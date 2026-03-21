ગુજરાતનો ગેમ ચેન્જર બનશે નવો કોસ્ટલ હાઈવે, સુરતથી ભરૂચ વચ્ચેનું 15 કિલોમીટરનું અંતર ઘટી જશે
Gujarat Coastal Highway News: ગુજરાતમાં 365 કરોડના ખર્ચથી નવો કોસ્ટલ હાઈવે બનવા જઈ રહ્યો છે. જેનાથી સુરત અને ભરુચ શહેરને જોડવામાં આવશે. ગુજરાત સરકારના આ મહત્વકાંક્ષી પ્રોજેક્ટનો સીધો ફાયદો દક્ષિણ ગુજરાતના લોકોને થશે. જાણો શું છે આ કોસ્ટલ હાઈવેની ખાસિયત...
Coastal Highway to Link Ports : ગુજરાતમાં વિકાસની ગાડી સડસડાટ દોડી રહી છે. આવામાં હાઈવેની દિશામાં ગુજરાતે હરણફાળ છલાંગ લગાવી છે. કારણ કે, હવે ગુજરાતમાં નવો કોસ્ટલ હાઈવે બનવા જઈ રહ્યો છે. ગુજરાતના આ કોસ્ટલ હાઈવેથી ભરૂચ અને સુરત શહેર વચ્ચેનું અંતર 15 કિલોમીટર ઘટી જશે. આ શહેરના પોર્ટ એકબીજા સાથે જોડાવાથી દક્ષિણ ગુજરાતને મોટો ફાયદો થશે.
બે શહેર એકબીજા સાથે જોડાશે
સુરતના ઓલપાડના પારડી ઝાખરી ગામે કોસ્ટલ હાઈવેના કામનું બે દિવસ પહેલા ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું છે. પૂર્વ મંત્રી અને ઓલપાડના ધારાસભ્ય મુકેશ પટેલના હસ્તે ખાતમુહૂર્ત કરાયું છે. આ હાઈવેથી સુરત અને ભરૂચ શહેરને લિંક કરવામાં આવશે. જેનાથી બંને શહેર વચ્ચેનું અતર 15 કિલોમીટર જેટલું ઘટી જશે. આ બંને શહેર એકબીજા સાથે કનેક્ટ થશે.
પ્રોજેક્ટની વિશેષતા
- ગુજરાતનો પ્રથમ કોસ્ટલ હાઈવે
- 365 કરોડના ખર્ચે બનશે હાઈવે
- સુરત અને ભરૂચના બંદરોને જોડશે
- 18 કિલોમીટર લાંબો, ચાર લેનનો હાઈવે બનશે
- કોસ્ટલ હાઈવેથી બંને શહેરો વચ્ચેનું અંતર 15 કિલોમીટર ઘટી જશે
દક્ષિણ ગુજરાત માટે ગેમ ચેન્જર પ્રોજેક્ટ
દેશની આર્થિક રાજધાનીમાં મુંબઈ કોસ્ટલ રોડના કમાલ બાદ હવે ગુજરાતમાં કોસ્ટલ હાઈવે બનવા જઈ રહ્યો છે. આ કોસ્ટલ હાઈવેથી સુરત અને ભરૂચમાં સ્થિત પોર્ટને જોડવામાં આવશે. આ હાઈવેથી સુરતથી ભરૂચનું અંતર 15 કિલોમીટર ઘટી જશે. અત્યારે ભરૂચથી સુરત વચ્ચેનું અંતર 55 કિલોમીટર થાય છે. આ કોસ્ટલ હાઈવે લિંક થયા બાદ મુસાફરોને માત્ર 40 કિલોમીટરનું અંતર કાપવું પડશે. 18 કિલોમીટર લાંબા કોસ્ટલ હાઈવ લિંકને દક્ષિણ ગુજરાત માટે ગેમ ચેન્જર પ્રોજેક્ટ માનવામાં આવે છે. આ હાઈવેના નિર્માણ પર 365 કરોડનો ખર્ચ કરવામા આવશે.
