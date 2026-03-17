ગુજરાતમાં UCC લાગુ કરવાની દિશામાં મહત્વપૂર્ણ પગલું : સમિતિએ મુખ્યમંત્રીને સોંપ્યો રિપોર્ટ, હવે શું થશે આગળ?

ગુજરાતી ન્યૂઝGujaratગુજરાતમાં UCC લાગુ કરવાની દિશામાં મહત્વપૂર્ણ પગલું : સમિતિએ મુખ્યમંત્રીને સોંપ્યો રિપોર્ટ, હવે શું થશે આગળ?

UCC In Gujarat : UCC Report Handover To Gujarat CM : UCC કમિટીએ આજે ગુજરાતના CM ને ફાઈનલ રિપોર્ટ સોંપી દીધો છે. ગુજરાતમાં લાગુ કરવાના કોમન સિવિલ કોડ અંગે આજે કામકાજ સલાહકાર સમિતિની બેઠકમાં પણ વિગતવાર ચર્ચા થશે, જેના બાદ ગુજરાત સરકાર આ બિલને ગૃહમાં રજૂ કરવાનું આયોજન કરશે

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 17, 2026, 02:02 PM IST
  • વિધાનસભા સત્રના અંતિમ દિવસે રજૂ થશે શકે છે UCC બિલ
  • સમિતિએ UCC અંગેનો રિપોર્ટ રાજ્ય સરકારને સોંપ્યો
  • બિલ પર ચર્ચા કરવા મુદ્દે કામકાજ સલાહકાર સમિતિની બેઠકમાં થશે નિર્ણય.

Gujarat Government Implement UCC : ગુજરાતમાં જલ્દી જ UCC લાગુ થઈ શકે છે. કારણ કે, રાજ્ય સરકારને UCC નો રિપોર્ટ સોંપાયો છે. તપાસ સમિતિએ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નિવાસે જઈને રિપોર્ટ સોંપ્યો છે. UCC અંગેનો આ રિપોર્ટ વિધાનસભામાં રજૂ કરાશે. ત્યારે હાલ ચાલી રહેલા વિધાનસભા સત્રના અંતિમ દિવસે બિલ પર ચર્ચા થઈ શકે છે. જે અંગે કામકાજ સલાહકાર સમિતિની બેઠકમાં નિર્ણય થશે.

ગુજરાતમાં સમાન નાગરિક સંહિતા (UCC) ના અમલીકરણ માટે રચાયેલી ઉચ્ચ સ્તરીય સમિતિએ પોતાનો વિસ્તૃત અને આખરી અહેવાલ મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલને મંગળવારે ગાંધીનગરમાં સોંપ્યો હતો. આ અહેવાલ સુપ્રીમ કોર્ટના નિવૃત્ત ન્યાયાધીશ જસ્ટિસ રંજના પ્રકાશ દેસાઈની અઘ્યક્ષતામાં બનેલી આ સમિતિએ ઝીણવટ ભર્યા અભ્યાસ અને રાજ્યના જિલ્લાઓની મુલાકાત લઇને લોક અભિપ્રાયો મેળવીને તથા ઘનિષ્ઠ જનસંપર્ક બાદ ચર્ચા-વિચારણાને આધારે તૈયાર કરેલો અહેવાલ રાજ્ય સરકારને સોંપ્યો હતો.

સુપ્રીમ કોર્ટના નિવૃત્ત ન્યાયાધીશ જસ્ટિસ રંજના પ્રકાશ દેસાઈ ના અધ્યક્ષ સ્થાને રચવામાં આવેલી આ સમિતિમાં નિવૃત્ત વરિષ્ઠ આઈએએસ સી.એલ. મીણા, વરિષ્ઠ એડવોકેટ આર.સી. કોડેકર,  ભૂતપૂર્વ કુલપતિ ડૉ. દક્ષેશ ઠાકર અને સામાજિક કાર્યકર ગીતા શ્રોફનો સમાવેશ થયેલો છે.  મુખ્યમંત્રી સમક્ષ આ અહેવાલ અર્પણ કરતાં જે પ્રેઝન્ટેશન કરવામાં આવ્યું તેમાં જણાવાયું હતું કે લગ્ન, છૂટાછેડા, વારસાગત મિલકત અને દત્તક લેવા જેવા મુદ્દાઓ પર તમામ ધર્મો અને સમુદાયો માટે સમાન કાયદાકીય માળખું આ ડ્રાફ્ટ અહેવાલમાં સમિતિ દ્વારા સૂચવવામાં આવ્યું છે.

વિશેષ કરીને મહિલાઓના સમાન અધિકારો અને સુરક્ષાને આ ડ્રાફ્ટમાં પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી છે. એટલુ જ નહીં ગુજરાતની ભૌગોલિક અને સાંસ્કૃતિક વિવિધતાને પણ અહેવાલમાં ધ્યાનમાં રાખવામાં આવી છે. ગુજરાતમાં સમાન નાગરિક સંહિતા (UCC) ના અમલીકરણ માટે રચાયેલી ઉચ્ચ સ્તરીય સમિતિના અધ્યક્ષ સુપ્રીમ કોર્ટના નિવૃત્ત ન્યાયાધીશ જસ્ટિસ રંજના પ્રકાશ દેસાઈ એ મુખ્યમંત્રીને આ અહેવાલના ત્રણ વોલ્યુમ સોંપ્યા તે વેળાએ સમિતિના સલાહકાર નિવૃત્ત વરિષ્ઠ આઈએએસ અને ઉત્તરાખંડના પુર્વ મુખ્ય સચિવ શત્રુઘ્નસિંઘ તથા સમિતિના સભ્યો, મુખ્ય સચિવશ્રી એમ.કે.દાસ, મુખ્યમંત્રીના અગ્ર સચિવ સંજીવ કુમાર, મુખ્યમંત્રીના અધિક અગ્ર સચિવ ડો. વિક્રાંત પાંડે, વૈધાનિક બાબતોના સચિવ  કે એન લાલા, કાયદા સચિવ  ઉપેન્દ્ર ભટ્ટ અને સંબંધીત અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.  

ગુજરાતમાં UCC બિલ લાવવા અંગેનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ગયું છે. ગુજરાતમાં 4 ફેબ્રુઆરી, 2025 ના રોજ યુસીસી લાગુ કરવા માટે કમિટીની રચના કરવામાં આવી હતી. ત્યારે આ કમિટીએ વિવિધ મુદ્દાઓ, ખાસ અહેવાલ, અને રિસર્ચના આધારે અંતિમ ભલામણ સાથેનો રિપોર્ટ રજૂ કર્યો છે.

હવે આજે કામકાજ સલાહકાર સમિતિની બેઠકમાં આ રિપોર્ટ અંગે વિસ્તૃત ચર્ચા થશે. જેના બાદ સરકાર 24 માર્ચે યુસીસી બિલ વિધાનસભા ગૃહમાં રજૂ કરી શકે છે. આ સાથે જ સરકાર બીજા ચાર વિધેયક લાવવાની તૈયારીમાં પણ છે.

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

