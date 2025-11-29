Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

સ્વ.અહેમદ પટેલના ઘરમાં જ રાજકારણ! કોંગ્રેસના ચાણક્યના ઘરમાં જ બે ફાંટા, બહેને ભાઈને રોકડું પરખાવ્યું

Faisal Patel Post Viral : અહમદ પટેલના પુત્ર ફૈઝલ પટેલ બનાવી શકે નવી પાર્ટી..... સોશિયલ મીડિયા પર પોતાનો વિચાર દર્શાવતી કરી પોસ્ટ... ભાઈની પોસ્ટથી બહેન મુમ્તાઝે કર્યો કીનારો..મુમ્તાઝે કહ્યું કે હું કોઈ નવી પાર્ટીમાં નહીં જોડાઉ...
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Nov 29, 2025, 12:44 PM IST

Trending Photos

સ્વ.અહેમદ પટેલના ઘરમાં જ રાજકારણ! કોંગ્રેસના ચાણક્યના ઘરમાં જ બે ફાંટા, બહેને ભાઈને રોકડું પરખાવ્યું

Gujarat Poliics : કોંગ્રેસી નેતા સ્વ. અહેમદ શાહના પુત્ર ફૈઝલ પટેલની પોસ્ટે રાજકારણમાં ભારે ચર્ચા જગાવી છે. ફૈઝલ પટેલની સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. ફૈઝલ પટેલે નવી પાર્ટીનો વિચાર કરતી પોસ્ટ મૂકતા ખળળભાટ મચી ગયો છે. જોકે, તેમાં જોડાવાનો તેમની બહેન મુમતાઝ પટેલે સ્પષ્ટ ઈન્કાર કર્યો છે. 

કોંગ્રેસી નેતા સ્વ. અહેમદ શાહના પુત્ર ફૈઝલ પટેલે કોંગ્રેસ (AP) પાર્ટી બનાવવાનો વિચાર કરતી પોસ્ટ મૂકી છે. કોંગ્રેસમાંથી ફાંટો પાડીને કોંગ્રેસ (AP) પાર્ટીનો વિચાર વહેતો કરીને તેઓએ રાજકારણમાં નવી ચર્ચા જગાવી છે. સાથે જ બહેન મુમતાઝ પટેલ પણ નવી પાર્ટીમાં જોડાય તેવી આશા વ્યકિત કરી છે. ફૈઝલ પટેલે સોશિયલ મીડિયામાં પોસ્ટ મુકી લોકોના અભિપ્રાય માંગ્યા છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

તમને જણાવી દઈએ કે, ફૈઝલ પટેલ કોંગ્રેસ નેતા અહમદ પટેલના પુત્ર છે. આ વર્ષની શરૂઆતમાં જ તેમણે કોંગ્રેસ પાર્ટી સાથે છેડો ફાડ્યો હતો. વર્ષ 2025 ના ફેબ્રુઆરી મહિનામાં તેમણે કોંગ્રેસ છોડવાની જાહેરાત કરી હતી. 

Faisal Patel Post Viral

અહમદ પટેલના પુત્રએ આપી માહિતી
કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા રહેલા દિવંગત અહેમદ પટેલના પુત્ર ફૈઝલ પટેલે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર પોતાનું દુખ વ્યક્ત કર્યું હતું. ફૈઝલ પટેલે પોતાની એક્સ પોસ્ટમાં કોંગ્રેસ પાર્ટી માટે આગળ કામ ન કરવાની જાણકારી આપી હતી. ફૈઝલ પટેલે એક્સ પર લખ્યું- ખૂબ જ પીડા અને વેદના સાથે, મેં ભારતીય કોંગ્રેસ માટે કામ કરવાનું બંધ કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. ઘણા વર્ષોથી આ એક મુશ્કેલ સફર રહી છે. મારા સ્વર્ગસ્થ પિતા અહેમદ પટેલે પોતાનું આખું જીવન દેશ, પક્ષ અને ગાંધી પરિવાર માટે કામ કરવા સમર્પિત કરી દીધું. હું તેમના પગલે ચાલવાનો પ્રયાસ કર્યો પરંતુ દરેક પગલે મને ના પાડી દેવામાં આવી. હું શક્ય એટલું માનવજાત માટે કામ કરવાનું યથાવત રાખીશ. કોંગ્રેસ પાર્ટી હંમેશાની જેમ મારો પરિવાર રહેશે. મને ટેકોઆપનારા તમામ નેતાઓનો હું આભાર માનું છું. 

મુમતાઝ પટેલ ભાઈને નહિ આપે સમર્થન 
તો બીજી તરફ, કોંગ્રેસમાંથી ફાંટો પાડીને કોંગ્રેસ (AP) પાર્ટી બનાવવાની ભલે વિચારણા કરી હોય, અને સાથે જ બહેન મુમતાઝ પટેલ પણ નવી પાર્ટીમાં જોડાય તેવી આશા વ્યક્ત કરી હતી. પરંતું ફૈઝલ પટેલની પોસ્ટ પર મુમતાઝ પટેલે તરત જ જવાબ આપતા કહ્યું હતું કે, આ મારા ભાઈના વિચારો અને નિર્ણયો તેના અંગત છે. નવી પહેલ કે બીજા રાજકીય પક્ષોમાં જોડાવવાની મારી યોજના નથી. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Gujarat PolitisFaisal PatelMumtaz Patelમુમતાઝ પટેલફૈઝલ પટેલ

Trending news