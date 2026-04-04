કોંગ્રેસે પત્તા ખોલ્યા! ઉમેદવારોને ફોન કરીને ચૂંટણી લડવાની જાણ કરી, જાણો કોને મળી ટિકિટ

ગુજરાતી ન્યૂઝGujaratકોંગ્રેસે પત્તા ખોલ્યા! ઉમેદવારોને ફોન કરીને ચૂંટણી લડવાની જાણ કરી, જાણો કોને મળી ટિકિટ

Gujarat Congress Declare Candidate For Gujarat Local Body Elections: કોંગ્રેસ આજથી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે ઉમેદવારોની પસંદગીની પ્રક્રિયા શરૂ કરશે. તે પહેલા રાજકોટ પાલિકામાં 20 ઉમેદવારોની જાહેરાત કરી છે. નયનાબા જાડેજા, ઠાકરશી ગજેરા, કેતન તાળા, રાજુ ચાવડિયા સહિત 20 નેતાઓને ફોન કરાયા, તો વોર્ડ 15માં કોંગ્રેસમાં આંતરિક ખેંચતાણ હોવાની માહિતી મળી છે 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Apr 04, 2026, 04:59 PM IST
  • રાજકોટ મનપાની ચૂંટણીને લઈને કાઉન્ટ ડાઉન શરૂ
  • કોંગ્રેસમાં ઉમેદવારોના નામમાં લાગી અંતિમ મહોર
  • 20થી વધુ કોંગ્રેસના ઉમેદવારોને ટેલિફોનિક જાણ કરાઈ 

Gujarat Local Body Elections: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે કોંગ્રેસનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ગયું છે. કોંગ્રેસે પોતાના ઉમેદવારોના પત્તા ખોલી દીધા છે. કોંગ્રેસ દ્વારા રાજકોટ મહાનગરપાલિકા માટે 20 ઉમેદવારોની જાહેરાત કરાઈ છે. તમામ ઉમેદવારોને ફોન કરીને ટિકિટ માટે અપાયાની જાણ કરાઈ છે. ત્યારે કોંગ્રેસે ક્રિકેટર રવિન્દ્ર જાડેજાની બહેનને નયનાબા જાડેજાને ટિકિટ આપી મેદાનમાં ઉતાર્યા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, અગાઉ નયનાબાને કોંગ્રેસ રિવાબા જાડેજા સામે વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં મેદાનમાં ઉતાર્યા હતા. જેમાં નયનાબાની હાર થઈ હતી. હવે નયનાબા કોર્પોરેટરની ચૂંટણી લડશે

રાજકોટ-મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીને લઇને કાઉન્ટ ડાઉન શરૂ થઈ ગયું છે. કોંગ્રેસ દ્વારા આજે ઉમેદવારોની પસંદગીની પ્રક્રિયા હાથ ધરાશે. તે પહેલા કોંગ્રેસમાં ઉમેદવારોના નામને અંતિમ મ્હોર લાગી છે. 20 થી વધુ કોંગ્રેસના ઉમેદવારોને ટેલિફોનિક જાણ કરવામાં આવી છે. કોંગ્રેસ અનુભવી અને જૂના જોગીઓને મેદાને ઉતારવાનું નક્કી કરી લીધું છે. આવામાં કોને કોને ટિકિટ મળી તે જાણો.

  1. રમેશ જુંજા 
  2. નયનાબા જાડેજા.
  3. અતુલ રાજાણી ગાયત્રીબા વાઘેલા
  4. ઠાકરશી ગજેરા
  5. શૈલેષ સાકરીયા
  6. રાખોલિયા ભગત અને રણજીત મુંઘવા
  7. ગિરીશ ઘરસણિયા
  8. ગોહિલ મહિલા
  9. કેતન તાળા
  10. સંજય અજુડિયા
  11. કમલેશ કોઠીવાલા,જાગૃતિ ડાંગર
  12. રાજુ ચાવડીયા 
  13. વશરામ સાગઠિયા અને મકબૂલ દાવદાણી
  14. સુરેશ ગેરૈયા
  15. રસિક ભટ્ટ
  16. નિલેશ મારૂ

વોર્ડ નંબર 15 માં કોકડું ગૂંચવાયું 
વોર્ડ નંબર ૧૫ને લઇને કોંગ્રેસમાં આંતરિક ખેંચતાણ જોવા મળી છે. પૂર્વ કોર્પોરેટર ભાનુ સોરાણી અને તેના પતિ પ્રવિણ સોરાણીની દાવેદારીને લઇને ખેંચતાણ ચાલી રહી છે. પ્રવિણ સોરાણી ભાજપ સાથે બેઠક કરી હોવાનો દાવો કરાઈ રહ્યો છે. તેના જ વોર્ડમાં તેની ટિકીટ કાપવા મથામણ ચાલી રહી છે. 

દેવુબેન કોંગ્રેસમાં જોડયા
રાજકોટમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા ભાજપના નેતા દેવુબેન જાદવે કોંગ્રેસમાં જોડાઈને નવાજૂની કરી છે. કોંગ્રેસમાં જોડાયેલા દેવુબેન જાદવે ભાજપ પર પ્રહારો કર્યા. દેવુબેન જાદવે કહ્યું કે, ભાજપમાં અમારા સમાજને ટાર્ગેટ કરવામાં આવે છે. કોઈ હોદ્દાઓ પર લેવામાં આવતા નથી. આવાસ કૌભાંડના નામે અમારા પર ખોટા આરોપો લગાવ્યા. અમે લોકસભા અને વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ભાજપની સાથે જ રહ્યા હતા. અમને સેન્સ પ્રક્રિયામાં પણ કોઈએ આવવા જાણ કરી નહિ. અમારા વિસ્તારના લોકો અમારી સાથે છે. મતદારોને પૂછીને જ અમે કોંગ્રેસમાં જોડાયા છીએ.

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

