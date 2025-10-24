ભાજપે આખી ચૂંટણી જ ચોરી લીધી! દીવ-દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં ભાજપની બિનહરીફ જીતને પડકારશે કોંગ્રેસ
Daman Diu Dadra Nagar Haveli Election : દીવ-દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં ભગવો લહેરાયો, ચૂંટણી પહેલા જ ભાજપની જીત. કોંગ્રેસ આ જીતને પડકારશે
Trending Photos
Gujarat Politics : રાજ્યના પડોશમાં આવેલા સંઘ પ્રદેશ દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં યોજાઇ રહેલી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં મતદાન પહેલા જ મોટાભાગની સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓમાં બિનહરીફ ભાજપનો ભાગવો લહેરાયો છે. મતદાન પહેલાજ ભાજપે દમણ જિલ્લા પંચાયત, દમણ નગરપાલિકા દાદરા નગર હવેલી જિલ્લા પંચાયત અને સેલવાસ નગરપાલિકામાં ભાજપના ઉમેદવારો બીનહરીફ વિજેતા થતા જ પ્રદેશના રાજકારણમાં જાણે ભડકો થયો છે. આ મામલે દાદરા નગર હવેલી કોંગ્રેસ દ્વારા ભાજપ અને પ્રશાસન અને ચૂંટણી વિભાગ પર ગંભીર આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે.
ભાજપે પ્રસાસનનો ઉપયોગ કરી આ ચૂંટણીમાં ન માત્ર વોટ ચોરી કરી છે, પણ ખોટી રીતે ભાજપે આખી ચૂંટણી જ ચોરી લીધી છે. કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ પ્રભુ ટોકિયા અને કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રભારી માણેકરાવ ગામીત દ્વારા સેલવાસમાં પાર્ટીના અગ્રણીઓ સાથે બેઠક કરી હતી. જેમાં આગામી રણનીતિની ચર્ચા કરી હતી. ભાજપના ઉમેદવારો ભિનહરીફ વિજેતા થવા મુદ્દે કોંગ્રેસ દ્વારા ગંભીર આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે અને આ ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં શરૂઆતથી જ પ્રશાસન અને ચૂંટણી વિભાગ ભાજપના ખોળે બેસી અને ભાજપના ઈશારે તેના તરફેણમાં જ કામગીરી કરી હોવાના કોંગ્રેસે સંસનીખેંજ આક્ષેપ કર્યા છે.
કોંગ્રેસના આક્ષેપોને લઈ પ્રદેશનું રાજકારણ ગરમાયું છે. આ મુદ્દે આગામી સમયમાં કોંગ્રેસ કોર્ટના પણ દ્વાર ખખડાવવામાં આવશે તેવી રણનીતિ તૈયાર કરવામાં આવી છે તેવું માણેકરાવ ગામીતે જણાવ્યું.
ચૂંટણી પહેલા ભગવો લહેરાયો
ઉલ્લેખનીય છે કે, સંઘ પ્રદેશ દાદરા નગર હવેલી અને દમણ દીવમાં સ્થાનિય સ્વરાજ સંસ્થાઓની ચૂંટણીમાં 5 નવેમ્બરના રોજ મતદાન થવાનું છે અને પહેલા સંઘ પ્રદેશમાં ભાજપને મતદાન પહેલા જ ત્રણે જિલ્લા પંચાયતો અને બંને નગર પાલિકામાં નિર્વિરોધ બહુમત મળી ગયો છે. દમણ જિલ્લા પંચાયતની 16 બેઠકો માંથી 10, દમણ મ્યુનિસિપલની 15 બેઠકોમાંથી 12, સેલવાસ મ્યુનિસિપલની 15 બેઠકોમાંથી 14, દાદરા નગર હવેલી જિલ્લા પંચાયતની 26 બેઠકોમાંથી 17, દીવ જિલ્લા પંચાયતની 8 બેઠકોમાંથી 5 બેઠકો નિર્વિરોધ ભાજપે જીતી લઈને તમામ મુખ્ય સંસ્થાઓ કબ્જે કરી લીધી છે. સાથે સાથે ત્રણે જિલ્લાની દોઢ ડઝન ગ્રામ પંચાયતો પણ ભાજપની તરફેણમાં સમરસ થઈ ગઈ છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે