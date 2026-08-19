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આજે બે જિલ્લામાં નહીં મળે CNG; ગુજરાતના વાહનચાલકોની મુશ્કેલી વધશે! પંપ માલિકોએ કેમ પાડી હડતાળ?

Banaskantha CNG Pump Strike: આજે બનાસકાંઠા અને વાવ-થરાદ જિલ્લાના 65 જેટલા CNG પંપ બંધ રાખી ડીલરોએ હડતાળ પડતા બન્ને જિલ્લાના વાહનચાલકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે .CNG ગેસ ઉપર આધાર રાખતા વાહન ચાલકોને CNG ગેસ ન મળતાં તેમની હાલત કફોડી બની છે તો બીજી તરફ CNG પંપના ડીલરોની કમિશન સહિતની વિવિધ માંગણીઓ ન સંતોષતા તેમને તમામ પંપ બંધ રાખીને વિરોધ નોંધાવ્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 19, 2026, 02:22 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 02:22 PM IST
આજે બે જિલ્લામાં નહીં મળે CNG; ગુજરાતના વાહનચાલકોની મુશ્કેલી વધશે! પંપ માલિકોએ કેમ પાડી હડતાળ?

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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