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અમદાવાદ માટે CM ભૂપેન્દ્ર પટેલનું મોટું પેકેજ: લારી-ગલ્લા ધારકોથી લઈને વેપારીઓ માટે આર્થિક સહાય અને ૭% વ્યાજ સહાયની જાહેરાત

મેગા સિટી અમદાવાદમાં ચોમાસાના ભારે વરસાદે વેપાર-ધંધા ભાંગી નાખ્યા બાદ રાજ્ય સરકારે વેપારીઓના આર્થિક પુનઃવસન માટે પટારો ખોલ્યો છે. નુકસાનીના સરવે, ફોટોગ્રાફી અને વિડીયોગ્રાફીના આધારે ચોક્કસ પાત્રતા ધરાવતા લારી-રેકડી ધારકોને રૂ. ૭,૫૦૦, નાની-મોટી કેબિન ધારકોને રૂ. ૨૫,૦૦૦ થી ૫૦,૦૦૦ અને GST રિટર્ન ભરતા પાકી દુકાનના માલિકોને રૂ. ૧ લાખની સીધી રોકડ સહાય મળશે. આ ઉપરાંત, ટર્નઓવરના આધારે રૂ. ૩ વર્ષ સુધી ૭% ના દરે વ્યાજ સહાય આપવાની જોગવાઈથી અમદાવાદના વેપાર જગતમાં રાહતનો શ્વાસ લેવાયો છે.

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 28, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:01 PM IST
અમદાવાદ માટે CM ભૂપેન્દ્ર પટેલનું મોટું પેકેજ: લારી-ગલ્લા ધારકોથી લઈને વેપારીઓ માટે આર્થિક સહાય અને ૭% વ્યાજ સહાયની જાહેરાત

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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અમદાવાદ માટે CM ભૂપેન્દ્ર પટેલનું મોટું પેકેજ: લારી-ગલ્લા ધારકોથી લઈને વેપારીઓ માટે
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