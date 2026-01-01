'ભારત એક ગાથા' થીમ પર અમદાવાદમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાવર શોનો પ્રારંભ; જાણો આ વર્ષે શું ખાસમખાસ?
14th International Flower Show In Ahmedabad: અમદાવાદમાં આજથી ફ્લાવર શો 2026ની શરૂઆતઅમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા આયોજિત 14મો આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાવર શો આજથી એટલે કે 1 જાન્યુઆરી 2026થી સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ઇવેન્ટ સેન્ટર ખાતે શરૂ થયો છે અને 22 જાન્યુઆરી સુધી ચાલશે. આ વર્ષની થીમ 'ભારત એક ગાથા' છે, જેમાં ફૂલોથી બનેલા આકારો દ્વારા ભારતની પ્રાચીન સંસ્કૃતિથી લઈને આધુનિક વિકાસની યાત્રા દર્શાવવામાં આવશે.
14th International Flower Show In Ahmedabad: નવા વર્ષની ઉત્સાહભરી શરૂઆત સાથે જ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા આયોજિત 14મો આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાવર શો આજથી એટલે કે 1 જાન્યુઆરી 2026થી સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ઇવેન્ટ સેન્ટર ખાતે ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો છે. આગામી 22 જાન્યુઆરી સુધી ચાલનારા આ મહોત્સવનું ઉદ્ઘાટન રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે કરવામાં આવશે.
થીમ: 'ભારત એક ગાથા'
આ વર્ષનો ફ્લાવર શો માત્ર સુંદરતા જ નહીં, પરંતુ ભારતની ભવ્યતાની પણ પ્રતીતિ કરાવશે. 'ભારત એક ગાથા' થીમ હેઠળ ભારતની પ્રાચીન સંસ્કૃતિથી લઈને આધુનિક વિકાસ સુધીની સફરને ફૂલોના માધ્યમથી કંડારવામાં આવી છે. શોમાં કુલ 170થી વધુ ફ્લોરલ સ્કલ્પચર્સ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં નીચે મુજબના મુખ્ય આકર્ષણો છે:
નવા ભારતનું પ્રદર્શન: ડિજિટલ ઈન્ડિયા, રિન્યુએબલ એનર્જી, સ્પેસ ટેક્નોલોજી અને સ્ટાર્ટઅપ્સ જેવા વિષયો પર આધારિત સુંદર આકૃતિઓ. ગિનીસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ: આ વર્ષે વિશાળ ફ્લોરલ મંડળ અને સરદાર પટેલના અદભૂત પોર્ટ્રેટ દ્વારા નવા વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવવાનો પ્રયાસ પણ કરવામાં આવ્યો છે. અન્ય આકર્ષણો: ફૂલોથી બનેલા વિશાળ સિંહ, કમળના ફુવારા અને વિદેશી ફૂલોની વિવિધ પ્રજાતિઓ સહેલાણીઓ માટે મુખ્ય આકર્ષણનું કેન્દ્ર રહેશે.
મુલાકાતીઓ માટે ટિકિટ અને સમયની વિગત
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા સામાન્ય જનતાની સુવિધા માટે ટિકિટના દરો અને VIP એન્ટ્રીની વ્યવસ્થા નીચે મુજબ રાખવામાં આવી છે. જ્યારે ટિકિટ ભાવની વાત કરીએ તો સોમવારથી શુક્રવાર રૂ. 80 (12 વર્ષથી ઉપર), શનિ-રવિ અને રજાઓમાં રૂ. 100; 12 વર્ષથી નાના બાળકો અને દિવ્યાંગો માટે મફત પ્રવેશ રાખવામાં આવ્યો છે.
ખાસ આકર્ષણ અને સુવિધાઓ
જે લોકો ભીડ વગર શાંતિથી શો નિહાળવા માંગે છે, તેમના માટે સવારે 8 થી 9 અને રાત્રે 10 થી 11 વાગ્યાનો સમય ફાળવવામાં આવ્યો છે. આ માટે VIP ટિકિટનો દર રૂ. 500 રાખવામાં આવ્યો છે. મુલાકાતીઓ ફ્લાવર શો અને અટલ બ્રિજ બંનેની મુલાકાત લઈ શકે તે માટે કોમ્બો ટિકિટની સુવિધા પણ ઉપલબ્ધ છે.
કેવી રીતે બુક કરશો ટિકિટ?
મુલાકાતીઓ ઓનલાઈન પોર્ટલ અથવા રિવરફ્રન્ટ પર આવેલા ટિકિટ વિન્ડો પરથી પ્રવેશ મેળવી શકશે. દર વર્ષે હજારો પ્રવાસીઓને આકર્ષતો આ ફ્લાવર શો આ વર્ષે પણ નવા આકર્ષણો સાથે અમદાવાદીઓ માટે યાદગાર બની રહેશે.
