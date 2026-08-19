/આજે બે જિલ્લામાં નહીં મળે CNG; ગુજરાતના વાહનચાલકોની મુશ્કેલી વધશે! પંપ માલિકોએ કેમ પાડી હડતાળ?

Banaskantha CNG Pump Strike: બનાસકાંઠા, વાવ અને થરાદ વિસ્તારમાં આજે CNG પંપ સંપૂર્ણપણે બંધ રહેતાં વાહનચાલકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. જિલ્લાના તમામ 65 CNG પંપના ડીલરોએ પોતાની વિવિધ માંગણીઓને લઈને હડતાળ શરૂ કરી છે. ડીલર એસોસિએશન દ્વારા અનેકવાર રજૂઆત કરવા છતાં કંપની દ્વારા કોઈ યોગ્ય નિર્ણય લેવામાં ન આવતા બનાસકાંઠા, વાવ અને થરાદ જિલ્લાના કુલ 65 CNG પંપ આજે સવારે 6 વાગ્યાથી બંધ રાખવામાં આવ્યા છે.
ડીલરોનું કહેવું છે કે વર્ષ 2020 પછી ડીલર કમિશનમાં કોઈ વધારો કરવામાં આવ્યો નથી. હાલની સ્થિતિમાં પંપ ચલાવવાનો ખર્ચ સતત વધી રહ્યો છે. જ્યારે કમિશનમાં વધારો ન થતાં ડીલરોને આર્થિક નુકસાન વેઠવું પડી રહ્યું છે.ડીલર એસોસિએશને કમિશનમાં વધારો, મોડા મળતા પેમેન્ટનો સમયસર નિકાલ, બ્રાન્ડિંગ અને સ્ટેશનના જાળવણી ખર્ચમાં સહાય સહિત અનેક માંગણીઓ કંપની સમક્ષ મૂકી છે. ઉપરાંત નવા CNG સ્ટેશન માટેની મંજૂરી પ્રક્રિયામાં ફેરફાર કરવાની પણ માંગ કરવામાં આવી હતી પરંતુ તે પુરી ન થતા આજે આખરે ડીલરો દ્વારા તમામ CNG પંપ સંપૂર્ણપણે બંધ રાખીને વિરોધ કરાયો છે.
હડતાળ પહેલાં કંપનીને અલ્ટિમેટમ આપવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ તેમ છતાં કોઈ યોગ્ય નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી. ડીલરોએ હાલની પરિસ્થિતિ માટે IRM કંપનીને જવાબદાર ઠેરવી છે.તેમની માંગણીઓ નહીં સ્વીકારવામાં આવે તો આગામી દિવસોમાં આંદોલન વધુ ઉગ્ર બનાવવામાં આવશે. જોકે, લોકોને વધુ મુશ્કેલી ન પડે તે માટે કંપની તાત્કાલિક ઉકેલ લાવે તેવી પણ અપીલ કરવામાં આવી છે.
જોકે બનાસકાંઠા, વાવ અને થરાદ વિસ્તારમાં દરરોજ અંદાજે 2 લાખ કિલો CNGનું વેચાણ થાય છે. પંપ બંધ રહેતાં સૌથી વધુ અસર રિક્ષાચાલકો, ઈકો કાર ચાલકો અને અન્ય CNG વાહનચાલકો પર પડી રહી છે.વાવ અને થરાદ વિસ્તાર સરહદી વિસ્તાર હોવાથી બહારથી આવતા વાહનચાલકોને પણ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ઘણા વાહનચાલકોને વૈકલ્પિક ઇંધણનો ઉપયોગ કરવાની ફરજ પડી રહી છે.
આજે બનાસકાંઠા અને વાવ થરાદ જિલ્લાના CNG પંપ બંધ રહેતા વાહન ચાલકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે જોકે CNG વાહન ચાલકોને નુકસાન થઈ રહ્યું છે તો CNG ડીલરોને પણ પંપ બંધ રાખતા મોટું નુકસાન વેઠવું પડશે જેથી કંપની કો8 યોગ્ય નિર્ણય લે તેવી આશા સેવાઇ રહી છે.