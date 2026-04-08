વિવાદ બાદ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષે ગુજરાતીઓની માગી માફી, કહ્યું- લાગણીઓ દુભાવવાનો મારો ઈરાદો નહોતો
Mallikarjun Kharge Apology Gujarati: મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ તાજેતરમાં કેરલમમાં એક ચૂંટણી સભામાં ગુજરાતીઓ પર વિવાદિત નિવેદન આપ્યું હતું. આ મુદ્દે ગુજરાતમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો હતો. હવે ખડગેએ માફી માંગી છે.
- ગુજરાતી પર આપેલા નિવેદન બદલ ખડગેએ માગી માફી
- કોંગ્રેસ અધ્યક્ષના નિવેદન પર થયો હતો મોટો વિરોધ
- ચૂંટણી રેલીમાં ખડગેએ ગુજરાતીઓને કહ્યા હતા અભણ
નવી દિલ્હીઃ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ ગુજરાતના લોકોને લઈને આપેલા નિવેદન પર માફી માંગી છે. તેમણે કહ્યું કે ગુજરાતના લોકો પ્રત્યે મારા મનમાં હંમેશા સર્વોચ્ચ સન્માન રહ્યું છે અને હંમેશા રહેશે. ત્યાંના લોકોની ભાવનાઓને ઠેંસ પહોંચાડવાનો મારો ઉદ્દેશ્ય નહોતો.
રવિવારે કેરલમના ઇડુક્કી જિલ્લામાં એક ચૂંટણી રેલીને સંબોધિત કરતા ખડગેએ કહ્યુ હતુ કે રાજ્યના લોકો ભણેલા-ગણેલા અને સમજદાર છે અને ગુજરાતના અભણ લોકોથી વિપરીત તેને ગેરમાર્ગે દોરી શકાય નહીં. તેમના આ નિવેદન બાદ ભારે વિવાદ થયો હતો.
ગુજરાતમાં જોરદાર વિરોધ
કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષના આ નિવેદન બાદ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી સહિત ગુજરાતમાંથી અનેક લોકોએ ટીકા કરી હતી. ભારતીય જનતા પાર્ટી આ મુદ્દે આક્રમક બની હતી અને ગુજરાતીઓના અપમાન કરવાનો આરોપ ખડગે પર લગાવ્યો હતો.
Some remarks of mine in a recent election speech in Kerala are being deliberately misinterpreted. Even so, I express my sincere regret. It was never my intention to hurt the sentiments of the people of Gujarat for whom I have always had and will continue to have the highest of…
— Mallikarjun Kharge (@kharge) April 8, 2026
ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રીએ પણ પત્રકાર પરિષદ યોજી ખડગેને જવાબ આપ્યો હતો. આ સાથે ખડગે પાસે માફીની માંગ કરવામાં આવી હતી. બીજીતરફ દિલ્હીમાં ભાજપ નેતા રવિશંકર પ્રસાદે કહ્યુ કે શું રાહુલ ગાંધી ખડગેના આ નિવેદનથી સહમત છે. જો રાહુલ ગાંધીમાં સમજ હોય તો તેમણે આ ટિપ્પણીથી ખુદને અલગ કરી લેવા જોઈએ.
શું બોલ્યા મલ્લિકાર્જુન ખડગે
વિવાદ વધતો જોઈ ખડગેએ બુધવારે માફી માંગી છે. તેમણે કહ્યું કે તાજેતરમાં કેરલમમાં આપવામાં આવેલા ચૂંટણી ભાષણની કેટલીક ટિપ્પણીઓને ઈરાદાપૂર્વક ખોટી રીતે રજૂ કરવામાં આવી રહી છે. છતાં હું મારા તરફથી જવાબદારી સાથે ખેદ વ્યક્ત કરુ છું. ગુજરાતના લોકો પ્રત્યે મારા મનમાં હંમેશા સર્વોચ્ચ સન્માન રહ્યું છે અને હંમેશા રહેશે. ત્યાંના લોકોની ભાવનાઓને આહત કરવાનો મારો ઉદ્દેશ્ય ક્યારેય નહોતો.