સ્ટલ હાઈવે પર કામ શરૂ
સુરતના ઓલપાડ વિસ્તારમાં આવતા પારડી ઝાખરી ગામમાં આ હાઈવેના નિર્માણની ઔપચારિક શરૂઆત કરવામાં આવી છે. દેશના મોટા પોર્ટ (બંદર) માં સામેલ હજીરાથી ટ્રાફિક આ કોસ્ટલ હાઈવે પર ડાયવર્ટ થશે. આ પ્રોજેક્ટમાં 18 કિલોમીટર લાંબો, ચાર લેનનો હાઈવે બનશે. જેનાથી રાજ્યના ઈન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટને મોટો ફાયદો થશે. આ પ્રોજેક્ટમાં 18 કિલોમીટર લાંબો, ચાર લેનનો હાઈવે બનશે. ઉલ્લેખનીય છે કે, ગુજરાતના સૌતી મોટો તરતું કાર્ગો ટર્મિનલ ભરૂચથી 50 કિલોમીટર પશ્ચિમ દહેજમાં સ્થિત છે.
હાલ દાંડી અને કાંટિયાજળની વચ્ચે લગભગ 55 કિલોમીટરની સફર કાપવા માટે લગભગ દોઢ કલાકનો સમય લાગતો હતો. પરંતુ નવા કોસ્ટલ હાઈવેથી આ અંતર લગભગ 36 કિલોમીટર ઘટી જશે. જેનાથી મુસાફરીનો સમય લગભગ 30 મિનિટ સુધીનો સમય બચી જશે. જેનાથી બળતણની બચત થશે અને વાહનોની અવરજવર સરળ બનશે.
આ લિંક હાઈવેથી ઓલપાડ તાલુકાના ચાર મહત્વપૂર્ણ વિસ્તારો હાઈવે માર્ગ સાથે સંકલિત થશે, જેમાં નીચે મુજબ છે:
- સુરત - ઓલપાડ - સાહોલ રોડ
- સુરત - દાંડી રોડ
- ઓલપાડ - કરંજ રોડ
- ઓલપાડ - સરસ - કુડિયાણા રોડ
અનેક ગામ હાઈવેથી જોડાશે
આ હાઈવે ઓલપાડ કોસ્ટલ બેલ્ટથી પસાર થશે. જે દાંડી, મોર, નેસ, ભગવા ગામની સીધી રીતે જોડી દેશે. આ હાઈવે એક મલ્ટી-પર્પઝ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એસેટ તરીકે પ્લાન કરવામાં આવ્યો છે. જેથી લોકલ ટ્રાન્સપોર્ટેશન વધુ સારુ બનવાની સાથે, નોકરીઓ પણ પેદા થશે. એટલું જ નહિ, સોશિયલ-ઈકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ ડેવલપમેન્ટની સાથે વિસ્તારોમાં ટુરિઝમને પણ પ્રોત્સાહન મળશે. આ કોસ્ટલ હાઈવે દહેજ અને હજીરા પોર્ટની એકબીજાને કનેક્ટ કરશે. આ કોસ્ટલ રુટને સરળ બનાવવા માટે, સેનાખડી ક્રીક અને કીમ નદી પર પુલ બનાવવામાં આવશે. જે બંને ઓલપાડ વિસ્તારથી થઈને પસાર થશે.
ગુજરાત પાસે 1600 કિલોમીટર લાંબો દરિયાકિનારો છે. ગુજરાતની કોસ્ટલ બાઉન્ડરી 1630 કિલોમીટરની છે. તેથી આ હાઈવે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના કોસ્ટેલ કનેક્ટિવિટીને પ્રોત્સાહન આપતા વિઝન મુજબ પ્લાન કરવામાં આવ્યો છે.
