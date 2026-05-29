/કોંગ્રેસને ક્લિયર બહુમતી છે, છતાં ભાજપને કેમ આ તાલુકા પંચાયતમાં આટલો રસ છે? બે વાર ચૂંટણી રદ થઈ

Diyodar Taluka Panchayat Election : સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પૂરી થઈ ગઈ, અનેક તાલુકા પંચાયતોમાં હોદ્દેદારોની વરણી પણ થઈ ગઈ, છતાં દિયોયર તાલુકા પંચાયતમાં હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામા જોવા મળી રહ્યો છે. બે વાર ચૂંટણી રદ થઈ, હવે આવતીકાલે ચૂંટણી યોજાશે. કોંગ્રેસને સ્પષ્ટ બહુમતી છતા ભાજપ સત્તા માટે અહીં ધમપછાડા કરી રહ્યું છે.
Diyodar Taluka Panchayat Election : વાવ થરાદના દિયોદર તાલુકા પંચાયતની પ્રમુખ-ઉપપ્રમુખની ચૂંટણી છેલ્લા બે દિવસથી હાઈવોલ્ટેજ રાજકીય ડ્રામામાં ફેરવાઈ ગઈ છે. અગાઉ બે વાર રદ થયેલી ચૂંટણી હવે આવતીકાલે 30 મેના રોજ યોજાશે. 25 મેના રોજ યોજાનારી ચૂંટણી દરમિયાન ભાજપ ભાજપના સભ્યો વચ્ચે ભારે હોબાળો, બોલાચાલી અને બબાલ સર્જાતા ચૂંટણી મોકૂફ રાખવાની ફરજ પડી હતી તેમજ ચૂંટણી અધિકારી સાથે ઉગ્ર વર્તન અને શર્ટ ખેંચાયાનો વીડિયો વાયરલ થતાં સમગ્ર જિલ્લામાં રાજકીય ગરમાવો વધી ગયો હતો. દિયોદર તાલુકા પંચાયતમાં કોંગ્રેસના 12 અને ભાજપના 10 સભ્યો ચૂંટાઈ આવ્યા હોવા છતાં સત્તાની ખુરશી માટે ભારે રાજકીય દાવપેચ શરૂ થયા છે. આમ, દિયોદરમાં ચૂંટણી મામલે આખો દિવસ તાલુકા પંચાયત કચેરી ખાતે રાજકીય નાટક ચાલતું રહે છે. આખરે આ ચૂંટણીમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસને કેમ આટલો રસ છે, જાણો.
દિયોદરમાં સત્તા માટે જંગ
દિયોદર તાલુકા પંચાયતની 22 બેઠકોમાં કોંગ્રેસ પાસે 12 અને ભાજપ પાસે 10 સભ્યો છે. 12 સભ્યોની બહુમતીના આંકડા સાથે કોંગ્રેસ તાલુકા પંચાયત પર શાસન જાળવવાના પ્રયાસમાં છે. પરંતું બીજી તરફ, ભાજપ બહુમતી ન હોવા છતાં સત્તા મેળવવા મરણિયા પ્રયાસ કરી રહ્યું છે.
દિયોદર તાલુકા પંચાયત કચેરી આજે રાજકીય રણક્ષેત્રમાં ફેરવાઈ ગઈ છે. પ્રમુખ-ઉપપ્રમુખની ચૂંટણી પહેલાં જ ભાજપના સભ્યો વચ્ચે થયેલી બોલાચાલીએ મામલો એટલો ઉગ્ર બનાવ્યો કે, ચૂંટણી અધિકારીએ આખી ચૂંટણી બે વાર રદ કરવાની ફરજ પડી ત્યારબાદ કોંગ્રેસના સભ્યો અને કાર્યકરો ભડકી ઊઠ્યા હતા. ચૂંટણી અધિકારીનો ઘેરાવ, ગાડીની હવા કાઢી નાખવાની ઘટના, ધરણાં અને પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે દિયોદરમાં હાઇવોલ્ટેજ ડ્રામા સર્જાયો હતો.
દિયોદર તાલુકા પંચાયતી બે વાર ચૂંટણી રદ થઈ છે
દિયોદર તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ ઉપપ્રમુખ પદની ચૂંટણી આખરે ફાઈનલ થઈ ગઈ છે. આવતીકાલે તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ ઉપપ્રમુખ ચૂંટણી યોજાશે. હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામા વચ્ચે નવી તારીખ જાહેર થઈ છે. 30 જુન આવતીકાલે સવારે 11 વાગ્યે ચૂંટણી યોજાશે. અગાઉ બે વખત ચૂંટણી રદ થઈ ચૂકી છે. આજે ચૂંટણીની પૂર્ણ સંભાવના હતી હતી, પરંતુ આવતીકાલે ચૂંટણી યોજાશે તેવું તાલુકા વિકાસ અધિકારી એસ.એચ. પટેલે સ્પષ્ટતા કરી છે.
