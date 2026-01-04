Prev
ગાંધીનગરમાં ટાઈફોઈડનો આતંક! 108થી વધુ કેસ નોંધાતા CM એક્શનમાં, તાકીદની બેઠક યોજાઈ

Gandhinagar News: પાટનગર ગાંધીનગરમાં ટાઈફોઈડના કેસ વધતાં મુખ્યમંત્રી એક્શનમાં. મુખ્યમંત્રીના નિવાસસ્થાને આરોગ્ય વિભાગના અધિકારીઓની યોજાઈ સમિક્ષા બેઠક. ગઈકાલ સુધીમાં ગાંધીનગરમાં નોંધાયા છે 108થી વધુ કેસ. ગાંધીનગરમાં ટાઈફોઈડના વધતા કેસથી ફફડાટ

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 04, 2026, 12:38 PM IST

Gandhinagar News: રાજ્યના પાટનગર ગાંધીનગરમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ટાઈફોઈડના કેસોમાં નોંધપાત્ર ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. શહેરમાં ફેલાયેલા આ રોગચાળાને પગલે નાગરિકોમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે. પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને ધ્યાને લઈને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ તાત્કાલિક એક્શનમાં આવ્યા છે અને તેમના નિવાસસ્થાને આરોગ્ય વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે એક મહત્વપૂર્ણ સમીક્ષા બેઠક યોજી હતી.

મુખ્યમંત્રી નિવાસસ્થાને ઉચ્ચસ્તરીય બેઠક
ગાંધીનગરના શહેરી વિસ્તારોમાં વધી રહેલા ટાઈફોઈડના કેસોના સંદર્ભમાં મુખ્યમંત્રીએ રાજ્યના આરોગ્ય વિભાગના અગ્ર સચિવ સહિતના ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે ચર્ચા કરી હતી. આ બેઠકમાં જિલ્લા કલેક્ટર, મ્યુનિસિપલ કમિશનર અને સિવિલ હોસ્પિટલના ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. મુખ્યમંત્રીએ રોગચાળાને નિયંત્રિત કરવા માટે લેવાયેલા પગલાંઓની વિગતવાર માહિતી મેળવી હતી અને જરૂરી માર્ગદર્શન આપ્યું હતું.

સિવિલ હોસ્પિટલની સ્થિતિ: 108 કેસ નોંધાયા
મળતી માહિતી મુજબ, ગઈકાલ સુધીમાં ગાંધીનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં ટાઈફોઈડના કુલ 108 જેટલા કન્ફર્મ કેસ નોંધાયા છે. આ આંકડો પાટનગર માટે ચિંતાજનક માનવામાં આવી રહ્યો છે. હોસ્પિટલના સત્તાધીશોના જણાવ્યા અનુસાર કુલ કેસ: 108 (ગઈકાલ સુધી), રજા અપાયેલ દર્દીઓની વાત કરીએ તો 17 (જેઓની તબિયતમાં સુધારો થતા ઘરે મોકલાયા) અને સારવાર હેઠળના દર્દીઓની સંખ્યા 91 (હાલમાં સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહ્યા છે) છે.

તંત્ર દ્વારા લેવાતા પગલાં
મુખ્યમંત્રીએ આદેશ આપ્યો છે કે પ્રદૂષિત પાણી અથવા ખોરાકને કારણે ફેલાતા આ રોગને અટકાવવા માટે શહેરમાં પાણીના સેમ્પલિંગની પ્રક્રિયા તેજ કરવામાં આવે. મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને સૂચના આપવામાં આવી છે કે દરેક સેક્ટરમાં ક્લોરિનેશન અને સ્વચ્છતાની તપાસ કરવામાં આવે જેથી રોગચાળો વધુ ન પ્રસરે.

નાગરિકોને અપીલ
આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા લોકોને ઉકાળેલું પાણી પીવા અને બહારનો ખુલ્લો ખોરાક ન ખાવા માટે અપીલ કરવામાં આવી છે. જો તાવ, માથાનો દુખાવો કે પેટમાં દુખાવા જેવા લક્ષણો જણાય તો તાત્કાલિક નજીકના આરોગ્ય કેન્દ્રનો સંપર્ક કરવા જણાવાયું છે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

