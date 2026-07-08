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CM ભૂપેન્દ્ર પટેલની માછીમારોને મોટી ભેટ: ડીઝલ વેટ રાહત યોજનામાં મહત્વનો સુધારો, પ્રતિ લીટર રૂ. 15 સુધીની મળશે રાહત

Gandhinagar News: ગુજરાતના માછીમારોના હિતમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય. માછીમારોની યાંત્રિક બોટમાં વપરાતા ડીઝલ પર વેટ રાહત આપવાની યોજનામાં કરાયો મહત્વપૂર્ણ સુધારો. બોટની 20 મીટરની લંબાઈની મર્યાદા સંપૂર્ણપણે નાબૂદ: હવે તમામ યાંત્રિક બોટોને યોજનાનો લાભ મળશે. વેટ રાહત મેળવવા બોટની “રિયલ ક્રાફ્ટ પોર્ટલ” પર નોંધણી અને ફિશિંગ લાયસન્સ અનિવાર્ય. રાજ્યની 18,000થી વધુ યાંત્રિક ફિશિંગ બોટોને આર્થિક લાભ મળશે. પાત્રતા ધરાવતી બોટોને પ્રતિ લિટર મહત્તમ રૂ. 15/- સુધીની વેટ રાહત મળશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 08, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 03:05 PM IST
CM ભૂપેન્દ્ર પટેલની માછીમારોને મોટી ભેટ: ડીઝલ વેટ રાહત યોજનામાં મહત્વનો સુધારો, પ્રતિ લીટર રૂ. 15 સુધીની મળશે રાહત
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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