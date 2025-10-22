નવા વર્ષની શરૂઆતમાં CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે પંચદેવ મહાદેવ-ભદ્રકાળીમાતાના દર્શન કરી આશીર્વાદ લીધા
Bhupendra Patel on Gujarati New Year: આજે બેસતું વર્ષ છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે આજના આ શુભ દિવસે પંચદેવ મહાદેવ અને નગરદેવી ભદ્રકાળી માતાના દર્શન કરીને આશીર્વાદ લીધા.
Trending Photos
નવા વર્ષની શરૂઆતમાં CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે પંચદેવ મહાદેવના દર્શન કર્યા, ગાંધીનગરથી રાજ્યવાસીઓને નૂતન વર્ષની શુભેચ્છાઓ પણ પાઠવી. વર્ષોથી મુખ્યમંત્રી દ્વારા નવા વર્ષની શરૂઆત પંચદેવ મંદિરે દર્શન કરી ને કરવામાં આવતી હોય છે. મુખ્યમંત્રી દ્વારા વિક્રમ સંવત ૨૦૮૨ના નૂતન વર્ષ પ્રારંભ દિવસે ગાંધીનગર-અમદાવાદમાં પ્રજાજનો સાથે શુભેચ્છા આપ-લે કરવામાં આવી. મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે સવારે ગાંધીનગરમાં પંચદેવ મંદિરના દર્શન કરીને નૂતન વર્ષનો પ્રારંભ કર્યો.
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે સવારે અમદાવાદમાં ભદ્રકાળી માતાના મંદિરે પણ દર્શન કરી આશીર્વાદ મેળવ્યા. ત્યારબાદ મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ . નૂતન વર્ષ નિમિતે નાગરિકો સાથે કરશે શુભેચ્છાઓની આપ લે કરવા માટે સર્કિટ હાઉસ એનેક્સી ખાતે પહોંચ્યા. પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ પંચાલ, મંત્રી દર્શનાબેન વાઘેલા, શહેર ભાજપ પ્રમુખ, સાંસદ, ધારાસભ્ય, કોર્પોરેટર, સામાજિક અગ્રણીઓ, રાજકીય નેતાઓ સહીત મોટી સંખ્યામાં નાગરિકો નવા વર્ષની શુભેચ્છા પાઠવવા ઉમટ્યા. મુખ્યમંત્રીએ મુખ્ય સ્ટેજ પર સૌ સાથે શુભેચ્છાઓની આપ લે કરી.
સર્કિટ હાઉસ એનેક્સી બાદ મુખ્યમંત્રી ips મેસ ખાતે પહોંચ્યા, મુખ્યમંત્રી ઉપરાંત નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. મુખ્ય સચિવ પંકજ જોષી ઉપરાંત ડીજીપી વિકાસ સહાય પણ રહ્યા ઉપસ્થિત. અમદાવાદ શહેર પોલીસ કમિશનર સહીત રાજ્યના વિવિધ સિનિયર જુનિયર ઓફિસર સહપરિવાર ઉપસ્થિત રહ્યા. તમામ અધિકારીઓએ મુખ્યમંત્રી સહીત એકબીજાને શુભેચ્છાની આપલે કરી
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે