અમદાવાદની સેન્ટ્રલ જેલ ફરી આવી વિવાદમાં! જેલમાં કેદીના મોતના કેસમાં થયો ચોંકાવનારો ખુલાસો
Ahmedabad News: અમદાવાદની સેન્ટ્રલ જેલની સુરક્ષા સામે સવાલ ઊભા થતો કિસ્સો અમદાવાદના રાણીપ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધવા પામ્યો છે. જેલમાં એક કેદીનું મોત થતા રાણીપ પોલીસે જેલ કર્મચારી સામે બેદરકારી બદલ મોતનો ગુનો દાખલ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
ઉદય રંજન/અમદાવાદ: ગઈ તારીખ 26 મે 2024માં અમદાવાદની સાબરમતી સેન્ટ્રલ જેલમાં થયેલા પાકા કામના કેદીની રહસ્યમ મોતનો ભેદ પોસ્ટમોર્ટમ રીપોર્ટે ખોલી નાખ્યો છે અને સેન્ટ્રલ જેલના કર્મીઓ સામે સવાલો ઉભા થયા છે. ફરિયાદ પ્રવીણ પરમારના નાના ભાઈ અજય પરમાર જેનુ 26 મે 2024ના રોજ મરણ થયુ હતું. જૂની જેલ ખાતેના બેરેકમાં અચાનક તબિયત બગડી જતા જેલ કર્મીઓ દ્વારા હોસ્પિટલમાં બીમારના કારણ હેઠળ સારવાર માટે મોકલી આપ્યો હતો. ત્યારે જ ટૂંકી સારવારમાં અજય પરમારનું મોત થયું હતું.
જ્યારબાદ પરિવારે મૃતક અજય પરમારનું પોસ્ટમોર્ટમ કરાવ્યું હતું. જેમાં થોડા સમય બાદ પોસ્ટમોર્ટમમાં શારીરિક ઈજાઓ અને જુની બિમારીના કારણે મોત થયાનું સામે આવ્યું હતું. જેમાં મૃતક અજય પરમારના મૃતદેહ પર 26થી વધુ નાના મોટા ઇજાઓના નિશાન પણ મળી આવ્યા હતા. જેના પગલે મૃતકના ભાઈ પ્રવીણ પરમારે રાણીપ પોલીસે સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવતા રાણીપ પોલીસે 6 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ જવાબદાર જેલ સિપાહી વિરૂદ્ધ સાપરાધ મનુષ્યવધની ફરિયાદ નોંધીને તપાસ શરૂ કરી છે.
જેલ સિપાહી વિરૂદ્ધ નોંધાઈ સાપરાધ મનુષ્યવધની ફરિયાદ
રાણીપ પોલીસે સેન્ટ્રલ જેલના જેલ સિપાહી વિરૂદ્ધ સાપરાધ મનુષ્યવધની ફરિયાદ નોંધી પ્રાથમિક તપાસ હાથ ધરી તો સામે આવ્યું છે કે, મૃતક અજય પરમાર જેનુ 26 મે 2024ના રોજ મરણ થયુ હતું. મૃતક અજય પરમારના લગ્ન સુનિતા સાથે થયા હતા. જો કે, થોડા સમય બાદ બન્ને જણા વચ્ચે ઝઘડા થતા અલગ થઈ ગયા હતા. અજય અને સુનિતાને બે દિકરી છે, જે હાલ સુનિતા સાથે રહે છે. સુનિતા મુળ કલોલની રહેવાસી હતી. જેથી અજય સાથે ઝગડા થયા બાદ તે ત્યાં જતી રહી હતી.
મૃતક ભરણ પોષણ ન ચૂકવતા થઈ હતી સજા
વર્ષ 2023માં સુનિતાએ અજય વિરૂદ્ધ કલોલ એડીશન જ્યુડીશીયલ મેજીસ્ટ્રેટ કોર્ટમાં ભરણ પોષણ માટે અરજી કરી હતી. સુનિતાની ફરિયાદ પર કોર્ટમાં સુનવણી થઈ હતી અને બન્ને પક્ષોની દલીલો સાંભળ્યા બાદ મેજીસ્ટ્રેટે અજયને ભરણ પોષણ આપવા માટેનો આદેશ કર્યો હતો. અજય બેકાર હોવાથી તે સુનિતાને ભરણ પોષણ આપી શક્યો નહી. અજયે સુનિતાને 1.76 લાખ રૂપિયા ભરણ પોષણની રકમ આપવાની હતી. પરંતુ તે નહી આપી શકતા અંતે કોર્ટે 22 મે 2024ના રોજ તેને 35 મહિનાની કેદની સજા ફરમાવી હતી. જેને પગલે મૃતક અજયને સાબરમતી સેન્ટ્રલ જેલ ખાતે મોકલી આપવામાં આવ્યો હતો.
24 મેના રોજ પ્રવિણ સેન્ટ્રલ જેલ ગયો હતો અને તેના ભાઈ અજયની મુલાકાત લીધી હતી. પ્રવિણે અજયને કહ્યુ હતું કે, હુ કલોલ કોર્ટ ખાતે જઈને તપાસ કરીને આવ્યો છું. આપણે 1.76 લાખ રૂપિયા કોર્ટમાં ભરણપોષણ પેટે જમા કરાવવાના છે અને હાલ બે દિવસની રજા છે. જેથી હું 27 મેના રોજ કોર્ટમાં જઈને રૂપિયા ભરી દઈશ અને ત્યારબાદ તને છોડાવી દઈશ.
તબિયત લથડતા નિપજ્યું મોત
અજયને બીજા દિવસે તબીયત ખરાબ થઈ હતી. જેથી જેલના ડોક્ટરો તેને પ્રાથમિક સારવાર આપી હતી. પરંતુ તેની તબીયત વધુ ખરાબ હોવાથી સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યો હતો. અજયને પોલીસ જાપ્તા સાથે સિવિલ હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા હતા. જ્યા ફરજ પરના ડોક્ટરે અજય પરમારને મૃત જાહેર કર્યો હતો.
રાણીપ પોલીસની તપાસ હાથ ધરી
અજય પરમારના મોતનો વિવાદ ઉભો થતા તેનુ પેનલ ડોક્ટર દ્વારા પોસ્ટમોર્ટમ થયુ હતું. આ બાદ ફરિયાદી પ્રવિણ પરમારને જાણવા મળ્યુ હતું કે, અજયને જેલના જેલ સિપાહીઓએ કોઈ કારણોસર માર મારતા તેનું મોત થયુ હોય શકે છે. જેને પગલે રાણીપ પોલીસે બનાવના દિવસે ક્યાં-ક્યાં જેલ કર્મીની ફરજ હતી. શું કોઈ જેલ કર્મીઓ જ માર માર્યો છે કે કેમ તે દિશામાં તપાસ હાથ ધરી છે. ત્યારે રાણીપ પોલીસની તપાસમાં કોણ જવાબદાર નીકળે છે એ તપાસના અંતે જ ખ્યાલ આવશે.
