદરાની બદલી કરવામાં આવે છે અને તેમને મુખ્ય વન સંરક્ષક (વર્કિંગ પ્લાન), ગાંધીનગર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવે છે, જેઓ એસ. કે. શ્રીવાસ્તવ, IFS (GJ-RR-1996) ને તે પદના વધારાના હવાલામાંથી મુક્ત કરશે.
ડો. અંશુમન શર્મા, IFS (GJ-RR-2008), મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, ગુજરાત રાજ્ય વન વિકાસ નિગમ લિમિટેડ, વડોદરાથી બદલી કરીને મુખ્ય વન સંરક્ષક (D & M), ગાંધીનગર તરીકે નિયુક્ત કરાયા.
નિશા રાજ, IFS (GJ-RR-2012), વન સંરક્ષક, કેવડિયા વન્યજીવ સર્કલ, કેવડિયા, આગામી આદેશો સુધી મુખ્ય વન સંરક્ષક, વડોદરા સર્કલ, વડોદરાના પદનો વધારાનો હવાલો સંભાળશે.
સાદિક સલ્લાઉદ્દીન મુજાવર, IFS (GJ-RR-2014), નાયબ વન સંરક્ષક (વહીવટ), ગાંધીનગરથી બદલી અને તેમને નાયબ વન સંરક્ષક (PLO), ગાંધીનગર તરીકે નિયુક્ત, જેઓ ચંદ્રેશ શાનદ્રે, GFS ને તે પદના વધારાના હવાલામાંથી મુક્ત કરશે.
