Prev
Next

CM ભૂપેન્દ્ર પટેલની નવી ટીમ થઈ તૈયાર; હર્ષ સંઘવી સૌથી યુવા ડેપ્યૂટી સીએમ

Gujarat Cabinet Expansion: સમગ્ર રીતે જોતા ગુજરાતનું આ નવું મંત્રીમંડળ યુવા જોશ, અનુભવી નેતૃત્વ અને વ્યાપક સામાજિક પ્રતિનિધિત્વનું મિશ્રણ છે. હર્ષ સંઘવી જેવા યુવા નેતાને DYCMની જવાબદારી સોંપવી એ પક્ષના આગામી રાજકીય વલણનો પણ સંકેત આપે છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 17, 2025, 12:49 PM IST

Trending Photos

CM ભૂપેન્દ્ર પટેલની નવી ટીમ થઈ તૈયાર; હર્ષ સંઘવી સૌથી યુવા ડેપ્યૂટી સીએમ

Gujarat Cabinet Expansion: ગુજરાતમાં નવા મંત્રીમંડળની રચના બાદ આજે શપથવિધિનો પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે. રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત તમામ મંત્રીઓને પદ અને ગોપનીયતાના શપથ લેવડાવી રહ્યા છે. આ શપથવિધિમાં અનેક નોંધપાત્ર બાબતો સામે આવી છે, જેમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે યુવા નેતા હર્ષ સંઘવીને નાયબ મુખ્યમંત્રી (DYCM) બનાવવામાં આવ્યા છે, જેઓ મંત્રીમંડળમાં સૌથી યુવા ચહેરો છે. સંઘવીએ સૌથી પ્રથમ શપથ લીધા હતા.

Add Zee News as a Preferred Source

કોણ છે હર્ષ સંઘવી? (બેઠક- મજૂરા)
હર્ષ સંઘવી જૈન સમુદાયમાંથી આવતા ભાજપના એક યુવા ચહેરા છે. તેઓ મજૂરા બેઠકનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તેઓ વિદ્યાર્થીકાળથી જ ભાજપ સાથે જોડાયેલા છે. વર્ષ 2012માં, માત્ર 27 વર્ષની ઉંમરે તેઓ સૌથી યુવા ધારાસભ્ય બન્યા હતા. વર્ષ 2021માં તેમણે પહેલીવાર મંત્રી પદના શપથ લીધા હતા અને હાલમાં સરકારમાં ગૃહ રાજ્યમંત્રીનું મોભાદાર પદ સંભાળે છે. ગૃહ રાજ્યમંત્રી તરીકેના કડક નિર્ણયોથી તેમણે વાહવાહી મેળવી છે. આ સિવાય, તેમણે ભાજપના રાષ્ટ્રીય યુવા મોર્ચામાં પણ જવાબદારી સંભાળી છે.

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વ હેઠળના આ નવા મંત્રીમંડળમાં કુલ 26 મંત્રીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આ યાદીમાં અનુભવી અને નવા ચહેરાઓનું સંતુલન જોવા મળે છે. કેટલાક જાણીતા નામોની સાથે, અમૃતિયા, મોઢવાડિયા, વાઘાણી, રિવાબા અને દર્શના વાઘેલા જેવા નવા ચહેરાઓને પણ મંત્રીમંડળમાં સ્થાન મળ્યું છે, જે દર્શાવે છે કે પક્ષે અનુભવની સાથે સાથે પરિવર્તન અને નવા પ્રતિભાઓને પણ તક આપી છે.

જ્ઞાતિગત અને સામાજિક સંતુલન
નવા મંત્રીમંડળની રચનામાં સામાજિક અને જ્ઞાતિગત સંતુલન જાળવવાનો પ્રયાસ સ્પષ્ટ દેખાય છે. મુખ્યમંત્રી સહિત 7 પાટીદાર, 8 ઓબીસી (OBC), 3 અનુસૂચિત જાતિ (SC) અને 4 અનુસૂચિત જનજાતિ (ST)ના સભ્યોનો સમાવેશ થાય છે. આ વ્યાપક પ્રતિનિધિત્વ રાજ્યના તમામ મુખ્ય વર્ગોને સરકારમાં ભાગીદારી આપવાનો સંકેત આપે છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
Gujarat Cabinet expansionગુજરાત મંત્રીમંડળ વિસ્તરણGujarat politicsgujarat ministersBhupendra PatelHarsh Sanghviહર્ષ સંઘવીનાયબ મુખ્યમંત્રીpolitical reshuffle Gujaratnew ministers Gujarat

Trending news