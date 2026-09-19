/એક કે બે નહીં કુલ અગિયાર બાળકો એકાએક ઘુણવા લાગ્યા! શિક્ષકોના જીવ તાળવે ચોંટ્યા, આખી ઘટના વિચારવા મજબૂર કરી દેશે

Narnada News: નર્મદા જિલ્લાના દેડિયાપાડા સ્થિત મોસ્કુટ આશ્રમશાળામાં 9મી તારીખે એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી હતી, જેમાં એક પછી એક 11 જેટલા બાળકો અચાનક ધુણવા લાગતા શિક્ષકો અને તંત્રમાં ભારે દોડધામ મચી ગઈ હતી. ઘટના બાદ તાત્કાલિક 108 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે બાળકોને પહેલાં દેડિયાપાડા સરકારી હોસ્પિટલ અને ત્યારબાદ વધુ તપાસ માટે રાજપીપળા સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. શરૂઆતમાં ફૂડ પોઈઝનિંગની આશંકા વ્યક્ત કરાઈ હતી, પરંતુ બાળકોમાં ઝાડા-ઉલ્ટી કે પેટમાં દુખાવા જેવાં કોઈ લક્ષણો ન હોવાથી આ વર્તન પાછળ માનસિક કારણો જવાબદાર હોવાની શક્યતા દર્શાવાઈ રહી છે. આજે આ ઘટનાનો ખુલાસો થતાં જ શાળાના શિક્ષકો વચ્ચેનો આંતરિક વિખવાદ પણ ચર્ચામાં આવ્યો છે, જેને કારણે બાળકોના અભ્યાસ પર વિપરીત અસર ન પડે તે અંગે ગ્રામજનોમાં ભારે ચિંતા જોવા મળી રહી છે.
ફૂડ પોઈઝનિંગની આશંકા બાદ માનસિક કારણની શક્યતા
શરૂઆતના તબક્કે હોસ્પિટલ સ્ટાફ અને તબીબો દ્વારા ફૂડ પોઈઝનિંગની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી. પરંતુ તબીબી તપાસ દરમિયાન બાળકોમાં ઝાડા, ઉલ્ટી કે પેટમાં દુખાવા જેવાં ફૂડ પોઈઝનિંગના કોઈ લક્ષણો જોવા મળ્યા નહોતા. જેથી તબીબોના મતે બાળકો ધુણવા લાગ્યા તે પાછળ શારીરિક બીમારી કરતાં કોઈ માનસિક કારણ કે મનોવૈજ્ઞાનિક અસર હોવાની શક્યતા વધુ સેવાઈ રહી છે.
શિક્ષકોનો આંતરિક વિખવાદ અને મોડો ખુલાસો
આ સમગ્ર બનાવમાં એક બીજો ચોંકાવનારો વળાંક પણ સામે આવ્યો છે. શાળાના શિક્ષકો વચ્ચે ચાલી રહેલો આંતરિક વિખવાદ અને વાતાવરણ પણ હાલ ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. આશ્ચર્યની વાત એ છે કે આ વિચિત્ર ઘટના ગત 9 તારીખે બની હતી, પરંતુ તેની વિગતો અને ખુલાસા આજે સામે આવ્યા છે, જે સંચાલનની કામગીરી સામે પણ સવાલો ઊભા કરે છે.
બાળકોના ભવિષ્ય અને શિક્ષણ અંગે ગ્રામજનોમાં ચિંતા
આશ્રમશાળામાં બનેલી આ ઘટના અને શિક્ષકોના અંદરોઅંદરના વિવાદને કારણે સ્થાનિક ગ્રામજનોમાં ભારે ચિંતા જોવા મળી રહી છે. શિક્ષકો વચ્ચેના આંતરિક કલેશ અને અશાંત વાતાવરણની સીધી અસર નિર્દોષ બાળકોના અભ્યાસ અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર ન પડે તેવી માગ સાથે ગ્રામજનો આ બાબતે યોગ્ય તપાસ થાય તેમ ઈચ્છી રહ્યા છે.