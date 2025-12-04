Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ગુજરાતમાં વધશે ઠંડીનું જોર, ચોમાસામાં માવઠાની પણ સંભાવના, અંબાલાલ પટેલની આગાહી

Gujarat Winter: ગુજરાતમાં શિયાળો જામી ગયો છે અને ઠંડી પડવા લાગી છે. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે રાજ્યમાં આ સપ્તાહે ઠંડીનું જોર વધશે. તો શિયાળામાં માવઠું પણ પડી શકે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 04, 2025, 06:35 PM IST

Trending Photos

ગુજરાતમાં વધશે ઠંડીનું જોર, ચોમાસામાં માવઠાની પણ સંભાવના, અંબાલાલ પટેલની આગાહી

Gujarat Weather: ગુજરાત રાજ્યમાં હાલમાં ઠંડીનો ચમકારો યથાવત છે. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે રાજ્યમાં ઉત્તર-પૂર્વના પવનો ફૂંકાતા રહેવાથી ઠંડીનો અનુભવ સતત થતો રહેશે. આગામી દિવસોમાં એટલે કે ડિસેમ્બર મહિનામાં ઠંડીનું જોર વધવાની અને 7 ડિસેમ્બર બાદ વધુ કાતિલ ઠંડી પડવાની શક્યતાઓ સેવાઈ રહી છે.

અંબાલાલ પટેલની આગાહી
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી પ્રમાણે રાજ્યમાં ઠંડીનું જોર વધશે. અંબાલાલે કહ્યુ કે ઉત્તર ભારતના ભાગોમાં શિત લહેર જોવા મળશે. આ સપ્તાહે ઉત્તર ગુજરાતના પાટણ, હારીજના ભાગો સિવાય મહેસાણા, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, મહીસાગર, પંચમહાલના ભાગોમાં લઘુત્તમ તાપમાન 14થી 15 ડિગ્રી રહી શકે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

અંબાલાલ પટેલની આગાહી પ્રમાણે રાજસ્થાનની સરહદ સાથે સંકળાયેલા ગુજરાતના ભાગોમાં ઠંડીનું જોર વધશે. આગામી થોડા દિવસોમાં બપોર પછી ગુજરાતના ભાગોમાં વાદળો જણાય પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવતો નથી આમ છતાં અગામી સાત અને આઠ તારીખ સુધીમાં ગુજરાતના ભાગોમાં વાદળો આવી શકે અને લગભગ 10 તારીખ સુધીમાં અથવા ડિસેમ્બર સુધીમાં વાદળછાયું અથવા તો છાંટા જેવું માવઠું થઈ શકે છે.

અમદાવાદમાં 16 અને ગાંધીનગરમાં 15 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે.. રાજ્યમાં 11 ડિગ્રી તાપમાન સાથે નલિયા ઠંડુગાર બન્યું છે.. અમરેલીમાં 13.8 અને રાજકોટમાં 14.3 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે તો જ્યારે ભુજમાં 14.8 અને કંડલામાં 14.9 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
Weather Forecastcold wave forecast

Trending news