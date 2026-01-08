Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

તમારા જિલ્લાનું પાણી કેટલું પીવાલાયક છે? સરકારના જ આંકડામાં ગુજરાતમાં પાણીની શુદ્ધતાનો ચોંકાવનારો ખુલાસો

Gujarat Drinking Water : રાજ્યના માત્ર 47.3 %ના ઘરે જ શુદ્ધ પાણી પહોંચે છે, બનાસકાંઠા-દાહોદનું પાણી પીવાલયક નથી. કોંગ્રેસે ભાજપ પર પ્રહાર કરીને જળશક્તિ મંત્રાલયના રિપોર્ટને રજૂ કર્યો, જે બતાવે છે કે ગુજરાતના કયા જિલ્લાનું પાણી કેટલું પીવાલાયક અને શુદ્ધ છે 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 08, 2026, 05:13 PM IST

Gandhinagar News : રાજ્યમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસથી દૂષિત પાણીના લીધે ગાંધીનગર અને અમદાવાદ મોટા પ્રમાણમાં બીમાર પડ્યા છે. જેમાં મોટા ભાગે બાળકો છે. જ્યારે બાલાસિનોરમાં દૂષિત પાણીથી કેટલાક દિવસો પેહલા નાગરિકો કમળાગ્રસ્ત થયા હતા. આવામાં કોંગ્રેસે કેન્દ્રના જલ શક્તિ મંત્રાલયના રિપોર્ટના આંકડા રજૂ કરીને ગુજરાતના કયા જિલ્લાનું પાણી કેટલું પીવાલાયક છે તે બતાવ્યું. આ આંકડા અત્યંત ચોંકાવનારા છે. 

કેન્દ્રના જળ શક્તિ મંત્રાલયના રિપોર્ટના આંકડા અનુસાર, જળશક્તિ મંત્રાલયના ફંક્શનાલિટી એસેસમેન્ટ ઓફ હાઉસહોલ્ડ ટેપ કનેકશન્સ રિપોર્ટ મુજબ ગુજરાતમાં માત્ર ૪૭.૩%ના ઘરે ગુણવત્તાયુક્ત પાણી નળથી પહોંચે છે જ્યારે સમગ્ર દેશમાં 76% ઘરો સુધી ગુણવત્તાયુક્ત પાણી નળ દ્વારા પહોંચે છે. વર્ષ ૨૦૨૨ સુધીના સેન્ટ્રલ પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડની માહિતી મુજબ વોટર ક્વોલિટી ઈન્ડેક્સમાં ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં ૩૦માં ક્રમે છે. ડિસોલ્વેડ ઓક્સિજન, બાયોકેમિકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ, પીએચ અને કોલિફોર્મ બેક્ટેરિયા જેવા પરિબળોને ધ્યાનમાં રાખીને વોટર ક્વોલિટી ઈન્ડેક્સ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. પશ્ચિમ બંગાળ, ઝારખંડ, છત્તિસગઢ જેવા રાજ્યોથી પણ ગુજરાત વોટર ક્વોલિટી ઈન્ડેક્સમાં પાછળ છે. સમગ્ર દેશની વોટર ક્વોલિટી ઈન્ડેક્સની સરેરાશ ૭૩.૮% જ્યારે ગુજરાતનો ઈન્ડેક્સ ૬૩% છે.

જળ શક્તિ મંત્રાલયના રિપોર્ટ ફક્શનાલિટી એસેસમેન્ટ ઓફ હાઉસહોલ્ડ ટેપ કનેકશન્સ મુજબ જિલ્લા પ્રમાણે પીવા લાયક પાણીની સપ્લાયના આંકડા ચોકાવનારા છે. ગુજરાતના પાટનગર ગાંધીનગરમાં ૩૧.૯% ઘરો અને આર્થિક પાટનગર અમદાવાદમાં ૪૬.૧% ઘરોમાં જ પીવાલાયક પાણી આવે છે. દાહોદ અને બનાસકાંઠામાં રિપોર્ટ મુજબ ૦.૦% ઘરોમાં પીવાલાયક એટલે કે પોટેબલ વોટર આવે છે. મહીસાગરમાં ૧૬%, નર્મદામાં ૧૫.૪%, ગીર સોમનાથમાં ૧૧.૭% દેવભૂમિ દ્વારકા માં ૧૭.૨% ઘરોમાં પીવા લાયક પાણી મળે છે. 

રાજકોટની જનતાને ૧૬.૨%  અને સુરતના લોકોને ૪૭.૨% લોકોને ત્યાં પીવાલાયક પાણી નળથી મળે છે. રિપોર્ટ મુજબ જૂના ૩૩ પૈકી ૧૯ જિલ્લામાં નળ થકી ૫૦% થી ઓછા લોકોને ગુણવત્તા યુક્ત પીવાલાયક પાણી મળે છે. 

ફક્શનાલિટી એસેસમેન્ટ ઓફ હાઉસહોલ્ડ ટેપ કનેકશન્સ સ્ટેટ રીપોર્ટ - ૨૦૨૪ ગુજરાત
ઘર દીઠ નળ દ્વારા ગુણવત્તા યુક્ત પાણી સપ્લાય    ભારત - 76 ટકા અને ગુજરાત 47.3 ટકા 

જિલ્લા પ્રમાણે ઘરદીઠ પીવાલાયક પાણીની ઉપલબ્ધતા જ્યાં 50 % થી ઓછી છે.

જીલ્લાનું નામ     ટકાવારી
અમદાવાદ     ૪૬.૧%
બનાસકાંઠા    ૦.૦%
ભરૂચ     ૮.૫%
ભાવનગર     ૧૪.૭%
દાહોદ     ૦.૦%
ડાંગ    ૪૦.૧%
દેવભૂમિ દ્વારકા     ૧૭.૨%
ગાંધીનગર     ૩૧.૯%
ગીર સોમનાથ    ૧૧.૭%
મહિસાગર     ૧૬.૦%
મોરબી     ૪૦.૬%
નર્મદા     ૧૫.૪%
નવસારી    ૪૭.૮%
પંચમહાલ     ૩૯.૨%
રાજકોટ     ૧૬.૨%
સાબરકાંઠા     ૧૭.૪%
સુરત     ૪૭.૨%
સુરેન્દ્રનગર    ૪.૭%
તાપી     ૬.૯%

 

author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

