/લવાલ ગામે થયેલી મારામારી કેસમાં મોટો વળાંક, હવે સો.મીડિયા ઈન્ફ્લુએન્સર મહિપતસિંહ ચૌહાણના પુત્ર સામે ફરિયાદ

માતર તાલુકાના લવાલ ગામે થયેલી મારામારીના કેસમાં મોટો વળાંક આવ્યો છે. સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લુએન્સર મહિપતસિંહ ચૌહાણના પુત્ર કૃષ્ણપાલસિંહ સહિત 5 લોકો સામે ફરિયાદ દાખલ થઈ છે. હજુ તો ગઈ કાલે જ કૃષ્ણપાલ સિંહને માથામાં લોખંડના પાઈપથી મારીને ગંભીર ઈજા કરવા મુદ્દે માતર પોલીસ મથકે લવાલ ગામના જ 9 જેટલા લોકો વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ થઈ હતી.
મહિપતસિંહ ચૌહાણના પુત્ર સામે ફરિયાદ
મળતી માહિતી મુજબ ફરિયાદી દ્વારા કોલેજની એક યુવતી કે જેને તે ધર્મની બહેન માને છે તેને સોશિયલ મીડિયા પર ફ્રેન્ડ રિક્વેસ્ટ મોકલવા બાબતે મહિપતસિંહ ચૌહાણના પુત્ર કૃષ્ણપાલસિંહે ફરિયાદીને માથામાં લોખંડની પાઇપ માર્યાનો આક્ષેપ ફરિયાદમાં કરવામાં આવ્યો છે.
હમણા જ નોંધાઈ હતી ફરિયાદ, સામસામી ફરિયાદથી વાતાવરણ તંગ!
અત્રે જણાવવાનું કે માતર તાલુકાના લવાલ ગામે 9 શખ્સો વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાઈ જેમાં આરોપ લગાવવામાં આવ્યો કે સમાજસેવાની રિલ્સ સોશિયલ મીડિયા પર અપલોડ કરવા બાબતે અદાવત રાખી 9 શખસોએ કૃષ્ણપાલસિંહ ચૌહાણ પર લોખંડની પાઇપ વડે જીવલેણ હુમલો કર્યો. મહિપતસિંહ ચૌહાણના પુત્રને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી. એવા પણ સમાચાર છે કે મહિપતસિંહ ચૌહાણના પત્ની અને આરોપી કૃષ્ણપાલ સિંહના માતા પારૂલબેન ચૌહાણ જે પોતે હાલ સવાલ ગામના સરપંચ છે તેઓ અન્ય ફરિયાદીની માતા અને કેટલીક મહિલાઓને લઈને ફરિયાદીના ઘરે હુમલા અર્થે ગયા હતા.
"મહિપતસિંહ સારું કામ કરે પરંતુ દીકરો ગુંડાગીરી કરે"
બીજી બાજુ ફરિયાદી મહાવીરસિંહનું એવું કહેવું છે કે સામેવાળાના આરોપ ખોટા છે. મહિપતસિંહ ચૌહાણ ખુબ સારું કામ કરે છે. પરંતુ તેમનો દીકરો ગુંડાગીરી કરે છે. યુવતીને ફ્રેન્ડ રિક્વેસ્ટ મોકલી એટલે જયપાલસિંહે મારવાની ધમકી આપી. ફરિયાદ લવાલ ગામના જ મહાવીરસિંહ ચૌહાણે નોંધાવી જે મુજબ આશરે દોઢ મહિના પહેલા આ રિક્વેસ્ટ મોકલી હતી જેની જાણ જયપાલસિંહ ચૌહાણને થઈ હતી. 26 સપ્ટેમ્બરે રાતે 9 વાગે ગામના બગીચા પાસે મહાવીરસિંહ બેઠા હતા ત્યારે જયપાલસિંહ, કૃષ્ણપાલ સહિત લોકો આવ્યા અને કૃષ્ણપાલ સિંહે માથામાં રહેલી લોખંડની પાઈપ મહાવીરસિંહને મારતા ગંભીર ઈજા થઈ. આ અગાઉ મહિપતસિંહ ચૌહાણના પુત્ર કૃષ્ણપાલ સિંહે પણ ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
ફરિયાદમાં શું આક્ષેપો કરાયા?
ફરિયાદમાં એવો ઉલ્લેખ છે કે ખેડા સ્થિત એસ.બી. પટેલ આર્ટસ એન્ડ કોમર્સ કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા અને મહિપતસિંહ ફાઉન્ડેશન સંચાલિત વિવિધ આશ્રમોની સમાજસેવાકીય પ્રવૃત્તિઓની રિલ્સ સોશિયલ મીડિયા પર અપલોડ કરતા કૃષ્ણપાલસિંહ મહિપતસિંહ ચૌહાણ પર ગામના જ કેટલાક શખસોએ હુમલો કરી ગંભીર ઇજા પહોંચાડી છે.
ફરિયાદમાં જણાવેલી વિગતો અનુસાર, ફરિયાદી યુવક (કૃષ્ણપાલ મહિપતસિંહ ચૌહાણ) પોતાના પિતા દ્વારા ચલાવવામાં આવતા વૃદ્ધાશ્રમ, દિવ્યાંગ ટેકો આશ્રમ અને શિક્ષણ સંકુલની સમાજસેવાની પ્રવૃત્તિઓના વિડિયો બનાવી સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર અપલોડ કરતો હતો. આ બાબત ગામના કેટલાક લોકોને પસંદ ન હોવાથી તેઓ અવારનવાર પોસ્ટ ન મૂકવા બાબતે બોલાચાલી કરી ઝઘડો કરતા હતા. આ અદાવતને કારણે રવિવારની રાત્રે જ્યારે યુવક જમીને ગામના ગેટ પાસે ઊભો હતો ત્યારે આ ઘટના બની હતી.
ગામના ગેટ પાસે ઊભેલા યુવક પાસે મહાવીરસિંહ કિશોરસિંહ ચૌહાણ હાથમાં લોખંડની પાઇપ લઇને આવ્યો હતો. તેની સાથે હંસરાજસિંહ ચન્દ્રસિંહ જાડેજા, જયપાલસિંહ અજીતસિંહ ચૌહાણ, રોનકસિંહ મહેન્દ્રસિંહ મહીડા, વિશાલ જોરૂભા ચૌહાણ, ધ્રુવરાજ ભરતસિંહ વાઘેલા, કિશોરસિંહ મનુભાઈ ચૌહાણ, મહેન્દ્રસિંહ તખુભા મહિડા અને ચન્દ્રસિંહ નટવરસિંહ જાડેજા પણ એકસંપ થઈને આવી પહોંચ્યા હતા.
આ તમામ શખસોએ યુવકને સમાજસેવાની રિલ્સ કેમ મુકે છે તેમ કહી ગાળો બોલવાનું શરૂ કર્યું હતું. યુવકે ગાળો બોલવાની ના પાડતા મહાવીરસિંહ કીશોરસિંહ ચૌહાણ એકદમ ઉશ્કેરાઈ ગયો હતો અને પોતાના હાથમાં રહેલી લોખંડની પાઇપ યુવકના માથામાં જમણી બાજુ મારી દીધી હતી. પાઇપ વાગતાની સાથે જ યુવકની ચામડી છુંદાઈ ગઈ હતી અને માથામાંથી લોહી નીકળવા લાગ્યું હતું. ત્યારબાદ તમામ આરોપીઓએ ભેગા મળીને યુવકને શરીરે ગડદાપાટુનો માર માર્યો હતો.
બૂમાબૂમ થતાં નજીકમાંથી યુવકના કાકા મુકેશકુમાર સરદારસિંહ ચૌહાણ અને મિત્ર રાજવીરસિંહ હિતેશસિંહ ચૌહાણ વચ્ચે પડ્યા હતા. આરોપીઓએ આ બંને જણાને પણ ગડદાપાટુનો માર મારી ગાળો આપી હતી. બાદમાં આસપાસથી અન્ય લોકો ભેગા થઈ જતાં વધુ મારથી યુવકને છોડાવ્યો હતો. જતાં-જતાં તમામ આરોપીઓ યુવકને હવે પછી તેમનું નામ લીધું તો જીવતો નહીં છોડીએ તેવી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપીને પોતાના ઘર તરફ જતા રહ્યા હતા. ઘટના બાદ માથામાંથી સતત લોહી વહેતું હોવાથી યુવકે ફાઉન્ડેશનની એમ્બ્યુલન્સના ડ્રાઇવરને ફોન કરીને બોલાવ્યો હતો. કાકા અને મિત્ર તેને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે ખેડાની વેદ હોસ્પિટલ ખાતે લઈ ગયા હતા. આ મામલે હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ રહેલા યુવકની ફરિયાદના આધારે પોલીસે 9 આરોપીઓ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી આગળની કાયદેસરની તપાસ હાથ ધરી છે.