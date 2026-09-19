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એક કે બે નહીં કુલ અગિયાર બાળકો એકાએક ઘુણવા લાગ્યા! શિક્ષકોના જીવ તાળવે ચોંટ્યા, આખી ઘટના વિચારવા મજબૂર કરી દેશે

Narnada News: નર્મદા જિલ્લાના દેડિયાપાડા તાલુકામાં આવેલી મોસ્કુટ આશ્રમશાળામાંથી એક અત્યંત ચોંકાવનારી અને વિચિત્ર ઘટના સામે આવી છે. શાળા સમય દરમિયાન એક પછી એક એમ કુલ 11 જેટલા બાળકો અચાનક ધુણવા લાગ્યા હતા. માસ હિસ્ટીરિયા જેવી આ ઘટનાને પગલે આશ્રમશાળાના શિક્ષકો અને સંચાલકોમાં ભારે દોડધામ મચી ગઈ હતી. સ્થિતિ ગંભીર જણાતાં તાત્કાલિક 108 એમ્બ્યુલન્સને જાણ કરવામાં આવી હતી, જેથી તમામ અસરગ્રસ્ત બાળકોને પ્રાથમિક સારવાર માટે દેડિયાપાડાની સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 19, 2026, 10:02 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 10:59 AM IST
એક કે બે નહીં કુલ અગિયાર બાળકો એકાએક ઘુણવા લાગ્યા! શિક્ષકોના જીવ તાળવે ચોંટ્યા, આખી ઘટના વિચારવા મજબૂર કરી દેશે

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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