દિયોદર તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ-ઉપપ્રમુખ પદની ચૂંટણીનો મામલો ગરમાયો છે. સત્તાની લાલચે ભાજપ કોંગ્રેસના સભ્યોને તોડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું હોવાનો કોંગ્રેસે આરોપ મૂક્યો. સગર્ભા મહિલા સભ્યને કેન્દ્રમાં રાખી ચૂંટણી લંબાવાઈ રહી હોવાનો કોંગ્રેસે દાવો પણ કર્યો.
કોઈપણ સમયે ચૂંટણી યોજાશે તો કોંગ્રેસ સંપૂર્ણ તૈયાર છે - જગદીશ ઠાકોર
તાલુકા પંચાયતની સત્તા માટે ભાજપ-કોંગ્રેસ વચ્ચે રાજકીય જંગ તેજ બન્યો છે. બહુમતી કોંગ્રેસની હોવા છતાં ભાજપ સત્તા મેળવવા પ્રયાસ કરી રહ્યું હોવાનો આક્ષેપ કોંગ્રેસ દ્વારા કરાયો છે. કોંગ્રેસના નેતા જગદીશ ઠાકોરે કહ્યું કે, ‘કોંગ્રેસ ચૂંટણી માટે તમામ રીતે મેદાનમાં ઉતરવા તૈયાર છે. હાઈવોલ્ટેજ રાજકીય ડ્રામા વચ્ચે અગાઉ બે વખત ચૂંટણી મોકૂફ થઈ ચૂકી છે. તાત્કાલિક ચૂંટણી યોજવાની અમારી માંગ છે. કોઈપણ સમયે ચૂંટણી યોજાશે તો કોંગ્રેસ સંપૂર્ણ તૈયાર છે.’
પરિણામ ભોગવવા તૈયાર રહેજો - ગેનીબેન ઠાકોર
તો દિયોદરમાં ચૂંટણી મામલે સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે x પર પોસ્ટ કરીને વાવ થરાદ જિલ્લાના એલસીબી PI એ.પી .ચૌધરી પર આક્ષેપો લગાવ્યા. તેમણે કહ્યું કે, lcb પી.આઈ. એ.પી. ચૌધરી 2017માં સુઈગામમાં એક તરફી કાર્યવાહી કરતા હતા. Lcb પી.આઈ. દિયોદર તાલુકા પંચાયતના કોંગ્રેસના સભ્યોને તોડવા સભ્યોના પરિવારને ધમકી આપી રહ્યાં છે. પરિણામ ભોગવવા તૈયાર રહેજો.
ભાજપ સત્તા મેળવવા માટે લોકશાહીની હત્યા પર ઉતરી આવી છે - અમિત ચાવડા
તો યેન કેન પ્રકારે દિયોદર તાલુકા પંચાયત હસ્તગત કરવાના ભાજપના પ્રયાસો પર કોંગ્રેસ પ્રમુખે આકરા પ્રહાર કર્યા કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ કહ્યું કે, દિયોદર તાલુકા પંચાયતમાં કોંગ્રેસ પાસે સ્પષ્ટ બહુમતી હોવા છતાં ભાજપ સત્તા મેળવવા માટે લોકશાહીની હત્યા પર ઉતરી આવી છે. પ્રમુખ-ઉપપ્રમુખની ચૂંટણીમાં વારંવાર વિલંબ અને વિક્ષેપ ઉભા કરી ચૂંટણી અધિકારી ભાજપના સદસ્યની ભૂમિકા ભજવી રહ્યા છે. ભાજપના ઈશારે ચૂંટણી અધિકારી દ્વારા વારવાર ચૂંટણી ની તારીખોમાં ફેરફાર કરી ભાજપને સત્તામાં લાવાના પ્રયત્નો ક્યારેય સફળ નહીં થાય. ભાજપ પાછળના દરવાજેથી સત્તા કબજે કરવાની નિમ્ન કક્ષાની રાજનીતિ કરી રહી છે. પરંતુ ભાજપ યાદ રાખે, લોકશાહી કોઈની જાગીર નથી, દિયોદરની જનતા આ ષડયંત્રનો જવાબ જરૂર આપશે.
કોંગ્રેસને રિસોર્ટ પોલિટિક્સ પણ કરવું પડ્યું
દિયોદર તાલુકા પંચાયતમાં સત્તા બચાવવા કોંગ્રેસે રિસોર્ટ પોલિટિક્સ પણ અજમાવ્યું હતું. પ્રમુખ-ઉપપ્રમુખની ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસના 12 સભ્યોને રાજસ્થાન ખસેડાયા હોવાની વાત સામે આવી હતી. 23 મેના રોજ યોજાનારી પ્રમુખ-ઉપપ્રમુખની ચૂંટણીમાં તમામ કોંગ્રેસ સભ્યો હાજર રહે તે માટે ખાસ વ્યૂહરચના ગોઠવાઈ હતી. આ કારણે જિલ્લા પંચાયતના કેટલાક સભ્યોને પણ ખાનગી સ્થળે ખસેડાયા હોવાની વાત સામે આવી હતી. ચૂંટણી પૂર્વે કોંગ્રેસના ચૂંટાયેલા સભ્યોને અજ્ઞાત સ્થળે લઈ જવાતા રાજકીય ગરમાવો ચરમસીમાએ પહોંચ્યો હતો.
